Pedro Pascal revela que para triunfar en Hollywood se necesita ‘aguantar demasiado’

El actor también habló sobre la presión de interpretar personajes populares

Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores más populares de Hollywood gracias a su participación en producciones como ‘Game of Thrones’, ‘The Mandalorian’, ‘The Last of Us’ y ‘The Fantastic Four: First Steps’. Sin embargo, su ascenso estuvo precedido por décadas de dificultades económicas, papeles secundarios y oportunidades que parecían no llegar. Ahora, el intérprete chileno reflexionó sobre los sacrificios que exige la industria cinematográfica y compartió algunas recomendaciones para quienes buscan desarrollar una carrera en la actuación.

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¿Qué dijo Pedro Pascal sobre las dificultades de triunfar en Hollywood?

Durante una entrevista con Variety para el podcast Awards Circuit, Pedro Pascal recordó los años que pasó intentando establecerse como actor antes de alcanzar el reconocimiento internacional. Al preguntarle qué consejo le daría a quienes atraviesan una situación similar, destacó la importancia de mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando las expectativas profesionales parecen exigir lo contrario.

Pedro Pascal en ‘Narcos’ (imagen: Netflix)

El actor, de 51 años, reconoció que abrirse camino en Hollywood implica enfrentar situaciones desagradables y desarrollar una resistencia considerable. Para explicar su perspectiva, utilizó una expresión particularmente contundente:

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“Tienes que comerte una mierda, y tienes que aguantar mucha mierda. Es parte de esto. Para mí, es una parte fundamental, porque forja el carácter, ojalá que en la dirección de aprender a tratar a los demás y de proteger el valor de la generosidad, porque al final todo vuelve.”

Pascal también advirtió que intentar converirse en alguien diferente para satisfacer las expectativas ajenas puede representar un error importante. En su opinión, perseguir una vocación requiere confianza en las propias decisiones, incluso cuando los resultados tardan en llegar.

Los años de dificultades antes de convertirse en estrella

La experiencia personal de Pascal ayuda a comprender sus declaraciones. Nacido en Santiago de Chile en 1975, abandonó su país junto a su familia durante la dictadura de Augusto Pinochet y creció en Estados Unidos. Después de estudiar actuación en Nueva York, comenzó a conseguir pequeños trabajos televisivos mientras desarrollaba su carrera teatral.

Durante años apareció en producciones como ‘Buffy the Vampire Slayer’, ‘Law & Order’ y ‘The Good Wife’, sin alcanzar todavía la estabilidad profesional que buscaba. Su situación económica llegó a ser complicada y su amiga Sarah Paulson lo ayudó económicamente durante aquella etapa.

El gran cambio ocurrió en 2014, cuando tenía 39 años y fue elegido para interpretar a Oberyn Martell en ‘Game of Thrones’. Posteriormente, su participación en ‘Narcos’ consolidó su presencia televisiva, mientras que ‘The Mandalorian’ y ‘The Last of Us’ lo convirtieron en una estrella internacional.

En la entrevista, Pascal reconoció que su trayectoria habría sido imposible sin la generosidad de las personas que lo apoyaron durante esos años.

Pedro Pascal también habla sobre las presiones de Marvel

Además de recordar sus dificultades profesionales, Pascal abordó los desafíos que supone incorporarse a franquicias con seguidores particularmente exigentes.

Pedro Pascal en ‘The Mandalorian and Grogu’ (imagen: Lucasfilm)

El actor, que interpreta a Reed Richards en el Universo Cinematográfico de Marvel, reconoció que trabajar con personajes previamente conocidos puede resultar más complicado que desarrollar interpretaciones originales.

“Es mucho más difícil adentrarse en el universo de Marvel o en un videojuego muy querido”, explicó, al referirse a las expectativas de fans que rodean estas producciones.

Según Pascal, los intérpretes deben encontrar un equilibrio entre respetar el material original y conservar su identidad artística, aun sabiendo que resulta imposible satisfacer a todos los espectadores.

Actualmente, el actor también prepara el estreno de ‘Behemoth!’, dirigida por Tony Gilroy, una experiencia que describió como la más difícil de su carrera debido a la preparación necesaria para interpretar a un violonchelista. La película tiene previsto llegar a los cines el 4 de diciembre de 2026.

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