‘Star Wars’: Damon Lindelof revela cómo trató de reinventar el concepto de la Fuerza y terminó despedido

La galaxia de Star Wars lleva años atrapada entre los brazos de la nostalgia y el miedo al cambio. Cada nueva película o serie que Lucasfilm entrega camina sobre terreno minado al intentar satisfacer a generaciones distintas sin romper demasiado el molde que convirtió a la franquicia en un fenómeno cultural. Ahora, Damon Lindelof reveló que la búsqueda de un cambio dentro de la marca fue lo que terminó costándole su proyecto dentro de Lucasfilm.

Lindelof habló por primera vez sobre la película de Star Wars que desarrolló junto a Justin Britt-Gibson y Rayna McClendon antes de abandonar el proyecto en 2023. Según explicó, su intención era construir una historia que discutiera el conflicto entre la reverencia al pasado y la necesidad de transformar la saga.

Damon Lindelof y la reforma que trató de llevar a cabo en Star Wars

Durante una aparición en el podcast House of R, Lindelof, mente detrás de Watchmen y Lost, explicó que Lucasfilm le preguntó qué clase de película creía que debía ser Star Wars. Él respondió con la ambiciosa idea y autorreferencial de convertir la disputa entre nostalgia y renovación en el corazón mismo de la historia.

Star Wars 9

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“Ellos dijeron: ‘Genial, estás contratado’. Y luego, dos años después, me despidieron. Así que estaba equivocado, al menos desde esa perspectiva. Pero lo que intentábamos hacer era tener esta conversación dentro de la película; es decir, existe una Fuerza de la nostalgia y existe una Fuerza de la revisión, y ambas están enfrentadas entre sí. Queríamos hacer la Reforma Protestante dentro de Star Wars, y no funcionó. Quisimos tener ambas cosas al mismo tiempo. No nos parecía necesariamente tan arriesgado.”

Lindelof también habló sobre el proceso creativo para su película de Star Wars. La parte de escritura se tornó complicada:

“Fue realmente difícil. Fue lenta. Como encontrar el tono correcto, definir dónde encajaba dentro del canon, cuál era su relación con el Episodio IX. ¿Estaba iniciando una nueva trilogía? ¿Era algo distinto? Todas esas cosas son enormes. Son gigantescas. Es como mover un enorme barco cisterna: giras el volante y pasan cinco minutos antes de que el barco apenas empiece a moverse un poco así.”

Para el creativo fue difícil establecer quién sería el nuevo rostro de Star Wars. Recordemos que las cosas no salieron bien en episodio 9 y que muchos de los personajes principales terminaron muertos o sin posibilidad de retorno:

“Cuando salió el Episodio VII, todos sabíamos quiénes eran Rey, Finn y Poe, y luego estábamos regresando a Luke, Leia, Han, Chewie y todos ellos. Pero teníamos la sensación de que, cuando esta nueva trilogía terminara, seguiríamos adelante con estos nuevos personajes, y que ellos serían el centro de ‘Star Wars’. La nueva pregunta es: ¿Mando y Grogu son ahora el centro de ‘Star Wars’?”

El desastre de Star Wars: El Ascenso de Skywalker

Daisy Ridley en Star Wars 9

Aunque El Ascenso de Skywalker logró recaudar enormes cantidades de dinero en taquilla, la película dirigida por J.J. Abrams es hasta hoy uno de los episodios más discutidos y vapuleados de toda la franquicia. Esa propuesta intentó reconciliar sectores enfrentados del fandom mediante referencias nostálgicas y una avalancha descontroladas de guiños al pasado. Claro está que esa estrategia nos dejó la sensación de una historia completamente entregada a los intereses corporativos, no al corazón de la galaxia.

La dificultad para definir qué quiere ser Star Wars después de la saga Skywalker todavía continúa. Las series producidas para Disney+ nos muestran que Lucasfilm continúa utilizando el pasado como motor principal. El Libro de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi y varias temporadas de “The Mandalorian nos trajeron personajes clásicos y referencias para encantar a los nostálgicos.

La excepción más celebrada terminó siendo Andor. La serie creada por Tony Gilroy abandonó buena parte de los códigos tradicionales de la saga para construir un thriller político muy humano. Eliminó a los Jedi y apostó por explorar el fascismo y el cansancio moral de la rebelión. Ahora mismo es una de las mejores producciones en la historia de Star Wars.

El próximo estreno cinematográfico será The Mandalorian and Grogu, programado para el 21 de mayo.

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