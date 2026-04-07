¿Ryland Grace se quedó con Rocky al final de ‘Proyecto Fin del Mundo’? Andy Weir, autor de la novela, responde

El fenómeno de Proyecto Fin del Mundo no se ha detenido tras su estreno en cines. La adaptación de la novela de Andy Weir, dirigida por Phil Lord y Christopher Miller y protagonizada por Ryan Gosling, hizo que todos nos hiciéramos preguntas sobre muchos temas, pero en especial sobre el destino de su protagonista. A […]

El fenómeno de Proyecto Fin del Mundo no se ha detenido tras su estreno en cines. La adaptación de la novela de Andy Weir, dirigida por Phil Lord y Christopher Miller y protagonizada por Ryan Gosling, hizo que todos nos hiciéramos preguntas sobre muchos temas, pero en especial sobre el destino de su protagonista. A semanas de su éxito en salas, Weir respondió a la gran cuestión.

La película, que ya superó los 400 millones de dólares en la taquilla mundial, tiene ciencia, humor, drama y un lazo emocional entre humanos y lo desconocido. Pero más allá de su espectáculo de calidad, el desenlace dejó camino libre a la interpretación.

¿Qué pasó al final de Proyecto Fin del Mundo?

En los últimos minutos, Ryland Grace debe tomar una decisión que va más allá de la supervivencia individual. A lo largo de cinta, el personaje de Gosling, además de llevar su misión espacial, también construye una relación de amistad con Rocky, una criatura extraterrestre que le hace replantear toda su perspectiva sobre la vida.

Rocky y Ryland Grace (Foto: Amazon MGM)

En el final, la misión original, salvar a la Tierra, choca con una elección personal. El conflicto involucra el paso del tiempo y la imposibilidad de regresar a una vida conocida. Finalmente, Ryland decide no volver a su planeta pero sí envía lo necesario para acabar con la amenaza que pone en peligro la vida del sol.

En los últimos minutos, vemos al científico en el mundo de Rocky. Nuestro “rocoso” amigo le informa que los de su especie ya tienen todo listo para enviarlo de vuelta con los humanos. En los segundos finales observamos que le imparte clases de ciencia a infancias de la especie de Rocky y que es muy feliz haciéndolo.

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El final deja abierta una lectura que ha llevado a muchos a preguntarse si Grace realmente decide dejar atrás la Tierra y establecerse con Rocky y los suyos.

Andy Weir revela su destino para Ryland Grace

Ante la discusión, Andy Weir explicó para The New York Times cómo concibió el final desde el inicio del proceso creativo. El autor compartió que el destino de su protagonista fue una idea que lo acompañó desde antes de escribir la primera página.

“Sabía que ese iba a ser el final de la novela antes de empezar a escribir la primera página. No conocía todos los pasos que lo llevarían hasta ahí, pero así iba a terminar”, explicó el escritor al hablar sobre la resolución de la historia.

Rocky, un tipazo (Foto: Amazon MGM)

Para Andy, Ryland Grace no tiene razones claras para volver a la Tierra, un lugar que ya no le pertenece en términos de tiempo y espacio; no tiene familia y ni siquiera una mascota. Además, su identidad se transforma a lo largo del viaje y con ello cambia también su idea de futuro.

“Creo que es un final perfecto para Ryland porque realmente le gustaba ser maestro, y al final puede ser maestro y pasar tiempo con su mejor amigo. Y regresaría a una Tierra donde habrían pasado algo así como 75 años desde que se fue. Todos los que conoce en la Tierra ya habrán muerto. En realidad no tiene nada a lo que volver. Pero aquí tiene a su mejor amigo. Un trabajo que ama. ¿Por qué se iría?”

Pero Ryan Gosling sí volverá

La agenda de Ryan está llena y entre su próximos lanzamiento tenemos su participación en Star Wars: Starfighter, bajo la dirección de Shawn Levy, lo que lo llevará de nuevo al terreno de las grandes franquicias. También figura como productor en Love of Your Life, un próximo drama romántico dirigido por Rachel Morrison y protagonizado por Margaret Qualley.

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