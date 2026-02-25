Warner Bros. confirma que Paramount envió una nueva oferta de compra y podría dejar a Netflix fuera de la competencia

Warner Bros. Discovery confirmó que recibió una propuesta revisada de Paramount Skydance en la que ofrece 31 dólares por acción. El anuncio se dio el día de hoy tras la conclusión de un periodo de siete días en el que el consejo de Warner buscó claridad sobre lo que el comprador estaba dispuesto a poner sobre la mesa.

Paramount no descansa

A partir de aquí, lo que se sabe importa por su cautela. Warner avisó que el acuerdo con Netflix sigue vigente y que, al menos por ahora, su consejo mantiene su recomendación a favor de esa operación. Al mismo tiempo reconoció que el documento nuevo ya está bajo revisión con asesores financieros y legales. A continuación puedes leer el comunicado de Warner:

Ted Sarnados, co-CEO de Netflix (Foto: Collider)

No te pierdas: Cines temen que la compra de Warner Bros. Discovery a manos de Netflix provoque una recaída como en la pandemia de COVID-19

“Tras interactuar con PSKY durante el periodo limitado de exención de siete días, recibimos una propuesta revisada de PSKY para adquirir WBD, la cual estamos revisando en consulta con nuestros asesores financieros y legales. Actualizaremos a nuestros accionistas después de la revisión por parte del Consejo. El acuerdo de fusión con Netflix sigue vigente y el Consejo continúa recomendando votar a favor de la transacción con Netflix. Se aconseja a los accionistas de WBD no tomar ninguna acción por el momento respecto a la oferta pública de adquisición enmendada de PSKY”.

Paramount también confirmó que envió una propuesta revisada, y dejó claro que el camino para reemplazar a Netflix no es automático. En su postura, la entrada a una transacción requiere que el consejo de Warner determine que la oferta revisada sea una “Company Superior Proposal”, es decir, una oferta mejor que la ya acordada bajo el acuerdo de fusión vigente con Netflix, que corra un periodo de cuatro días hábiles para igualar, que se termine el acuerdo con Netflix y que se firme un convenio definitivo entre Paramount y Warner.

Ese periodo de cuatro días hábiles es el filo del asunto. Netflix tendría la opción de igualar la propuesta o retirarse del proceso, y su respuesta definiría si el movimiento de Paramount se convierte en golpe real o en presión pública.

Los objetivos de Netflix y Paramount Skydance

Netflix busca los estudios y el negocio de streaming de Warner, con HBO Max como gran joya. Paramount Skydance insiste en comprar streaming, estudios y canales de cable. Aspira al control total y a una integración donde el tamaño promete poder de negociación frente a distribuidores y socios internacionales.

David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery (Foto: Getty)

El acuerdo firmado por Netflix con Warner, según los términos descritos en la información disponible, plantea una compra en efectivo por 27.75 dólares por acción para los negocios de estudios y streaming, con un valor cercano a 83 mil millones de dólares. La arquitectura incluye que los accionistas mantengan participación en Discovery Global.

Paramount llegó a esta pelea con una historia de insistencia. Su interés, encabezado por David Ellison tras el cierre de la adquisición de Paramount Global por Skydance el año pasado, impulsó a Warner a iniciar una revisión de opciones. El consejo de Warner terminó eligiendo a Netflix como ganador, y en el camino rechazó varias propuestas de Paramount. Ahora la nueva oferta busca romper esa inercia con un ajuste que obliga a reconsiderar todo el caso.

La competencia que podría definir el resto del siglo XXI

Esta disputa parece corporativa, pero terminará moldeando la cultura cotidiana. Quien controle un catálogo, un estudio y una plataforma controla también el orden de estrenos, la duración de las ventanas en salas, el destino de franquicias, la presión sobre presupuestos, qué historias llegan a ser “evento”, cuáles se quedan como ruido de fondo y cómo moldearán nuevas formas de pensamiento.

El 20 de marzo los accionistas de Warner votarán a favor o en contra del acuerdo con Netflix. La empresa, además, sabe que está legalmente atada a recomendar el convenio firmado con el gigante rojo del streaming, al menos hasta que se cumplan las condiciones de un reemplazo formal.

Con información de THR y Variety.

Entérate: James Cameron advierte que la compra de Warner Bros. por Netflix sería desastroso para los cines y expresa su respaldo a Paramount