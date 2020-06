Actores blancos de Los Simpson y Padre de Familia ya no interpretarán personajes de color

El movimiento contra el racismo que está teniendo lugar en Estados Unidos ha logrado varias victorias para las minorías étnicas, y en el mundo del entretenimiento por primera vez se está cuestionando la infame práctica del whitewashing, más visible en las series y películas live-action, que consiste en que un actor blanco interprete a un personaje (o varios) de una minoría étnica. No obstante, aunque no es tan notorio, en las series animadas es muy común que ocurra whitewashing, y por primera vez en mucho tiempo los estudios están tomando conciencia de ello; la nueva noticia es que The Simpsons y Family Guy han anunciado que no habrá más whitewashing.

Los casos más notables de whitewashing en Los Simpson son los de Apu, Bumblebee Man, Carl y el doctor Hibbert. Los primeros tres son interpretados por el actor blanco Hank Azaria y el último por Harry Shearer (This Is Spinal Tap - 95%, Chicken Little - 36%, Mascots - 51%), y hoy a través de un comunicado (vía Deadline) se dio a conocer la decisión de acabar con el whitewashing:

En Padre de Familia y en su spin-off The Cleveland Show el personaje afroamericano Cleveland Brown ha sido interpretado por Mike Henry , pero hoy anunció a través de Twitter que dejará el papel con la intención de que un actor más adecuado ocupe su lugar:

It’s been an honor to play Cleveland on Family Guy for 20 years. I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role. pic.twitter.com/FmKasWITKT