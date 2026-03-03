Representante de Jim Carrey responde a la teoría de conspiración de que el actor fue reemplazado por un doble

La reciente aparición de Jim Carrey en la ceremonia de los Premios César 2026, donde el actor recibió el Premio César Honorífico, desató una ola de teorías conspirativas en internet que afirmaban que el comediante había sido reemplazado por un clon. La confusión comenzó debido a algunas imágenes en las que se percibía un ligero cambio en la apariencia del actor, lo que provocó especulaciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Ante la creciente controversia, el representante de Carrey y los organizadores de la gala salieron al paso de los rumores, desmintiendo las acusaciones.

¿Por qué surgió la teoría del clon de Jim Carrey?

La controversia comenzó después de que se publicaran grabaciones de la alfombra roja de los Premios César, donde algunos internautas notaron que el rostro de Carrey parecía ligeramente inflamado. La especulación comenzó cuando una cuenta con 47,000 seguidores en X (anteriormente Twitter) aseguró que “no había posibilidad de que esta persona fuera realmente Jim Carrey”. Este comentario dio pie a una serie de teorías, algunas más extremas que otras, que sugerían que el actor había sido reemplazado por un clon, incluso acusando a grupos de satanistas de haberlo “matado” y reemplazado por una copia.

Jim Carrey (imagen: Getty)

El rumor cobró más fuerza debido a la resurrección de un clip antiguo de Carrey en ‘Late Night with David Letterman‘ donde el actor hablaba en tono serio de cómo utilizaba un doble para engañar a los paparazzis. Esto llevó a algunos usuarios a pensar que Carrey había utilizado un “doble” para su aparición en la ceremonia de los Premios César, lo que abrió el espacio a nuevas especulaciones.

¿Acaso un clon o solo una broma de la artista de drag Alexis Stone?

Para empeorar la situación, la artista de drag Alexis Stone publicó en Instagram una imagen de Carrey en los Premios César acompañada del pie de foto: “Alexis Stone como Jim Carrey en París”. La broma de Stone, que indicaba que ella había usado prótesis para hacer un homenaje al actor, desató una confusión aún mayor, y muchas personas comenzaron a preguntarse si realmente Carrey había asistido a la gala o si, efectivamente, alguien lo había reemplazado.

Celebridades como Megan Fox y Katy Perry comentaron sobre la publicación, expresando su asombro ante los rumores. En medio de la confusión, algunos incluso llegaron a pedir confirmación de si lo que Stone había dicho era cierto, mientras la teoría del clon seguía ganando terreno en las redes sociales.

Desmentido oficial: Carrey estuvo en la ceremonia

Finalmente, los organizadores de los Premios César y el representante de Carrey salieron al paso de la situación, aclarando los rumores. En un comunicado, Gregory Caulier, delegado general de los Premios César, confirmó que la visita de Carrey había sido planeada desde el verano de 2025 y destacó la generosidad y elegancia del actor en su participación. Caulier también mencionó que Carrey había trabajado arduamente en su discurso, que fue pronunciado completamente en francés.

Kate Winslet y Jim Carrey en ‘Eterno resplandor de una mnete sin recuerdos’ (imagen: Shutterstock)

Poco después, el representante de Carrey confirmó a TMZ que Jim Carrey sí había estado en la ceremonia, y que el actor había aceptado el premio de manera presencial. En su discurso, Carrey expresó en francés: “Como actor, cada personaje que interpreto es como arcilla en las manos de un escultor, que se moldea según tus deseos. Qué afortunado he sido de compartir este arte con tantas personas que realmente me han abierto su corazón”.

En conclusión, la teoría del clon de Jim Carrey fue rápidamente desmentida por los organizadores y el equipo del actor, quienes confirmaron que Carrey estuvo presente en los Premios César y pronunció un discurso que recibió grandes elogios por su preparación y esfuerzo.

Con información de The Hollywood Reporter.

