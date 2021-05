Emma Stone niega su regreso como Gwen Stacy en Spider-Man: No Way Home

Han pasado dos años desde el lanzamiento de Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%, película que dio a los fans la idea de que la querían una reunión de los Hombres Araña en live-action, y desde hace casi un año han aparecido varios rumores que señalan la participación de Tobey Maguire (La Jugada Maestra - 72%, El Gran Gatsby - 48%, Loco fin de semana - 25%) y Andrew Garfield (Hasta el Último Hombre - 86%, Red Social - 96%, Una Razón Para Vivir - 67%) en Spider-Man: No Way Home. Junto a dichos rumores también se ha dicho que Emma Stone (Zombieland: Tiro de Gracia - 84%, La La Land: Una Historia de Amor - 92%, Se Dice de Mí - 85%) estará de vuelta como Gwen Stacy, pero la actriz fue cuestionada al respecto y asegura que no es cierto.

Los primeros rumores del SpiderVerse no fueron tomados muy en serio, pero varias fuentes reportaron lo mismo. Después aparecieron algunas pistas que sugerían que eran verdad, y actualmente seguimos en el limbo de la ignorancia, ya que este año varias pistas apuntan a que sí tendremos de vuelta a varios actores de las películas anteriores de Spider-Man, incluyendo a Maguire y Garfield, y al mismo tiempo los actores lo niegan.

Emma Stone, quien interpretó a la novia de Peter Parker en las dos entregas de El Sorprendente Hombre Araña, dejó la producción de la nueva película de Damien Chazelle (Whiplash: Música y Obsesión - 94%, El Primer Hombre en la Luna - 90%) y fue sustituida por Margot Robbie (El Lobo De Wall Street - 78%, Escuadrón Suicida - 25%, El Escándalo - 79%) el año pasado, lo cual alimentó los rumores sobre su posible aparición en Spider-Man: No Way Home. Ahora ella asegura que no son ciertos y que tiene ninguna participación en ella, estas fueron sus palabras para MTV News (vía Digital Spy):





He escuchado esos rumores, no sé si se supone que debo decir algo, pero no estoy [en eso]. No sé cómo se supone que debes responder como graduada.

Actualmente Stone está promocionando Cruella - 93%, el más reciente remake live-action (en este caso, más bien sería un reboot o readaptación) que retoma a la villana de 101 Dálmatas - 98% y la convierte en la protagonista de una historia original que se enfoca en los inicios de Cruella de Vil.

La actriz no es la primera en negar los rumores sobre su participación en Spider-Man: No Way Home; Tom Holland fue cuestionado sobre el supuesto regreso de Maguire y Garfield y lo negó, y Garfield mismo en dos entrevistas lo ha negado, aunque en la última dijo “nunca digas nunca”, lo que dio esperanzas a los fans.

Lo que sí es un hecho, y ya fue confirmado por el mismo actor, es que Alfred Molina interpretará nuevamente al Doctor Octopus de El Hombre Araña 2 - 93%, y que será rejuvenecido con efectos visuales para que parezca de la misma edad que cuando lo vimos por última vez como el personaje en 2004. También tendremos de vuelta a Jamie Foxx como Electro, villano de El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52%; aunque él no ha dado más declaraciones que una publicación de Instagram del año pasado, es razonable pensar que también será el mismo personaje que ya conocemos, si bien él dijo en Instagram que ya no será azul.

Por otro lado, también hay algunos detalles que han hecho sospechar de que los rumores son ciertos. Han aparecido pruebas o pistas que sugieren que los dobles de riesgo de Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus respectivas películas del Hombre Araña estuvieron en el set de Spider-Man: No Way Home, y el año pasado dos cuentas oficiales anunciaron que la cinta tendría de vuelta a los dos actores; un video de Sony Channel Latinoamérica (borrado muy poco después de ser publicado) en diciembre parecía confirmarlo; y recientemente el sitio Internet Movie Database (IMDb) publicó que Askia Won-Ling Jacob será la “personal costumer” de Kirsten Dunst.

