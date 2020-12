Willem Dafoe (Green Goblin) y Thomas Haden Church (Sandman) regresarían en Spider-Man 3

Las noticias sobre Spider-Man 3 cada vez se tornan más surrealistas, pero con la confirmación de que Alfred Molina (El Amor Es Extraño - 95%, Frida - 76%, Boogie Nights: Juegos de Placer - 92%) regresará como Doctor Octopus, parece que todo es posible. Desde hace días se había compartido el rumor de que el Duende Verde podría regresar en la tercera entrega de Spider-Man, no solo en una de sus versiones, sino en las dos que se han hecho en el cine, el de El Hombre Araña - 89% y el de El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52%. El primero fue interpretado por Willem Dafoe (La Última Tentación de Cristo - 82%, Nacido el 4 de Julio - 90%, Anticristo - 70%) y el segundo por Dane DeHaan (Poder Sin Límites - 85%, Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas - 50%, La Cura Siniestra - 42%).

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

El rumor fue compartido originalmente por el insider Daniel Richtman, pero hace poco The Illuminerdi pareció confirmarlo y añadió a un nuevo personaje de la trilogía de El Hombre Araña que regresará, Sandman (el Hombre de Arena), interpretado por Thomas Haden Church (Entre Copas - 96%, El Hombre Araña 3 - 63%, Se Dice de Mí - 85%). Según el sitio, tanto Dafoe como Haden Church están en pláticas para unirse al enorme proyecto de Sony y Marvel Studios.

De acuerdo con Comic Book, The Illuminerdi ha sido fuente de varios rumores que resultaron ser ciertos, como el regreso de Hulk en la serie de She Hulk para Disney Plus, así que no se debe descartar como un simple rumor, y por si teníamos dudas, la periodista Grace Randolph también respaldó que Willem Dafoe y Thomas Haden Church podrían ser parte del proyecto. Según The Illuminerdi, los dos actores aún están en pláticas, pero Randolph escuchó que Dafoe ya firmó un contrato:

This is true.



I heard #WillemDafoe is actually signed.



So we've got:#JamieFoxx #AlfredMolina#ThomasHadenChurch

and I believe #JakeGyllenhaal



All that's left is #MichaelKeaton but since he's already in #Flashpoint, having trouble closing deal.#SpiderMan3 #Marvel #MCU https://t.co/FttC2Iv7BC