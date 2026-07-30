‘The Walking Dead’: La cifra multimillonaria que Netflix pagó por los derechos de toda la franquicia

La marca The Walking Dead ya está cocinando una nueva etapa que nada tiene que ver con la emisión semanal que la convirtió en un fenómeno televisivo. Netflix y AMC Global Media acaban de cerrar un acuerdo que reunirá la serie original con todos sus spin-off, una biblioteca enorme que podrá circular por numerosos países sin abandonar AMC+, el servicio perteneciente a su compañía creadora.

¿Cuál es la cifra millonaria que Netflix pagó por The Walking Dead?

La negociación abarca cinco años y está valorada en nada más y nada menos que 500 millones de dólares, así como leíste. El trato comenzará a aplicarse a partir de 2027, aunque cada programa será incorporado en fechas diferentes según el país y los contratos de distribución que todavía permanezcan vigentes en determinados territorios. Es importante mencionar que Netflix no compró la propiedad intelectual ni obtuvo control creativo sobre futuras historias. Hablamos una licencia global coexclusiva que permitirá a la plataforma exhibir el universo televisivo junto con AMC+.

Norman Reedus y Melissa McBride como Daryl y Carol (Foto: AMC)

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El monto es en verdad impresionante para una franquicia cuya serie principal concluyó en 2022, sin embargo, sus once temporadas continúan encontrando fans que llegan tarde al apocalipsis, fenómeno favorecido por una plataforma donde los episodios pueden verse seguidos y sin las pausas que acompañaron su transmisión original. “Las audiencias han descubierto y amado The Walking Dead en Netflix por casi 15 años, y el programa continúa atrayendo nuevos seguidores”, declaró Lori Conkling, vicepresidenta de Licencias de Netflix. La ejecutiva celebró que ahora pueda ampliarse el acceso internacional a toda la franquicia.

¿Qué derechos incluye el acuerdo?

La licencia contempla 371 episodios repartidos entre la producción original y sus seis spin-offs. The Walking Dead aporta 177 capítulos, a los cuales se suman Fear the Walking Dead, World Beyond y la antología Tales of the Walking Dead. También entran las series centradas en personajes veteranos como The Ones Who Live, que reunió a Rick y Michonne; Daryl Dixon, protagonizada por Norman Reedus, y Dead City, con Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan.

AMC también explicó que las fechas dependerán de la conclusión de convenios previos, pues la incorporación no ocurrirá simultáneamente en todo el planeta. Netflix poseía los derechos exclusivos de streaming de la serie principal en Estados Unidos; ahora Netflix llevará la serie a países como Reino Unido, Italia y Australia.

Los 500 millones cubren el paquete completo por cinco años, pero esto no significa que cada episodio tenga un valor idéntico. La serie original sigue siendo el principal atractivo, y los derivados aportan continuidad para quienes desean saber qué ocurrió con los personajes después del final transmitido en 2022.

La tercera temporada de Dead City ya está en emisión

Jeffrey Dean Morgan y Andrew Lincoln como Negan y Rick (Foto: AMC)

The Walking Dead: Dead City estrenó el primer capítulo de su tercera temporada este 26 de julio en AMC y AMC+. Los nuevos episodios nos presentan a Maggie y Negan intentando levantar una comunidad próspera en Manhattan, ciudad que continúa dividida por intereses políticos y personales.

Los avances claro que causaron inquietud entre ciertos fans porque muestran una cercanía inédita entre ambos. Recordemos que Maggie pasó años deseando matar a Negan, responsable del asesinato de Glenn; a estas alturas, las insinuaciones románticas resultan difíciles de aceptar para una parte del público.

Lauren Cohan ya intentó calmar las aguas durante la Comic-Con de San Diego, pues sostuvo que la relación entre ambos personajes resulta mucho más interesante por su pasado violento y pidió dejar atrás el nombre Neggie, utilizado por quienes desean verlos juntos sentimentalmente. No obstante, Jeffrey Dean Morgan respondió con humor y dijo que él votaría a favor de un romance.

El siguiente capítulo de The Walking Dead: Dead City, se estrena el 2 de agosto.

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