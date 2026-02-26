Warner Bros. Discovery confirma que la propuesta de compra de Paramount es superior: Esto es lo que Netflix debe hacer

Falta menos para conocer la resolución que le dará nueva forma al panorama de entretenimiento

¡Compren, compren! La industria del entretenimiento vive una de esos tiempos que parecen escritos por un guionista con un gusto enfermizo por el suspenso corporativo. Tenemos ofertas, rumores, presiones regulatorias, un presidente que no se quiere involucrar y una sala de juntas que carga con el destino del futuro del entretenimiento. Warner Bros. Discovery sigue en venta pero ahora acepta la existencia de una propuesta mayor.

Desde fuera parece como que no pasa nada. Netflix por un lado, Paramount por el otro. Pero adentro tenemos una de las batallas corporativas más grandes que ha visto la historia de la humanidad, al menos en materia de cine y televisión. Por ahora, lo único firme es que la decisión se acerca, y que la voz de Zaslav intenta sonar bastante institucional.

¿David Zaslav se inclina por Netflix o por Paramount?

En una llamada posterior a los resultados trimestrales realizada hoy por la llamada, David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, se cuidó de elegir bando en público. La tesis fue que el proceso nació gracias a una cadena de movimientos que buscaban extraer valor y reducir riesgos.





Ted Sarandos, CEO de Netflix (Foto: Getty)

Ahí, y solo ahí, soltó el núcleo del argumento:

“Dejamos en claro que estábamos evaluando todos los caminos para desbloquear valor. Hemos tomado acciones decisivas, primero a través de nuestra reorganización corporativa, luego anunciando la separación planificada de Warner Brothers y Discovery Global y, en última instancia, una revisión estratégica integral”.

Zaslav argumenta que el Consejo mantiene un proceso “riguroso, altamente competitivo y exhaustivo”. Además, en lugar de inclinarse por algún ganador, busca describir las condiciones actuales:

“Nuestro enfoque ha sido y siempre será maximizar el valor y la certeza, a la vez que mitigamos los riesgos a la baja. El consejo evaluará cualquier propuesta según este criterio con el objetivo de ofrecer el mejor acuerdo para nuestros accionistas.”

Paramount elevó su oferta

Paramount Skydance, encabezada por David Ellison, insiste en comprar la empresa completa, incluidos activos tradicionales como canales de cable. En diciembre, el Consejo de Warner Bros. Discovery ya había rechazado una ofensiva hostil y cuestionado la solidez de su financiamiento, un episodio que dejó cicatrices públicas.

PK buscó blindar el respaldo financiero y acallar dudas sobre su propuesta. Hace un par de días, Warner reportó que Paramount había incrementado su oferta a 31 dólares por acción, superior a los 27.75 dólares acordados por Netflix en semanas previas. Cabe mencionar que Netflix no busca comprar Warner en su totalidad, solo sus activos más importantes; Paramount en cambio, propone una absorción total.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance (Foto: Getty)

Warner acepta que la oferta de Paramount es superior

Hoy por la tarde, Warner Bros. Discovery finalmente comunicó a los medios que la oferta realizada por Paramount Skydance se ajusta mejor a sus intereses:

“WBD ha notificado a Netflix su determinación de que la propuesta de PSKY constituye una ‘Propuesta Superior de la Compañía’. Según los términos del acuerdo de fusión de Netflix, este aviso activa un período de cuatro días hábiles durante el cual Netflix tiene derecho a proponer revisiones al acuerdo de fusión de Netflix para que la propuesta de PSKY deje de constituir una ‘Propuesta Superior de la Compañía'”.

El comunicado incluye un golpe duro para Netflix. Ahora la mesa directiva tendrá que trabajar en una mejor propuesta durante los siguientes cuatro días:

“Una vez concluido este período, si el Directorio determina de buena fe, después de consultar con sus asesores financieros y legales independientes que, después de considerar cualquier revisión a los términos del acuerdo de fusión de Netflix propuesto por Netflix, la propuesta de PSKY continúa constituyendo una ‘Propuesta Superior de la Compañía’, WBD tendría derecho a rescindir el acuerdo de fusión de Netflix.”

Será hasta el 20 de marzo cuando la mesa de Warner Bros. finalmente vote a favor o en contra de lo que Netflix propondrá. Tal vez ese día marque el final de una batalla que se ha extendido durante meses.

Con información de The Hollywood Reporter y Deadline.

