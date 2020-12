Avengers: Infinity War | Fans de los superhéroes critican la película y dicen que The Dark Knight es mejor

El cine de superhéroes ha hecho mucho por la industria de Hollywood en los últimos años. En este sentido, Marvel Studios se alza como la empresa más poderosa del momento, con numerosos éxitos en cartelera que han logrado un sinfín de espectadores en todo el mundo. Pero aunque sus producciones de los Vengadores sean taquilleras, eso no significa que sean las mejores, al menos para algunas personas. Ciertos usuarios de las redes sociales se han unido en Twitter para escribir severas críticas en contra de Avengers: Infinity War - 79%, una de las joyas más queridas por los ejecutivos de Disney y los fans del género.

Hace ya varios meses Avengers: Infinity War sorprendió al mundo con una historia que conmocionó al público en general. El crossover dado entre tanto héroes se convirtió en fuente de emoción para los seguidores más apegados; las salas de cine se llenaron de risas, lamentos, gritos y lágrimas; el final dejó a todos con el pecho volcado, y si eso no te ocurrió, seguramente escuchaste hablar sobre todo el escándalo provocado por esta cinta. Marvel Studios se echó a la bolsa uno de sus mejores éxitos, una escenario previo al gran final de su Saga del Infinito, una de las más extensas en toda la historia del cine.

Thanos es la amenaza principal de Avengers: Infinity War, su obsesión por encontrar las Gemas del Infinito y limpiar al universo de la suciedad que representa cierta parte de la población lo arrastra a cometer actos viles. Finalmente logra su cometido y con un simple chasquido da forma a la más grande pesadilla de los Vengadores. La película representa una gran reunión de los superhéroes que por años dieron sentido al Universo Cinematográfico de Marvel, logran una espectacular recaudación en la taquilla global. En definitiva, el cine de superhéroes se ha consolidado como uno de los gran motores de la industria en la actualidad.

Pero no todos están conformes con la exhibición y los alcances de esta película. En redes sociales apareció un tuit que pide elegir a las mejores entre Avengers: Infinity War - 79%, Logan - 93%, El Hombre Araña 2 - 93% y Batman: El Caballero de La Noche - 94%. La publicación tuvo una enorme respuesta de aquellos que dejan a la película de los Vengadores fuera de la competencia, sosteniendo que no es lo suficientemente buena como para compararse con las otras. No son pocas las personas que consideran a las cintas de Marvel como piezas que no están a la altura de otras en el género.

A continuación te presentamos los tuits que colocan a Avengers: Infinity War como una película inferior a las otras.

Tienes que borrar una.

You have to delete one pic.twitter.com/1cgSMfCWhH — Slythwalker 🎄 (@slythwalker_28) December 5, 2020

Fácilmente INFINITY WAR. Di lo que quieras sobre los demás, al menos son películas.

easily INFINITY WAR. say whatever you will about the others, they’re at least movies. https://t.co/7bqn95x8fR — b-boy bouiebaisse (@jbouie) December 6, 2020

'Infinity war es el crossover más ambicioso.' Yo:

„infinity war is the most ambitious crossover“

Me: pic.twitter.com/ia0ztz1O5S — LAHMACUN Ömer (@hackfleischhack) December 6, 2020

Infinity War y ni siquiera está cerca. Es una maravilla absoluta, pero seamos honestos, es tonalmente confusa (no sé si es un drama o una comedia) y el 80% es solo acción sin sustancia. El Hombre Araña 2, El Caballero de la Noche y Logan se sienten como películas. Infinity War se siente como un evento deportivo.

Infinity War and it's not even close. It's an absolute blast, but let's be honest, it's tonally confused (doesn't know whether to be a drama or a comedy) and 80% of it is just action with no substance.



SM2, TDK and Logan feel like films.

IW feels like a sports event. — 𝐁𝐚𝐫𝐭 (@ClunkSpider) December 5, 2020

Directamente podría deshacerse de todos estos, excepto Spider-Man 2. Es fácilmente una de los mejores películas basada en cómics jamás hechas, con suficiente corazón, encanto y amor por su material de origen como para avergonzar al resto. Sigue siendo la mejor película de Spider-Man, de principio a fin. Elijo Infinity War.

Straight up could get rid of all of these except Spider-Man 2.



It's easily one of the best CBMs ever made, with enough heart, charm, and love for its source material to put the rest to shame.



Still the best Spider-Man movie, through and through.



I'll go with IW though. Mid. — Cake Vibes (BLM) (@VibesCake) December 5, 2020

Avengers infinity y la razón por la que elegí esto es porque hay demasiados personajes en los que enfocarme, es como si todos tuvieran una oportunidad y siguieran adelante mientras que las otras películas se enfocan en el desarrollo de personajes.

Avengers infinity and the reason why i picked this is because there’s too many characters to focus on it’s like everybody gets one shot and move on while the other movies focus on character development. — 🐾ゲーマーオブライフ🐾 (@KittyCat_Cammy) December 6, 2020

Infinity War, fácil. Ni siquiera una película, solo un montón de fan-service reunido.

Infinity War, easy. Not even a film, just a bunch of fan-service skits strong together. — Hare (@HareDurer) December 6, 2020

