‘Tell Me Lies’: La historia real detrás de Stephen y la relación tóxica que inspiró la serie

El origen del personaje y su conexión con la vida real ayudan a entender por qué la serie resulta tan incómoda como cercana

‘Tell Me Lies’ se ha posicionado como uno de los dramas más incómodos y comentados del streaming reciente. La serie no apuesta por el romance idealizado ni por la redención fácil, sino por exponer cómo una relación aparentemente magnética puede convertirse en un ciclo de desgaste emocional que arrastra a todos a su alrededor. Con la llegada de su tercera temporada, la conversación volvió a activarse por una razón concreta: el origen real del personaje de Stephen y cuánto hay de autobiográfico en esta historia.

¿‘Tell Me Lies’ está basada en hechos reales?

‘Tell Me Lies’, disponible en Latinoamérica a través de Disney+ (Star), adapta la novela homónima publicada en 2018 por Carola Lovering. Aunque se trata oficialmente de una obra de ficción, la propia autora ha confirmado que el libro (y, por extensión, la serie) toma elementos directos de una relación personal marcada por la manipulación y la dependencia emocional.

'Tell me lies' (imagen: Disney)

En un ensayo publicado en The Cut, Lovering explicó que durante años evitó responder si Stephen estaba basado en una persona real. La razón, escribió, era que “No quería repetir públicamente algo que había sido una situación tan tóxica en mi vida”. Sin embargo, el testimonio constante de lectores que decían haber “salido con un Stephen” terminó por empujarla a aclarar el origen del personaje.

El “Stephen” real: inspiración, no retrato literal

Lovering fue cuidadosa al marcar una línea clara entre experiencia y ficción. “He dudado mucho —y he tenido miedo— de hablar sobre el Stephen “real”, porque si bien ciertamente hay una persona que inspiró a su personaje, esa persona no es en realidad el personaje,” escribió. “Y esa es una distinción que necesito mantener intacta.”

La autora nunca ha revelado la identidad del hombre que inspiró a Stephen. En su ensayo, describe una relación que se extendió desde la universidad y se prolongó durante años, marcada por idas y vueltas, promesas ambiguas y la presencia constante de otras mujeres. Lovering reconoció que, aun sabiendo que la situación era dañina, se dejó arrastrar por la intensidad emocional del vínculo:

“Detrás de su mirada y su forma de hablarme había un imán, una compulsión inexplicable, tan vital como el oxígeno… Estando allí con él, solo obedecía al impulso de respirar.”

Esa lógica, la de confundir intensidad con amor, es uno de los ejes centrales tanto del libro como de ‘Tell Me Lies’.

Escribir para entender y cerrar el ciclo

La relación terminó cuando él decidió irse, no ella. Lovering describió ese final como devastador, pero también como un punto de quiebre necesario. “Lo que me permitió sanar, creo, fue este compromiso con la introspección,” explicó al reflexionar sobre el proceso de escritura.

Grace Van Patten en 'Tell me lies' (imagen: Disney)

Para Lovering, el acto de escribir fue la vía para ordenar lo vivido y comprenderlo con mayor claridad. Volcar la experiencia en una historia de ficción le permitió tomar distancia emocional y analizar el comportamiento de ese tipo de figura masculina que había marcado su vida, así como las razones por las que ella misma quedó atrapada en esa dinámica. El proceso creativo funcionó como una forma de introspección: solo al construir al personaje en la página pudo entender la naturaleza real del vínculo y sus mecanismos de seducción y engaño.

La autora también ha señalado que su experiencia no fue una excepción ni un caso aislado. Al contrario, considera que este tipo de relaciones se repite con frecuencia y suele vivirse en silencio, cargada de vergüenza o normalización del daño. Esa franqueza es una de las razones por las que ‘Tell Me Lies’ conecta con tantos espectadores: la serie no presenta una historia extrema o ajena, sino una dinámica reconocible que incomoda precisamente porque resulta cercana.

Con información de EW.

