‘Super Mario Galaxy’. ¿Quién es Fox McCloud y qué podría significar su aparición en la película?

El estreno de ‘Super Mario Galaxy’ está cada vez más cerca, y las expectativas se han disparado aún más arriba al confirmarse la llegada de Fox McCloud, un personaje icónico de Nintendo. La secuela animada ya venía impulsada por la expectativa de ver a personajes como Yoshi, Rosalina y Bowser Jr., pero la llegada de este personaje que no pertenece propiamente al mundo de Mario, ha cambiado las reglas del juego. A pocos días de su debut en cines, la película sugiere que un universo cinematográfico de Nintendo podría estar construyéndose.



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¿Quién es Fox McCloud?

Fox McCloud es el protagonista de la saga ‘Star Fox’, una de las franquicias más conocidas de Nintendo fuera de la órbita de Mario. Su debut se remonta a 1993, cuando apareció en el videojuego original de ‘Star Fox’, y con el paso de los años se convirtió en una figura muy reconocible dentro del catálogo de la compañía. Para muchos jugadores, además, su nombre está ligado no solo a esa serie de aventuras espaciales, sino también a ‘Super Smash Bros.’, donde ha aparecido desde la entrega original de 1999.

Fox McCloud en un póster de ‘Super Mario Galaxy’ (imagen: Nintendo/Illumination)

Eso vuelve especialmente significativa su incorporación a ‘Super Mario Galaxy’. No se trata de un personaje secundario cualquiera ni de un detalle menor escondido para fans clavados. Su presencia introduce en la película a una figura asociada desde hace décadas con los cruces entre distintas franquicias de Nintendo. También importa que su llegada ya se maneje como parte de la promoción oficial de la cnta, lo que da a entender que no es solo un rumor nacido de especulaciones en redes.

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El salto de ‘Star Fox’ al universo de Mario

La aparición de Fox McCloud llama la atención porque la trama principal de ‘Super Mario Galaxy’ ya parecía bastante definida desde antes. La historia coloca a Mario y Luigi en una nueva aventura dentro del Reino Champiñón, ahora con un componente mucho más espacial, además de sumar a Yoshi, Rosalina y Bowser Jr. dentro de un conflicto más grande que el de la película de 2023. En ese contexto, Fox no parecía necesario para explicar el eje central de la historia.

Por eso su inclusión se puede leer como algo más que un simple cameo simpático. En una película que ya expande el mundo de Mario hacia una escala galáctica, meter a un personaje de ‘Star Fox’ sugiere una apertura deliberada hacia otras propiedades de Nintendo. La diferencia es importante: una cosa es enriquecer el universo de Mario con personajes propios de su franquicia, y otra muy distinta es empezar a traer figuras de sagas ajenas que tienen peso por sí mismas.

Ese movimiento, además, coincide con una conversación que lleva tiempo circulando entre fans y medios de entretenimiento: la posibilidad de que Nintendo use estas películas para construir algo parecido a un universo compartido. La entrada de Fox McCloud no confirma por sí sola una estrategia de largo alcance, pero sí hace que esa lectura parezca mucho menos descabellada.

¿La antesala de ‘Super Smash Bros.’?

Aquí está el punto más llamativo de todo. La aparición de Fox McCloud ha disparado de inmediato las especulaciones sobre una posible película de ‘Super Smash Bros.’, y no cuesta trabajo entender por qué. Desde hace años, esa saga de videojuegos funciona precisamente como el gran punto de encuentro entre personajes de distintas franquicias de Nintendo. Fox ha sido uno de sus rostros más constantes desde el principio, así que verlo entrar al terreno cinematográfico de Mario inevitablemente alimenta esa clase de teorías.

‘Super Mario Galaxy’, primer teaser (imagen: Illumination)

Eso sí, conviene marcar una línea clara entre lo que está confirmado y lo que sigue siendo interpretación. Lo confirmado es que Fox McCloud aparece en ‘Super Mario Galaxy’. Lo que todavía no existe como anuncio oficial es una película de ‘Super Smash Bros.’. Hasta ahora, esa idea pertenece al terreno de la especulación, aunque se trate de una especulación bastante lógica viendo el tipo de movimiento que Nintendo acaba de hacer.

En ese sentido, la jugada funciona de dos maneras. Por un lado, le da a ‘Super Mario Galaxy’ un gancho extra para encender la conversación antes del estreno. Por otro, deja sembrada una pista muy visible sobre hacia dónde podría crecer este universo si la película vuelve a funcionar como fenómeno de taquilla. Nintendo no ha dicho abiertamente que vaya rumbo a ‘Super Smash Bros.’, pero la presencia de Fox McCloud basta para que esa posibilidad ya no suene como una fantasía lejana, sino como una opción que la compañía al menos parece dispuesta a tantear.

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