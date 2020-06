Fans vuelven tendencia a Batfleck porque piden el regreso de Ben Affleck como Batman

La presión de los fanáticos ha demostrado ser efectiva cuando se trata de pedir algo a los grandes estudios, lo vimos hace años cuando a través de las redes sociales expresaron su deseo de ver una nueva temporada de Young Justice y les fue concedida, y más recientemente con el corte original de Liga de la Justicia - 41% (o Snyder Cut), anunciado para ser estrenado en HBO Max en 2021. Pero ahora que obtuvieron la película que tanto añoraban no se van a quedar con los brazos cruzados y ya están pidiendo el regreso de Ben Affleck (The Way Back - 92%, Mente Indomable - 97%, Perdida - 92%) como Batman, pues el actor dejó el papel cuando todavía existía mucho potencial en él.

Cuando fue anunciado por primera vez como el nuevo Batman, Affleck fue rechazado por los fanáticos de la versión de Batman que presentó Christopher Nolan (Batman: El Caballero de La Noche - 94%, Dunkerque - 92%, Memento - 92%), pero tras el estreno de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% una gran cantidad de fanáticos nombraron a Affleck el mejor Batman de la historia del cine, y consideran que cuenta con algunas de las mejores escenas del superhéroe en la pantalla grande o chica.

Originalmente el también protagonista de Daredevil: El Hombre Sin Miedo - 44% dirigiría, escribiría y protagoniza una cinta en solitario del Hombre Murciélago, pero sus problemas de alcoholismo, aunado al hecho de que el guión que escribió no lo terminaba de convencer, lo llevaron a dejar la dirección y dejarla en manos de alguien más; y a principios de 2019 anunció que dejaría el papel para ser ocupado por alguien más.

La mayoría daba por hecho que Affleck había terminado su tiempo como Batman para siempre, pero la sorpresa de que el corte de Liga de la Justicia de Zack Snyder (300 - 60%, Sucker Punch: Mundo Surreal - 24%, El Hombre de Acero - 55%) llegará a HBO Max desató una ola de rumores, algunos dicen que Warner Bros. está planeando rescatar el guión que escribió Affleck para The Batman y convertirlo en una serie de TV exclusiva de la plataforma de streaming; dicho proyecto también contaría con el regreso de Joe Manganiello (El Hombre Araña - 89%, Magic Mike - 80%, Rampage: Devastación - 50%) como Deathstroke y Jared Leto (El Club de los Desahuciados - 94%, Blade Runner 2049 - 88%, Morbius) como el Joker.

El rumor es imposible de comprobar por ahora, pero no debemos descartar la posibilidad del regreso de Batfleck, siempre y cuando tenga el éxito masivo que se espera el Snyder Cut. Mientras tanto los fanáticos no pierden el tiempo y han convertido a #Batfleck en tendencia, aquí les dejamos algunos tuits recopilados por Comic Book:

Ben merece contar la historia que quería #Batfleck.

Ben deserves to tell the story he intended to #Batfleck @hbomax pic.twitter.com/fz0q5aly1c — Carlisle Wells (@carlisle_wells) June 27, 2020

Queremos a #Batfleck en HBO Max.

¡El único y verdadero Batman! Traigan de vuelta a Ben Affleck #Batfleck.

Exigimos el regreso de #Batfleck. Me encantaría ver la batalla entre el Caballero Oscuro de Ben Affleck y el Deathstroke de Joe Manganiello en HBO Max.

We demand the return of #Batfleck

Would love to see the battle between @BenAffleck 's dark knight and @JoeManganiello 's deathstroke @hbomax pic.twitter.com/nu7a6VixSM — Mohamed Djama (@Mohamed1Eric) June 27, 2020

Película en solitario de Batman de Affleck. #Batfleck

No podemos simplemente sentarnos aquí y ver la injusticia cometida contra la MAYORÍA DE LA GENTE que trabaja para el cine. NECESITAMOS TRAER A BEN AFFLECK de regreso, este es el segundo paso después de la exitosa campaña #ReleaseTheSnyderCut. Para que pueda mostrarnos su verdadero potencial. #Batfleck

we cannot just sit here and watch the injustice done to MOST OF THE PEOPLE working for the movies. WE NEED TO BRING BEN AFFLECK, this is the second step after the successful #ReleaseTheSnyderCut Campaign. SO HE CAN SHOW US HIS TRUE POTENTIAL. #Batfleck pic.twitter.com/e5OEDMYQzd — m (@theDCEUclub) June 27, 2020

Queremos a #Batfleck, sí lo queremos.

#Batfleck es nuestro eterno Batman.

Como #Batfleck está en tendencia, estoy aquí para recordarles que esta seguirá siendo una de las mejores escenas de Batman de la historia.

Since #Batfleck is trending I’m here to remind you all this will remain one of the best batman scenes in history pic.twitter.com/or9NzjJPtO — sabrina🦇 (@nightwaynes) June 27, 2020

#Batfleck es No. 1 en tendencias. Warner Brothers:

Como pueden ver, el amor que los seguidores del DCEU tienen a Batfleck es muy grande, y la mayoría considera que tiene mucho potencial que no fue explotado de forma adecuada en Liga de la Justicia. El problema que existe actualmente en torno al superhéroe es que Robert Pattinson (High Life - 73%, Cosmópolis - 64%, Waiting for the Barbarians - 51%) protagonizará una versión completamente diferente del mismo en The Batman, y tal vez eso pueda generar un conflicto entre los deseos de los fans y los intereses de Warner Bros.

