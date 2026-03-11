Nicole Kidman revela cómo cambió su vida tras el divorcio y recuerda cuando ganó el Oscar

La actriz también comentó sus próximos proyectos, entre ellos ‘Scarpetta’ de Amazon Prime Video

La actriz Nicole Kidman atraviesa un momento de transición personal mientras se prepara para un año particularmente activo en su carrera. En una entrevista reciente, la intérprete habló sobre su vida tras el divorcio del cantante Keith Urban, recordó el impacto de ganar el Premio Óscar y comentó algunos de los proyectos que marcarán su agenda en 2026, entre ellos la serie ‘Scarpetta’, basada en las novelas de Patricia Cornwell.

También lee: ‘Scarpetta’: De qué trata la nueva serie de Amazon protagonizada por Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis

La actriz, que obtuvo el Óscar a Mejor Actriz en 2003 por su papel en ‘Las Horas’, aseguró que el nuevo año representa una etapa distinta tanto en lo personal como en lo profesional.

¿Cómo cambió su vida tras el divorcio?

Durante la conversación, Kidman fue consultada directamente sobre cómo se encuentra después de su separación de Keith Urban, una ruptura que ha sido ampliamente comentada en medios internacionales. La actriz respondió con cautela y dejó claro que intenta enfocarse en avanzar.

Nicole Kidman y Keith Urban (© Neil Rasmus para The Mark Hotel)

“Estoy bien, porque siempre voy a estar moviéndome hacia lo que es bueno.”

Tambien lee: Jennifer Lopez asegura que divorciarse de Ben Affleck fue ‘lo mejor’ que le pudo pasar

La intérprete explicó que su prioridad es mantener la estabilidad de su familia y preservar la privacidad del proceso.

“Lo que agradezco es mi familia, mantenerla como está y seguir adelante. Eso es todo. De todo lo demás no hablo por respeto.”

Kidman también habló sobre el lugar que ocupa Nashville en su vida. A pesar de los cambios personales recientes, afirmó que la ciudad sigue siendo su hogar después de más de dos décadas viviendo allí.

“Sí. Tenemos nuestra vida aquí. Soy parte de la ciudad y la comunidad desde hace 20 años. Es mi hogar.”

El recuerdo de su victoria en los Oscar

En la entrevista, Kidman también recordó la noche en que ganó el Premio Óscar por su interpretación de Virginia Woolf en ‘Las Horas’. La actriz describió ese momento como una experiencia difícil de procesar.

“Bueno, todo se vuelve oscuro por un minuto.”

La actriz explicó que la sensación de desconcierto fue inmediata cuando escuchó su nombre anunciado como ganadora.

Durante su discurso de aceptación agradeció a su madre, pero reconoce que hubo un detalle que todavía recuerda con cierta incomodidad: olvidó mencionar a su padre, quien estaba presente en la ceremonia.

Más allá del premio, Kidman destacó que su visión del cine siempre ha estado vinculada al trabajo colectivo de quienes participan en una producción.

“Soy solo un engranaje en la rueda.”

Según explicó, el trabajo de directores, guionistas, diseñadores de vestuario y otros miembros del equipo es fundamental para construir una actuación.

Un 2026 lleno de proyectos

En el ámbito profesional, Nicole Kidman se prepara para un año especialmente ocupado. Su nuevo estreno es la serie ‘Scarpetta’, de Amazon Prime Video, en la que interpreta a la médica forense Kay Scarpetta, personaje central de las novelas de Patricia Cornwell.

Nicole Kidman en ‘Scarpetta’ (imagen: Amazon Prime Video)

La actriz ha señalado que este proyecto representa una incursión poco habitual dentro de su trayectoria, ya que se trata de su primer trabajo en una serie centrada en investigaciones criminales. La historia sigue a una especialista en patología forense que analiza evidencias científicas para esclarecer asesinatos, dentro de un entorno marcado por tensiones familiares y casos violentos.

Kidman también ha comentado que el personaje posee una motivación personal muy marcada. Según explicó, el pasado de Scarpetta influye directamente en su forma de enfrentar la muerte y en su necesidad de encontrar respuestas para las víctimas y sus familias.

En la producción comparte escenas intensas con Jamie Lee Curtis, quien interpreta a Dorothy, la hermana de Scarpetta. La relación entre ambas se caracteriza por constantes conflictos y discusiones, que incluso llegan a enfrentamientos físicos dentro de la historia.

Además de ‘Scarpetta’, Kidman tiene otros proyectos programados para 2026. Entre ellos destaca ‘Practical Magic 2’, secuela que la reunirá nuevamente con Sandra Bullock casi treinta años después del estreno de la película original. Con varias producciones en camino, la actriz se prepara para un periodo especialmente activo en su carrera.

Con información de Variety.

No te vayas sin leer: Divorcio de Hugh Jackman: Exesposa del actor habla de la dolorosa separación que atravesó