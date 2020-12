Kevin Feige podría haber confirmado el Spider-Verso

A estas alturas parece que hay suficientes pruebas de que la próxima película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel abrirá las puertas al multiverso, o específicamente, al Spiderverso. La confirmación de que Jamie Foxx (Colateral: Lugar y Tiempo Equivocado - 86%, Django Sin Cadenas - 87%, Baby - El Aprendiz del Crimen - 93%) y Alfred Molina (El Amor Es Extraño - 95%, Frida - 76%, Boogie Nights: Juegos de Placer - 92%) volverán a interpretar a los villanos del Hombre Araña que interpretaron en el pasado, sumado a que Collider anunció el regreso de Andrew Garfield (El Sorprendente Hombre Araña - 73%, Red Social - 96%, Una Razón Para Vivir - 67%) y Kirsten Dunst (Entrevista con el Vampiro - 61%,Las Vírgenes Suicidas - 76%, El Hombre Araña - 89%) como Spider-Man y Mary Jane respectivamente, parecen razones suficientes para creer en la veracidad de los rumores sobre el Spiderverso, pero por si nada de eso les parece suficiente, tal vez quieran saber lo que dijo Kevin Feige, Jefe Creativo de Marvel Entertainment y mente maestra detrás del Universo Cinematográfico de Marvel.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Ayer Disney celebró su Día de Inversionistas, y dio a conocer sus planes para el futuro de grandes franquicias como Star Wars, Pixar y Marvel. Una de las grandes ausentes en la presentación fue Spider-Man 3, pero es entendible porque los derechos del personaje siguen en manos de Sony y solo los comparten con Marvel Studios. No obstante Kevin Feige sí mencionó la cinta al hablar de WandaVision y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Como ya todos saben, la secuela de Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89% abordarán la existencia de realidades paralelas y esa es la clave para entender el Spiderverso. Estas fueron las palabras de Feige durante la presentación:

[Doctor Strange in the Multiverse of Madness] realmente empujará los límites de la narración con esta historia emocionante, aterradora y alucinante; no solo Doctor Strange in the Multiverse of Madness se conectará con los eventos de WandaVision, sino que también conectará con eventos de la nueva película de Spider-Man que llegará a los cines en diciembre de 2021.

También lee: Los Cuatro Fantásticos confirma su director y presenta su logo oficial

Más tarde eso también fue confirmado por la cuenta oficial de Marvel Studios en Twitter:

Comienza una nueva era visionaria de la televisión. WandaVision de Marvel Studios, una serie original, comienza a transmitirse el 15 de enero. Doctor Strange In The Multiverse of Madness, se estrena el 25 de marzo de 2022. Protagonizada por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor y Xochitl Gomez como America Chavez. Dirigida por Sam Raimi, la película se relaciona con WandaVision y la próxima película de Spider-Man.

Doctor Strange In The Multiverse of Madness, debuts March 25, 2022. Starring Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, & Xochitl Gomez as America Chavez. Directed by Sam Raimi, the film ties to WandaVision & the next Spider-Man film. — Disney (@Disney) December 11, 2020

Una de las razones por las que el Spiderverso genera tanta emoción es por la posibilidad de ver a Tobey Maguire (La Jugada Maestra - 72%, El Gran Gatsby - 48%, Loco fin de semana - 25%) como el Hombre Araña nuevamente; la trilogía de El Hombre Araña fue un parteaguas en el subgénero cinematográfico de superhéroes y marcó a toda una generación; después de Maguire Andrew Garfield también se hizo con muchos fans, aunque su trilogía fue interrumpida tras el fracaso de El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52%.

Desde que se confirmó que Sam Raimi (El Despertar del Diablo - 96%, Darkman: El Rostro de la Venganza. - 82%, Oz, el Poderoso - 59%) dirigiría Doctor Strange in the Multiverse of Madness, aparecieron rumores sobre el posible regreso de Tobey Maguire, incluso en un simple cameo a través del multiverso. Ahora los rumores del regreso de Maguire y Garfield son abundantes y los fans están esperando la confirmación oficial.

Además de lo dicho por Feige sobre la conexión de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Spider-Man 3, el canal de YouTube de Sony Channel Latinoamérica publicó un video donde aseguraba que los tres actores regresarán en la tercera entrega de Spider-Man en el MCU. El video desapareció del canal de YouTube pero IGN lo volvió a subir y pueden verlo en este enlace.

No te vayas sin leer: Series de Secret Invasion y Iron Heart son confirmadas por Marvel



La conexión de Spider-Man 3 con Doctor Strange ya se veía venir desde que en octubre The Hollywood Reporter reveló que Benedict Cumberbatch aparecería en la película y ahora ya es un hecho confirmado. Hay muchas dudas por responder y muchos rumores por aclarar, pero creemos que el Spiderverso es una realidad que muy pronto será anunciada a los cuatro vientos.