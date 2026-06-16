‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’: Quién es Seren, el personaje de Anya Taylor-Joy en la nueva película de Andy Serkis

Para sorpresa de todo el mundo, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum añadió a Anya Taylor-Joy a su lista de talentos. La actriz pasará por la Tierra Media en una producción que nos devuelve rostros conocidos, suma personajes nuevos, tiene paisajes espectaculares y pone a Gollum como el punto focal de una historia anterior a la Comunidad del Anillo.

¿De qué tratará The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum?

The Hunt for Gollum narrará la búsqueda de Gollum en los años previos a la conformación de la Comunidad del Anillo. Gandalf teme que Sauron encuentre a la criatura y obtenga información sobre el Anillo Único. En los textos de Tolkien, esa persecución involucra a Gandalf y Aragorn, quienes intentan localizar a Gollum antes de que el enemigo descubra demasiado. La película tomará ese fragmento y lo convertirá en una aventura audiovisual dentro de la Tierra Media.

La historia ocurre antes del viaje de Frodo y la Comunidad, aunque su sombra ya va hacia ellos. Gollum conoce la Comarca y carga con la verdad de que el Anillo ya no está perdido y puede regresar al ojo de Sauron.

¿Quién la dirige?

Jamie Dornan será Aragorn en The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

Andy Serkis dirige la película y además vuelve como Gollum; fue el cuerpo y la voz del personaje en la pantalla, y además ha construido una carrera como realizador con películas como Una razón para vivir, Mowgli: Relatos del libro de la selva y Venom: Carnage liberado. Los mismísimos Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens, los espíritus irrompibles detrás de la trilogía de El señor de los anillos, producen el proyecto; su participación ayuda a conectar esta nueva entrega con las dos trilogías anteriores por continuidad de tono y memoria visual.

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El guion reúne a Walsh y Boyens con Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou. Gittins y Papageorgiou ya trabajaron en El Señor De Los Anillos: La Guerra De Los Rohirrim, la película animada que exploró otro rincón histórico de la Tierra Media.

¿Quiénes actúan?

El mencionado Andy Serkis será Gollum. Ian McKellen volverá como Gandalf, Elijah Wood como Frodo y Lee Pace como el rey elfo Thranduil. Jamie Dornan interpretará a Strider, nombre con el que Aragorn era conocido como montaraz. Kate Winslet se suma como Marigol, Leo Woodall como Halvard y Anya Taylor-Joy como Seren.

El regreso de Lee Pace como Thranduil abre una puerta natural hacia el Reino del Bosque. Si Gollum pasa por zonas cercanas al Bosque Negro, la intervención de los elfos silvanos y sindar mucho sentido dentro del mapa de Tolkien.

¿Quién es Seren, el personaje de Anya Taylor-Joy?

Seren es una elfa sindar del Reino del Bosque, descrita oficialmente como “una agente confiable y letal del rey Thranduil”. El personaje es completamente original en la película, es decir, no aparece en los libros de J.R.R. Tolkien. Su creación introducirá una figura femenina nueva dentro del universo cinematográfico de El señor de los anillos.

Por su descripción, Seren pertenecería al entorno sindar que gobierna sobre los elfos del Bosque. Thranduil es un rey sindar entre elfos silvanos, así que Seren podría ser parte de esa nobleza o una servidora de élite entrenada para actuar fuera de la corte. El nuevo póster compartido por Warner Bros. en redes la muestra como una figura solitaria en una cueva húmeda, con arco en mano, silueta oscura, capa larga y una postura de vigilancia; en puerta tendríamos a una exploradora o cazadora, una sombra del bosque.

Si Seren responde a Thranduil, funcionaría como puente entre la caza de Gollum y Mirkwood. Gollum fue llevado al bosque en la historia original, y su paso por esa región dejó consecuencias enormes; una agente del rey tendría sobrados motivos para perseguir esa amenaza.

La búsqueda de Gollum tiene base en el Legendarium de Tolkien. Gandalf y Aragorn investigan su paradero y temen que revele información sobre el Anillo, aventuras que se pueden leer en El Señor de los Anillos y sus apéndices. Por otro lado, Seren, Marigol, Halvard y cualquier subtrama creada para el cine pertenecerán a la continuidad audiovisual de Warner y New Line.

¿Cuándo se estrena The Hunt for Gollum?

La película se estrena a nivel mundial el 17 de diciembre de 2027 y tiene una enorme responsabilidad encima. Las seis películas de El Señor de los Anillos y El Hobbit recaudaron casi 6 mil millones de dólares en conjunto, por lo que esta nueva producción carga con la misión de no fracasar en taquilla.

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