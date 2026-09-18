Xochitl Gomez revela que recibió amenazas y sufrió intenso ciberacoso tras aparecer en ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’

Xochitl Gomez reveló que enfrentó amenazas de muerte y un intenso ciberacoso después de interpretar a America Chavez en ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’, una experiencia que tuvo que enfrentar cuando apenas tenía 14 años. En una nueva entrevista con ELLE, la actriz habló sobre el impacto que tuvo incorporarse al Universo Cinematográfico de Marvel a una edad tan temprana, la exposición que acompañó al papel y las medidas que tomó posteriormente para protegerse tanto en redes sociales como dentro de otros proyectos.

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¿Qué tipo de ciberacoso sufrió Xochitl Gomez después de entrar a Marvel?

Durante la entrevista, Xochitl Gomez fue cuestionada sobre si había experimentado el tipo de acoso racista o misógino que han denunciado otros intérpretes involucrados en grandes franquicias, entre ellos Lupita Nyong’o y Kelly Marie Tran. La actriz confirmó que los ataques contra ella fueron particularmente fuertes.

Xochitl Gomez en mayo de 2022 (imagen: Facebook)

“Lo experimenté con mucha intensidad. Recibía amenazas de muerte. Había gente que me enviaba vídeos en los que me tiraban tomates a la cara. Fue una situación difícil de gestionar, pero pensé: «Vale, ¿qué puedo hacer? ¿Qué poder tengo en esta situación? Los comentarios están restringidos. No puedes comentar».”

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Gomez explicó que optó por restringir los comentarios y continuar publicando sin responder de manera agresiva a quienes la atacaban.

“Ninguna parte de mi contenido fue grosera ni a la defensiva. Simplemente dije algo así como: «Y aquí estamos de vuelta, chicos. ¿Creían que podían librarse de mí? He vuelto». Tenía 14 años y pensaba: «Bueno, qué más da». Ahora lo pienso y digo: «Vaya, la verdad es que estuvo bastante bien».”

Marvel cambió por completo su nivel de exposición

Antes de incorporarse a ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’, Gomez había participado en cortometrajes y conseguido uno de sus primeros papeles destacados en ‘The Baby-Sitters Club’. Sin embargo, pasar directamente de esa producción al universo de Marvel significó un cambio considerable.

La actriz explicó que durante sus primeros años resultaba complicado encontrar personajes para jóvenes racializados y que las oportunidades continúan siendo limitadas.

“No me parecía a mucha gente y, en aquel entonces, no se contrataba a muchos jóvenes de color. Sigue sin haber muchos, pero estamos trabajando para lograrlo.”

La producción de Marvel también representó ocho meses de filmación en Inglaterra durante la pandemia de COVID-19. Gomez era la única menor de edad en el reparto principal y tuvo que acostumbrarse rápidamente a trabajar en una producción de gran escala junto a figuras como Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen y Rachel McAdams.

La experiencia también cambió la forma en que protege su imagen

Xochitl Gomez con su perro (imagen: Facebook)

El aumento de atención después de Marvel provocó otro problema que Gomez no había anticipado: la objetificación de su imagen siendo todavía adolescente. La actriz señaló que esta experiencia influyó posteriormente en las condiciones que estableció durante su participación en ‘Dancing with the Stars’.

En el programa pidió trabajar con alguien que tuviera experiencia con menores y fijó condiciones específicas sobre su vestuario. Entre ellas, solicitó prendas de determinada longitud y el uso de shorts en lugar de ciertos leotardos, medidas con las que buscaba sentirse más cómoda durante el programa.

Ahora, con 20 años, Gomez continúa trabajando en Hollywood y forma parte del elenco de ‘The Cat in the Hat’, película animada en la que comparte créditos con Bill Hader y America Ferrera.

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