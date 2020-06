Onyx Equinox, primer anime inspirado en la cultura azteca, presenta su tráiler oficial

Definitivamente ésta es una excelente noticia para los fans de la animación japonesa y la mitología mesoamericana: Crunchyroll presentó el tráiler oficial de su primera producción inspirada en la cultura azteca. ¿Quieres saber más sobre Onyx Equinox? Aquí te damos todos los detalles que tenemos hasta ahora.

Este increíble anime ambientado en Mesoamérica tiene detrás a la mexicana Sofía Alexander, originaria de Quintana Roo que funge como showrunner de Onyx Equinox. La creadora también trabajó en Las Chicas Superpoderosas (la versión más reciente), Infinity Train y la película Invasor Zim: el poder del Florpus. También destaca la participación de la artista chiapaneca Monarobot, quien se encargó del arte conceptual de la nueva serie de Crunchyroll.

Recientemente lanzado por Crunchyroll, el tráiler de la serie de anime presenta a su protagonista principal, Izel, un joven azteca que se embarca en una aventura llena de acción a través de Mesoamérica para salvar a la humanidad de un apocalipsis inminente Nuestro joven salvador es elegido para demostrar que vale la pena rescatar a su familia como "campeón de la humanidad".

En el tráiler oficial de Onyx Equinox podemos ver cómo feroces monstruos se elevan desde debajo de la superficie de la tierra para causar estragos apocalípticos en las comunidades mesoamericanas, mientras que la sangre fluye desde los escalones del principal templo de la cultura azteca. El teaser no nos da los detalles más específicos sobre la trama, pero nos deja saber que dentro de esta ficción, la humanidad ha sido destruida cuatro veces antes, y depende de Izel para que esto no se repita una quinta vez.

La sinopsis oficial de Onyx Equinox es la siguiente:

Izel es un joven azteca que se queda solo en el mundo cuando su hermana y única familia es escogida como sacrificio ritual para los dioses. Izel no quiere seguir viviendo solo, así que intenta suicidarse, pero un emisario de los dioses lo salva y le informa que los dioses lo han elegido para cumplir con cierto destino: cerrar las cinco puertas del inframundo y demostrar la valía de los humanos siendo (…) Izel no siente aprecio por sus congéneres, pero la promesa de que los dioses le pueden devolver a su hermana si cumple con su misión hace que el joven acepte la misión a regañadientes.

La showrunner de Onyx Equinox, Sofía Alexander, agradeció a todos por sus buenos comentarios y compartió una imagen en Twitter adelantando que no pude esperar para que todos conozcan a los “gemelos”:

Gracias por ver el avance de #OnyxEquinox. No puedo esperar a que todos conozcan a los gemelos. Son jugadores de Ulama. También es conocido por otros nombres.

pic.twitter.com/nzaKdVf1Nw — Sofía 'La Ahijada del Matador' Alexander (@sofiaealexander) June 25, 2020

La serie se estrenará en Crunchyroll este verano, pero el servicio de streaming no ha anunciado exactamente en qué fecha. La producción se une a In/Spectre, Tower of God y The God of High School, otras producciones originales de la plataforma.

Curiosamente no es el único proyecto animado sobre Mesoamérica que se estrenará próximamente. El conocido animador mexicano Jorge R. Gutierrez (El libro de la Vida - 82%), reveló a finales de 2019 que está trabajando en Maya and the Three, una producción de Netflix que también estará ambientada en el territorio mesoamericano. A diferencia del nuevo proyecto de Crunchyroll, el programa tendrá como protagonista principal a una joven princesa-guerrera, acompañada de un grupo conformado por un mago del Caribe, un arquero albino y un bárbaro gigante de las montañas.

El nuevo proyecto de Jorge R. Gutiérrez también será rico en mitología mesoamericana, inspiración tomada de sus primeros años en la Ciudad de México y sus frecuentes visitas al Museo de Historia Natural. De acuerdo con el animador, su principal deseo es que Maya and the Three se convierta en una especie de El Señor de los Anillos - 50%. La serie llegará a Netflix en el verano del próximo año.

