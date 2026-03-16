‘Un Lugar en Silencio Parte III’: John Krasinski revela nuevos detalles de la secuela con Emily Blunt y Cillian Murphy

El universo que inició con Un Lugar en Silencio no deja de crecer. La saga creada por John Krasinski construyó una identidad propia dentro del género al convertir el silencio en una regla de muerte. Tras el éxito de las dos primeras entregas y la expansión del mundo con proyectos derivados, el director vuelve a preparar un nuevo capítulo y el día de hoy revela detalles sobre Un Lugar en Silencio Parte III.

Esta franquicia ha hecho un gran trabajo para mantener el interés de los fanáticos gracias a recursos como la tensión, el drama familiar, una invasión extraterrestre y un rasgo de vulnerabilidad que está presente en todos sus personajes. Aunque el argumento de la nueva entrega permanece bajo reserva, algunos datos sobre su producción ya están disponibles.

El propio Krasinski fue quien decidió compartir la primera pista pública sobre el desarrollo de la tercera película a través de redes sociales. Reveló que varios rostros conocidos volverán al universo que él mismo ayudó a construir, acompañado de nuevos actores que se sumarán a la historia.

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Cillian Murphy en Un Lugar en Silencio Parte II

El director confirmó que Emily Blunt y Cillian Murphy regresarán a formar parte del elenco en Un Lugar en Silencio Parte III. Junto a ellos vuelven Millicent Simmonds y Noah Jupe, quienes han interpretado a los hijos de la familia Abbott dentro de la saga.

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La producción también integrará nuevas caras al proyecto. Jack O’Connell (Pecadores, Exterminio: El Templo de Huesos), Jason Clarke (Oppenheimer, Terminator Génesis) y Katy O’Brian (The Mandalorian) se suman al reparto y amplían el grupo de sobrevivientes que habitan el mundo devastado por las criaturas que cazan a través del sonido.

Krasinski, quien escribe y dirige, compartió la noticia mediante una publicación donde aparecen copias del guion impresas con el nombre de cada actor. En ese mensaje escribió: “Muy orgulloso de formar parte de esta familia de Un Lugar en Silencio… ¡vieja y nueva! ¡Aquí vamos!”. La filmación comenzará en primavera en Nueva York.

El estudio Paramount planea llevar Un Lugar en Silencio Parte III a los cines el 30 de julio de 2027. Ese estreno será el regreso de una de las franquicias de terror más exitosas de los últimos años.

Gloria y fortuna de Un Lugar en silencio

Emily Blunt en Un Lugar en Silencio Parte II

La saga comenzó en 2018 con la primera película dirigida por John Krasinski. La historia tiene como protagonista a una familia que intenta sobrevivir en un planeta invadido por criaturas extraterrestres que detectan a sus presas mediante el sonido. Gran parte de la película ocurre en silencio, con diálogos mínimos y una puesta en escena que obliga a los personajes a comunicarse mediante gestos y miradas.

Claro que el éxito comercial fue veloz. La primera entrega recaudó más de 340 millones de dólares en la taquilla mundial, cifra notable para una producción de terror con presupuesto moderado. Tres años después llegó Un Lugar en Silencio Parte II. La secuela expandió el mundo de la historia al mostrar lo que ocurre fuera del refugio familiar. La película superó los 290 millones de dólares en taquilla global y reiteró a la saga como uno de los fenómenos recientes del género.

La franquicia también exploró otros caminos. Un Lugar en Silencio: Día Uno, protagonizada por Lupita Nyong’o y Joseph Quinn, nos dio un vistazo al inicio de la invasión alienígena y mostró el momento en que el caos comenzó en las ciudades. Aunque son personajes diferentes a los conocidos en la saga principal, esa precuela-spinoff brilla por su acercamiento a la vulnerabilidad de personas comunes cuyas vidas cambiaron de un día a otro y deben hacer frente a los horrores de una nueva realidad. Acumuló 261 millones de dólares a nivel mundial, otro gran triunfo.

La saga de Un Lugar en Silencio se unió hace tiempo a esa clase de películas que, como Bird Box, Avenida Cloverfield 10 y La Niebla, colocan a seres humanos indefensos en situaciones desesperadas, un tema que todavía atrae muy bien al público.

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