Ofertas de la semana: videojuegos y anime (26 de junio)

¡Bienvenidos a las recomendaciones semanales de Tomatazos! En nuestro sitio lo más importante es llevarte las últimas novedades, y eso incluye a los productos de Amazon que no te puedes perder. En esta ocasión presentamos una lista sensacional que reúne a los videojuegos y al anime, una gran combinación con millones de seguidores en todo el mundo, con una fama más allá de lo común que los ha consolidado como un par de industrias notables. Sigue leyendo para conocer las increíbles piezas que tenemos hoy para ti.

Los videojuegos son algo irresistible, de eso no tenemos ninguna duda. El avance de la tecnología en los últimos años nos ha permitido experiencias de mayor inmersión y calidad, con los estudios peleando por ofrecernos las mejores aventuras y obtener las ganancias más jugosas. Numerosos títulos se han ganado un lugar muy especial en los corazones de sus fans, todo gracias a que los desarrolladores ponen su corazón en una buena historia y una jugabilidad de primera calidad. Los ejemplos que presentamos en los párrafos siguientes son ejemplo de todo lo anterior.

Por otro lado, el anime lleva muchas décadas siendo un amigo confiable en el terreno del entretenimiento, con numerosos títulos que han pasado a ser objetos de culto entre sus fanáticos. La industria de la animación japonesa se mantiene poderosa en la actualidad, y muy de vez en cuando nos sorprende con entregas imperdibles que terminan en los primeros sitios de popularidad. Las plataformas de streaming se dieron cuenta del poder del anime y es por ello que en los últimos años hemos visto un incremento en la producción y alianzas entre empresas.

A continuación te presentamos los productos que tenemos para ti esta semana. Los mejor solo en Tomatazos:

Geralt de Rivia en bañera - Figura Dark Horse Deluxe de The Witcher 3: Wild Hunt

• Precio en Amazon.com.mx: $4,861.00 MXN

The Witcher - 67% es un éxito en todo el mundo, y no solo hablamos de la serie. La locura de Geralt de Rivia inició muchos años atrás con la aparición de los relatos publicados por Andrzej Sapkowski . Las aventuras del brujo conquistaron su país natal, Polonia, pero no pasó mucho tiempo para que llegasen a todos los rincones del mundo y su fama se elevara como espuma. El poderoso rivio se convirtió en el héroe de innumerables personas, pero el aumento de su buen nombre a nivel global también se debe a los videojuegos.

CD Projekt RED es el estudio polaco que dio sentido a la trilogía The Witcher, un asombroso compendio de videojuegos que toma lugar tras los acontecimientos de los libros. Pero los desarrolladores alcanzaron la gloria con la tercera parte, The Witcher 3: Wild Hunt, lanzado en 2015 y acreedor de los mejores comentarios por parte de fans y crítica. Este juego logró innumerables reconocimientos e incluso fue considerado como el Juego del Año. Al día de hoy sigue siendo un título de confianza, y su popularidad puede ser observada en los jugadores que todavía se acercan a él a través de Windows, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.

El producto de este apartado es una figura de Geralt de Rivia en un momento bastante memorable de The Witcher 3: Wild Hunt: él en la bañera. La pieza oficial de Dark Horse es una estatuilla polinesia pintada a mano y se basa en la escena del juego que pasó a ser meme de Internet. Imposible no mencionar el detalle del patito amarillo, un toque soberbio que la hace ganar puntos. ¿Eres un super fan de The Witcher? Esta figura no puede faltar en tu colección.

Otros productos de The Witcher:

• Funko Pop de Geralt de Rivia edición Igni | Precio: $12,490 MXN | COMPRA AQUÍ

• Figura Dark Horse de Geralt de Rivia - The Witcher 3: Hild Hunt | Precio: $3,997 MXN | COMPRA AQUÍ

• Medallón de Geralt de Rivia - The Witcher 3: Hild Hunt | Precio: $599.99 MXN | COMPRA AQUÍ

• Juego de Frascos de The Witcher | Precio: $580.69 MXN | COMPRA AQUÍ

The Last of Us Part II - Edición Estándar con 10% de descuento

• Precio en Amazon.com.mx: $1,574.00 - ahorras $175.00 (10%)

The Last of Us: Part II - 100% es el juego del momento, de eso no hay duda. Los fanáticos de Ellie y Joel esperaron siete años para conocer sus nuevas aventuras, y aunque la polémica no ha sido escasa, podemos tener la certeza de que estamos ante uno de los juegos más importantes y exitosos de todos los tiempos. El equipo de Naughty Dog puso todo su esfuerzo en la consolidación de la segunda parte y ha valido la pena. Los comentarios de la crítica y fans son mixtos pero estamos ante el título más grande del año.

La continuación de The Last of Us salió al mercado el pasado 19 de junio, en medio de grandes expectativas pero también miedo. La nueva historia se desarrolla cinco años después del peligroso viaje iniciado por Ellie y Joel a través de los Estados Unidos en medio de la pandemia; ambos han encontrado un sitio en Wyoming y se han establecido en una comunidad de sobrevivientes que por fortuna les ha concedido un poco de tranquilidad a sus vidas, a pesar de la amenaza constante que representan los infectados y otros supervivientes hostiles. Pero un acontecimiento de gran violencia se hace presente y exige la toma de las armas una vez más.

The Last of Us Part II envuelve una compleja y emotiva historia en la que experimentaremos los conflictos morales cada vez más intensos que se presentarán ante Ellie en su incansable búsqueda de la venganza. La experiencia de juego es una de grandes virtudes y nos sumergirá en un mundo tan despiadado como increíble. Un título imprescindible en el estante de cualquier gamer que se respete… y con descuento.

Otros productos de videojuegos:

• The Last of Us Part II - Edición especial Steelbook | Precio: $2,809 MXN | COMPRA AQUÍ

• God of War (2018) - Edición estándar | Precio: $949 MXN | COMPRA AQUÍ

• Stubbins Plush de Ellie con 6" | Precio: $331.99 MXN | COMPRA AQUÍ

• Control Inalámbrico DualShock 4 edición The Last of Us Part II | Precio: $1,899 MXN | COMPRA AQUÍ

Cowboy Bebop - La serie completa (Blu-Ray)

• Precio en Amazon.com.mx: $1,042.18

Cowboy Bebop es uno de los animes más influyentes de toda la historia. Creado por Shin'ichirō Watanabe y estrenado en 1998, este space western de ciencia ficción es una aventura imprescindible no solo para los amantes de la animación japonesa, también para todos los que se alimentan de ficciones y regresan a la vida con una gran historia por delante. Con 26 episodios, Cowboy Bebop es una experiencia de valor inconmensurable… por suerte lo tienes justo aquí a un precio espectacular.

La aventura tiene como protagonista a un grupo de cazarrecompensas del año 2071 que se ganan la vida atrapando malhechores en el sistema solar. Spike, Jet, Faye, Ed y Ein viajan en una nave llamada Bebop y nos emocionamos con sus viajes cada vez más interesantes. Una serie con enfoque narrativo único que otorga un excelente desarrollo a sus personajes, una obra perfecta y joya imprescindible que además posee una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos gracias al talento superior de Yoko Kano. Clásico de los noventa.

La edición Blu-Ray de Cowboy Bebop: Complete Series es una maravilla oficial que no te puedes perder, no importa si eres un fan veterano o recién escuchaste su nombre. No hay persona sensata en la Tierra que pueda resistirse al encanto de esta aventura sideral, un producto de calidad incuestionable y espíritu que se queda contigo para siempre. No por nada Netflix está desarrollando su propia versión en live-action.

Otras series y películas anime:

• Samurai Champloo: The Complete Series (Blu-ray) | Precio: $1,226.11 MXN | COMPRA AQUÍ

• Perfect Blue (Bluray/DVD Combo) | Precio: $507.53 MXN | COMPRA AQUÍ

• Paprika (Blu-ray) | Precio: $483.09 MXN | COMPRA AQUÍ

• Your Name (Blu-ray) | Precio: $690.12 MXN | COMPRA AQUÍ