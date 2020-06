BoJack Horseman es criticada por whitewashing y el creador de la serie se disculpa

El racismo no solo se manifiesta en el desprecio y la segregación de las personas por su color de piel o su procedencia étnica, lo podemos ver también en los famosos whitewashing, la práctica común del mundo del entretenimiento de poner a actores blancos a interpretar personajes no-blancos (afroamericanos, asiáticos, latinos, etc.). Aunque la exitosa serie de Netflix BoJack Horseman - 94% terminó con su sexta temporada hace unos meses, la controversia ha resurgido en torno al casting de Alison Brie (The Little Hours - 77%, GLOW - 100%, Horse Girl) como Diane Nguyen, un personaje de ascendencia vietnamita interpretado por una actriz blanca como la nieve.

La polémica en torno a Diane no resurgió de forma gratuita, desde hace semanas las protestas en Estados Unidos contra el racismo han desencadenado una serie de medidas para combatir el racismo en todos los niveles, lo cual incluye el infame whitewashing del cine y la televisión. Para demostrar el compromiso que hay al respecto las actrices Jenny Slate (My Blind Brother - 81%, Un Don Excepcional - 71%, Venom - 35%) y Kristen Bell (The Good Place - 100%, Veronica Mars - 79%, Frozen 2 - 80%) decidieron no seguir interpretando a los personajes afroamericanos que daban voz en las series Big Mouth y Central Park respectivamente.

Para BoJack Horseman no hay vuelta atrás, el show terminó con una nota alta pero con la polémica de Diane Nguyen sin resolver. Ahora el creador de la serie, Raphael Bob-Waksberg ha decidido dar la cara y hablar del tema, luego de ser cuestionado en Twitter al respecto.

En un extenso hilo, Bob-Waksberg confiesa que antes le causaba estrés hablar de sus errores por miedo a decir algo incorrecto, pero ahora espera que su experiencia ayude a otros a no cometerlos. No obstante, esta no es la primera vez que el escritor aborda la controversia de Diane, después de la cuarta temporada habló de ello en una entrevista con Uproxx y después de la quinta con Slate, sin embargo, hay cosas de las que se arrepiente haber dicho, como tratar de justificar su decisión al decir que quería un personaje estadounidense libre de estereotipos:

Incluso en las pequeñas formas en que escribimos a la experiencia de Diane como una mujer de color, o más específicamente una mujer asiática, rara vez fuimos lo suficientemente específicos como para pensar en lo que significaba ser específicamente vietnamita estadounidense y eso fue un gran error (racista) de mi parte. La intención detrás del personaje es que quería alejarme de los estereotipos y crear un personaje asiático-estadounidense que no fuera definido únicamente por su raza. Pero fui demasiado lejos en la otra dirección. ¡Todos estamos definidos de alguna manera por nuestra raza! ¡Por supuesto que lo estamos! ¡Es parte de nosotros!

Para alimentar la controversia cuando todavía no terminaba BoJack Horseman, hubo un capítulo en la quinta temporada donde Diane visita Vietnam, pero solo contrataron como consultora a la actriz Vyvy Nguyen y no a un guionista de origen vietnamita para escribirlo.

Agradezco a las personas que han conversado conmigo o me han criticado por esto. A veces (no las veces que mencioné anteriormente) me sorprenderá una pregunta sobre esto en una entrevista, y pensaré ‘Uf. ¿Tengo que hablar sobre esto OTRA VEZ? ¡No tengo nada nuevo que decir!’ ¡Pero eso está bien! es importante para mí seguir diciéndolo hasta que todos lo escuchen. especialmente cuando mi show sugiere lo contrario de eso. Y el ‘eso’ es esto: la aparición de diversidad sin verdadera diversidad detrás de escena no es una representación real; peor, es apropiación.

Diane fue uno de los mejores personajes de BoJack Horseman y uno de los favoritos entre los fans, a través de ella muchos vieron sus propios problemas y conflictos emocionales y decidieron hablar de ellos o buscar ayuda. El trabajo de Alison Brie fue increíble y parte del éxito del personaje se lo debemos achacar a su voz, pero ojalá que si en el futuro hay una nueva Diane Nguyen, esté mejor representada con una actriz de su etnia.