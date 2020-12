Los Cuatro Fantásticos confirma su director y presenta su logo oficial

Los Cuatro Fantásticos se cuentan entre los superhéroes más queridos de Marvel, o al menos en su versión impresa y en series animadas, pues las adaptaciones cinematográficas no corrieron con mucha suerte. Ahora que los derechos de los personajes están en manos de Marvel Studios, es una oportunidad dorada de darles una adaptación digna, y el encargado de hacerlo será Jon Watts, director de Spider-Man: De Regreso a Casa - 92% y Spider-Man: Lejos de Casa - 82%.

El anuncio seguramente emocionará a los fans, sobre todo a los que tuvieron que ver la infame película de 2015 dirigida por Josh Trank, la cual es considerada una de las peores cintas de superhéroes de la historia. Anteriormente hubo dos películas que no triunfaron en la taquilla ni entre la crítica, pero no fueron tan despreciados como la de Trank.

Por ahora lo único que sabemos sobre el reboot de Marvel Studios es que cuenta con Jon Watts como director; noticias sobre el elenco tal vez no lleguen pronto, pero al menos ya fue presentado el logo oficial del equipo, el cual podemos ver en este tuit de Marvel:

Jon Watts will direct the new feature film for Marvel's First Family, Fantastic Four! pic.twitter.com/Eu26ghxbGT