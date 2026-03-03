Desmienten rumores sobre la muerte de Quentin Tarantino en Israel, viralizados en X

Un post falso afirmaba que el director había muerto en un ataque iraní, citando erróneamente a Deadline

En las últimas horas se ha desmentido rotundamente el rumor de la muerte de Quentin Tarantino, el reconocido director de cine, que había comenzado a circular en redes sociales. La falsa noticia afirmaba que el cineasta había fallecido en un ataque con misiles iraníes en Israel, país donde divide su tiempo con Los Ángeles. La información, inicialmente publicada por un usuario de X (antes conocido como Twitter), fue rápidamente desmontada por fuentes cercanas al director.

¿De dónde proviene este rumor y cómo se viralizó?

La falsa noticia fue lanzada en X por un usuario con más de 150,000 seguidores, quien aseguró que Tarantino había muerto en un ataque iraní en Israel. La publicación, que erróneamente citaba a Deadline como fuente, fue rápidamente compartida y comentada, generando una gran repercusión. La falsa noticia tuvo más de mil “me gusta” y fue propagada por otros usuarios, lo que permitió su rápida difusión en la plataforma.

Aunque no existe evidencia alguna que confirme la veracidad de la afirmación, la noticia fue replicada por diversas cuentas y medios, algo nada inesperado en redes sociales, incluso sin respaldo en hechos comprobables. Otros usuarios también difundieron publicaciones similares, alegando la muerte de Jerry Seinfeld de la misma manera, lo que llevó a que ambos rumores fueran etiquetados como falsos y reportados ante la plataforma.

¿Qué imagen se ha difundido de Tarantino?

Además de los posts escritos, imágenes generadas por inteligencia artificial comenzaron a circular en X, las cuales mostraban al director en lo que parecían ser refugios antibombas en Israel. Sin embargo, estas imágenes, como los rumores, fueron también desmentidas como totalmente falsas. Según informaron varios usuarios, algunas de estas publicaciones fueron marcadas como erróneas por Grok, la herramienta de la plataforma encargada de identificar desinformación.

Este incidente vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de revisar las redes sociales para controlar la desinformación, especialmente en situaciones tan delicadas como el conflicto actual entre Irán, Estados Unidos e Israel, que ha aumentado la propagación de rumores e información incorrecta en línea.

¿Es Tarantino un sionista y cómo ha reaccionado ante la situación?

El cineasta, conocido por clásicos como ‘Pulp Fiction‘, ‘Kill Bill‘ y ‘Bastardos Sin Gloria’, ha sido un defensor declarado de Israel. En una entrevista reciente, su esposa, Daniella Pick, reveló que Tarantino ha expresado varias veces su compromiso con Israel, llegando a afirmar en tono relajado que, si algo le sucediera, moriría siendo sionista.

Esta declaración no es nueva, ya que Tarantino ha vivido en Israel durante un tiempo considerable y ha mencionado varias veces que su familia tiene un fuerte vínculo con la nación.

No obstante, la reciente desinformación sobre su muerte no afecta en lo más mínimo su postura ni su compromiso con Israel, un país con el que tiene una conexión personal y emocional. Aunque la falsa noticia de su muerte no parece estar relacionada directamente con su postura política, este tipo de rumores pueden estar relacionados con sus detractores en temas de geopolítica.

Para buena suerte de sus fans, Tarantino sigue vivo y bien. El director y su familia continúan viviendo en Israel, y las recientes noticias sobre su fallecimiento son solo un ejemplo más de cómo la desinformación se propaga rápidamente en plataformas como X, especialmente en momentos de tensión geopolítica.

