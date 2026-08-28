‘Relajadas y Muy Peligrosas’: La comedia que se ha convertido en el filme ‘gemelo’ de ‘¿Qué pasó ayer?’



Cuatro amigas enfundadas en batas blancas, varias copas de champaña y un fin de semana dedicado a descansar parecen ingredientes inofensivos, hasta que estas mujeres comienzan a tomar decisiones que ningún tratamiento de relajación podría reparar. Relajadas y Muy Peligrosas nos cambia los excesos de Las Vegas por el lujo de un spa y encuentra allí su propio desastre, un divertido descontrol que ahora mismo se encuentra disponible en salas de cine.

¿De qué trata Relajadas y Muy Peligrosas?

Jane (Leslie Mann), Coco y Sophie (Michelle Buteau) (Anna Faris) son amigas de toda la vida, pero las responsabilidades adultas, como a cualquier grupo que crece, han reducido el tiempo que dedican a su relación. Agotadas por el trabajo y las obligaciones de la vida mundana, deciden celebrar el cumpleaños de Jane con un fin de semana en un exclusivo spa de Palm Springs. La tranquilidad se va de saábatico cuando Mel (Isla Fisher), la integrante más impredecible del antiguo grupo, recibe una invitación de último momento y aparece dispuesta a recuperar el tiempo perdido.

Relajadas y Muy Peligrosas fue escrita y dirigida por Jon Lucas y Scott Moore, responsables del guion de ¿Qué pasó ayer?, una conexión que discutiremos en los siguientes párrafos. La película llegó a los cines este 20 de agosto gracias a la distribución de Diamond Films.

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El mismo ADN del desastre

Lucas y Moore vendieron el guion original de ¿Qué pasó ayer?, estrenada en 2009 bajo la dirección de Todd Phillips, conocido por Guasón y su secuela. Para Relajadas y Muy Peligrosas cambiaron la jugada y asumieron el control total como guionistas y directores. La promoción oficial incluso presenta la nueva cinta como una comedia creada con el espíritu de ¿Qué pasó ayer? y El club de las madres rebeldes, protagonizada por Mila Kunis y Kathryn Hahn.

Ambas historias comienzan con una escapada organizada para celebrar y alejar8se temporalmente de la rutina, sin estar conscientes de las locas aventuras que experimentarán. Phil, Stu, Alan y Doug viajan a Las Vegas antes de una boda; Jane, Coco y Sophie acuden a Palm Springs por un cumpleaños. Los destinos prometen diversión sin responsabilidades, pero cada mala decisión produce otra todavía peor; el descanso dura poco y el grupo debe lidiar con las consecuencias.

Los dos relatos cuentan además con una figura problemática, esa a la que le cuestan encajar con el resto del grupo. Alan incomoda a los amigos de Doug con su conducta infantil y sus ocurrencias absurdas. Mel produce un efecto parecido entre las mujeres, quienes habían preferido organizar el viaje sin incluirla. Ambos personajes traen desequilibrio e ignoran límites sociales, además de empujar a sus acompañantes hacia experiencias caóticas.

Claro que un spa no es Las Vegas

¿Qué pasó ayer? desarrolla el misterio de tres hombres que despiertan sin recordar nada la noche anterior y descubren que el novio ha desaparecido. En Relajadas y Muy Peligrosas seguimos los acontecimientos conforme ocurren, pues las protagonistas conocen el origen de cada desastre, aunque entender a Mel tal vez es más complicado que encontrar un lindo tigre en el baño.

La escala del desenfreno también tiene sus matices, pues ¿Qué pasó ayer? lleva a sus protagonistas por los rincones más estrepitosos de Las Vegas, incluso a encuentros con criminales; lo hace bastante bien al momento de ser divertida e incierta. Relajadas y Muy Peligrosas permanece fijada al hotel y a las actividades de las chicas, utilizando el contraste entre la serenidad del spa y la destrucción provocada por las visitantes; de todas formas la anarquía está asegurada.

El giro notable de Relajadas y Muy Peligrosas es que aborda temas como el agotamiento personal, divorcio, trabajos humillantes y la dificultad de mantener amistades al llegar a la madurez. Es cierto que el viaje tiene consecuencias cómicas, pero también un propósito emotivo que consiste en recuperar lazos descuidados por años, abogando por la comunidad con un toque femenino.

Con información de People.

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