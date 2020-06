She-Ra es tendencia en Twitter porque los fans exigen una película: "Movie for She-Ra"

She-Ra and the Princesses of Power no es una serie animada cualquiera como las que se suelen encontrar en Netflix. Noelle Stevenson, su creadora, quien también es una reconocida escritora e ilustradora, convirtió al personaje de ficción en un referente para las nuevas generaciones gracias a una producción llena de virtudes que se extendió por cinco temporadas. Poco a poco su base de fans se expandió hasta tener miles (o millones) de usuarios en Internet que hablan a diario sobre sus escenas favoritas o incluso para pedirle a través de Twitter que continúe la historia que ya llegó a su final.

El éxito que tuvo el personaje, que apareció en la televisión por primera vez en la década de 1980 como la hermana gemela de He-Man en Masters of the Universe, se debe a la calidad de su animación y al estilo, muy propio de Stevenson, además de sus personajes que rápidamente se ganaron al público. Pero lo que principalmente le hizo ganar adeptos fue que, al contrario de lo que puede parecer para quienes son ajenos a la serie, su historia es muy adulta y está de acuerdo con lo que se vive en esta época. Así, la representación de la diversidad no falta y hay figuras que de todas las formas, dimensiones y colores que a su vez respetan el lugar de donde vienen.

La inclusión de la comunidad LGBTQ+ es también algo que destaca en esta producción y es que son muy pocas las que han logrado trasladar este aspecto a la pantalla chica como lo ha logrado la nueva aventura televisiva de She-Ra, que de igual manera ha encontrado en las nuevas audiencias a potenciales consumidores de sus artículos. Sin embargo, todo lo bueno también termina y en cuanto llegó la última tanda de episodios, que se había anunciado con meses de anticipación como la temporada final, muchos de sus fans no contuvieron la tristeza. Es por eso que luego del estreno, muchos decidieron hacer saber al mundo que la heroína necesita algún tipo de continuación.

Luego de haberse encariñado con She-Ra, Catra, Scorpia, Glimmer y Bow, empezaron a reclamar una película protagonizada por estos personajes a los que se les hace tan difícil dejar ir. La cantidad de mensajes fue tan grande que en días pasados se convirtió en tendencia en Estados Unidos, que es donde se originó, pero de forma sorpresiva sucedió lo mismo en otros como México, Brasil y Argentina. Noelle Stevenson, también creadora del cómic Lumberjanes que contará con una adaptación cinematográfica, se mostró sorprendida por la calidez de su público y su deseo de ver el regreso de ver más de su historia.

A pesar de que todo eso ocurrió hace un par de semanas, la emoción de los fans ante la idea de una película no terminó allí. Este fin de semana lo volvieron a hacer con la frase “Movie For She-Ra” y las publicaciones la volvieron viral. Comentarios tanto en inglés como en español no se hicieron esperar y están siendo acompañados por imágenes, videos y hasta razones por las que Dreamworks y Netflix deberían considerar hacer una película de She-Ra and the Princesses of Power.

Stevenson considera que lo que hace especial a la serie de She-Ra es porque permite a sus espectadores de todas las edades a entender que lo diferente no tiene por qué ser siempre visto como algo malo. Durante una entrevista con IndieWire reflexionó además en lo mucho que hubiese significado para ella que lo que llegaba a la televisión en su juventud hiciera lo mismo.

Ese es un espacio que es muy importante para los jóvenes que están descubriendo quiénes son. Habría sido enorme para mí porque [yo] habría tenido algo que era muy normal, muy aceptado, que se muestra como una aspiración y tiene belleza. Creo que habría comenzado a resolver las cosas mucho antes.

