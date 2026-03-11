Oscar 2026 refuerzan seguridad tras alerta del FBI sobre posible ataque con drones desde Irán

La advertencia no confirma un ataque inminente, pero sí señala un escenario que las autoridades consideran necesario monitorear

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se celebrará en un contexto internacional particularmente tenso. Mientras Hollywood se prepara para la 98ª edición del evento más importante del cine, autoridades estadounidenses han reforzado las medidas de seguridad después de que el FBI advirtiera sobre una posible amenaza relacionada con el conflicto actual entre Estados Unidos e Irán. Aunque los organizadores aseguran que la planificación de seguridad sigue protocolos habituales, la alerta federal ha colocado a las agencias de seguridad en un estado de vigilancia más alto en los días previos a la ceremonia.

¿Por qué se reforzó la seguridad de los Oscar 2026?

Según reportes difundidos por ABC News, el FBI notificó recientemente a agencias policiales en California sobre la posibilidad de que Irán intente lanzar drones hacia la costa oeste de Estados Unidos como represalia por acciones militares estadounidenses. La advertencia no confirma un ataque inminente, pero sí señala un escenario que las autoridades consideran necesario monitorear.

Ante esta situación, las fuerzas de seguridad del estado han aumentado su nivel de preparación. El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles evitó comentar directamente sobre el memorando del FBI, pero en una declaración al Los Angeles Times indicó que la institución se mantiene en un:

“Nivel elevado de preparación y mantiene una mayor vigilancia.”

La advertencia ocurre en medio de una escalada militar reciente entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha generado preocupación sobre posibles represalias fuera de Medio Oriente.

Organizadores aseguran coordinación con autoridades

Durante una conferencia de prensa previa al evento, el productor ejecutivo de la ceremonia, Raj Kapoor, fue cuestionado sobre las medidas de seguridad y el impacto de la alerta.

Kapoor señaló que el equipo de producción trabaja cada año con agencias de seguridad para garantizar que la ceremonia se desarrolle sin incidentes.

“Siento que en este programa tenemos uno de los mejores equipos del negocio en todos los aspectos, y eso se reduce a nuestro equipo de seguridad.”

También explicó que el equipo mantiene comunicación constante con autoridades federales y locales.

“Por supuesto, cada año monitoreamos lo que sucede en el mundo. Contamos con el apoyo del FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una estrecha colaboración.”

El productor añadió que el objetivo principal es asegurar que tanto los invitados como el público que se congrega en las inmediaciones del evento se sientan protegidos.

“Queremos que todos se sientan seguros, protegidos y bienvenidos.”

Preparativos continúan para la ceremonia

A pesar de la alerta, la organización del evento sigue avanzando con normalidad. Fuentes citadas por Variety indicaron que la seguridad se ha incrementado, aunque las medidas adicionales no son visibles de manera evidente en la zona de la alfombra roja.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no emitió comentarios oficiales sobre el informe del FBI.

La 98ª edición de los Premios Oscar se celebrará en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood, en Los Ángeles. La ceremonia será conducida por Conan O’Brien y se transmitirá en vivo el domingo 15 de marzo a través de ABC, con disponibilidad en streaming mediante Hulu. El programa comenzará a las 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT, mientras que el especial de la alfombra roja iniciará media hora antes.

El evento se transmitirá en más de 200 territorios alrededor del mundo. Mientras la industria del cine se prepara para la gala, las autoridades mantienen un monitoreo constante de la situación de seguridad en la región.

Con información de Variety.

