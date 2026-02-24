Matthew Lillard reacciona a las críticas de Quentin Tarantino sobre su actuación: ‘Sentí como si hubiera muerto’

Las palabras de un cineasta influyente pueden abrir puertas o, en ocasiones, convertirse en una losa muy difícil de cargar. En Hollywood, donde la reputación se construye a golpe de percepción pública, una crítica pronunciada en un podcast basta para detonar semanas de tabloides. Eso fue lo que ocurrió cuando Quentin Tarantino lanzó comentarios poco halagadores sobre varios intérpretes, entre ellos Matthew Lillard. Ahora el actor de Scooby-Doo responde.

Quentin Tarantino critica a Matthew Lillard y otros actores

Todo comenzó en diciembre, durante una aparición de Quentin Tarantino en The Bret Easton Ellis Podcast, espacio donde el director de Bastardos sin Gloria habló de las películas que considera las mejores del siglo XXI. Al referirse a Petróleo Sangriento, señaló que la cinta podría haber llegado más alto en su lista personal si no fuera por lo que él considera un problema imperdonable: la actuación de Paul Dano.

Tarantino aseguró que Dano ofrecía una interpretación “nula”, es decir, una presencia que no le generó interés como espectador. La declaración se volvió más amplia cuando añadió que tampoco le importan las actuaciones de Owen Wilson ni las de Matthew Lillard, colocándolos dentro del mismo saco de intérpretes que no conectan con él.

Matthew Lillard en Scooby-Doo (Foto: IMDb)

“El defecto es Paul Dano. Obviamente se supone que es una historia sostenida por dos personajes, y también es obvio que no lo es. Él es flojísimo, hombre. Es una débil… Austin Butler habría sido maravilloso. [Dano] es un tipo tan débil, débil, poco interesante… Daniel Day-Lewis demuestra que no necesita [un contrapeso fuerte en la película]. No necesita nada. […]Y de nuevo, se supone que es una historia de dos, y no lo es. No estoy diciendo que [Dano] esté dando una actuación terrible. Estoy diciendo que está dando una actuación inexistente. No me importa él. No me importa Owen Wilson, no me importa Matthew Lillard.”

En redes sociales, fragmentos de estas declaraciones circularon durante días, generando reacciones tanto de espectadores como de colegas del gremio. Algunos defendieron el derecho del director a expresar sus opiniones, mientras otros cuestionaron la forma en que lo hizo.

La reacción de Paul Dano

A diferencia del ruido que se generó alrededor de su nombre, Paul Dano optó por una postura sobria. En entrevistas posteriores, reconoció que el respaldo masivo que recibió de colegas y público habló por sí solo. “Fue realmente agradable. Estuve increíblemente agradecido de que el mundo hablara por mí, así no tuve que hacerlo”, declaró. Toni Collette, su coprotagonista en Pequeña Miss Sunshine, también cuestionó los comentarios de Tarantino y defendió el trabajo de Dano.

Quentin Tarantino en Django (Foto: IMDb)

La reacción de Matthew Lillard

A diferencia de Dano, Matthew Lillard sí decidió hablar del impacto que le provocaron las declaraciones. En una nueva entrevista con People, el actor describió la experiencia con una metáfora: “Sentí como si hubiera muerto y estuviera en el cielo viendo a todos mandar sus tuits de RIP. Era como estar en tu propio velorio, escuchando todo lo bueno que dicen después de que te vas”. Sobre Tarantino dijo:

“Me encantaría estar en una de sus películas. Creo que es un gran cineasta. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en la boca”.

Lillard explicó que, aunque al inicio fue devastador, el episodio terminó revelándole cuánto aprecio existe por su trabajo. Contó que recibió mensajes de personas comunes y también de figuras reconocidas de la industria.

“Todos, desde la gente en el centro comercial este fin de semana con mis hijos hasta George Clooney, James Gunn y Mike Flanagan, quiero decir, la gente ha sido realmente generosa al decirme cuánto me quieren y cuánto les gusta mi trabajo.”

Las mejores películas de Lillard

Aunque muchas veces se le asocia con el cine de género o con personajes excéntricos, el buen Matthew Lillard ha construido una filmografía diversa que va mucho más allá de una sola etiqueta.

Su interpretación de Stu Macher en Scream se convirtió en un referente del slasher moderno y lo posicionó como un rostro muy querido para toda una generación. Más tarde, mostró una faceta distinta en SLC Punk!, donde encarnó a un joven inmerso en la escena punk. En Scooby-Doo dio vida a Shaggy, un papel que terminó abrazando como parte esencial de su identidad pública, y que más adelante retomó incluso como actor de voz en proyectos animados.

Otras de sus películas famosas son Los Descendientes, Trece Fantasmas y Five Nights at Freddy’s. Próximamente lo veremos regresar en Scream 7.