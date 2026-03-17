Oscar 2026: Academia explica por qué omitió a varias figuras en el ‘In Memoriam’

El segmento ‘In Memoriam’ de los Premios Oscar 2026 una vez más causó polémica, luego de que varios nombres conocidos como James Van Der Beek, Eric Dane y Brigitte Bardot no aparecieran en el homenaje televisado. Aunque la Academia amplió este año el espacio dedicado a recordar a figuras fallecidas, las omisiones provocaron críticas entre espectadores y medios. Después de la gala, ejecutivos involucrados en la transmisión ofrecieron explicaciones sobre los criterios y limitaciones detrás de esta selección.

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Nombres que quedaron fuera y el debate que generaron

Entre los artistas que no aparecieron en el segmento transmitido se encuentran los ya mencionados James Van Der Beek, Eric Dane y Brigitte Bardot, pero también Malcolm-Jamal Warner, Robert Carradine, June Lockhart y Bud Cort. En algunos casos, como el de Van Der Beek y Dane, se ha señalado que su trabajo estuvo más vinculado a la televisión, lo que también abrió un debate sobre los criterios de inclusión.

Brigitte Bardot (imagen: Gtres)

Otros nombres sí fueron incluidos en el homenaje completo publicado en el sitio oficial de la Academia, aunque no en la versión televisada. Esto forma parte del mecanismo habitual del evento, que distingue entre el montaje transmitido y el registro más amplio disponible en línea.

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A pesar de las omisiones, el segmento sí incluyó a figuras destacadas del cine como Robert Redford, Rob Reiner y Diane Keaton, quienes recibieron tributos especiales durante la ceremonia.

¿Por qué el ‘In Memoriam’ deja fuera a algunos artistas?

De acuerdo con responsables de la transmisión, la selección de nombres que aparecen en el segmento televisado es una de las decisiones más complejas que enfrenta la Academia cada año. “Es difícil. Creo que es lo más difícil que pueden hacer”, explicó Rob Mills, ejecutivo de Walt Disney Television encargado del show.

El principal factor, según indicaron, es el tiempo disponible durante la ceremonia. Aunque el homenaje fue ampliado en esta edición debido al número de pérdidas recientes en la industria, no es posible incluir a todas las figuras en el montaje televisivo.

“Siempre es difícil cuando se les demoniza por esto. Sí, siempre hay gente que queda excluida. Desafortunadamente, perdemos cada vez más personas, y especialmente, perdemos a figuras legendarias cada año, así que probablemente sea una situación muy difícil de abordar. Creo que lo que hicieron anoche tal vez fue el mejor In Memoriam en la historia de los Óscar.”

La reacción de la familia de Eric Dane

La controversia también alcanzó a los familiares de algunos artistas que no fueron incluidos en el homenaje televisado. En el caso del actor Eric Dane, reportes señalan que su familia expresó tristeza por no verlo en el segmento, aunque también mostró comprensión ante la situación.

Fuentes cercanas indicaron que se trató de un año con numerosas pérdidas en la industria, lo que dificultó aún más la selección. Desde la Academia, se ha reiterado que las omisiones no responden a una decisión intencional, sino a limitaciones de tiempo dentro de la transmisión.

El caso de Dane se suma a una discusión que se repite cada año alrededor del ‘In Memoriam’, donde la intención de rendir homenaje a la mayor cantidad posible de figuras convive con las restricciones propias de una ceremonia en vivo.

Eric Dane en su última entrevista (imagen: Netflix)

Más allá de las críticas, los responsables de la transmisión defendieron el resultado del homenaje de este año. Según señalaron, el segmento logró reconocer a varias de las figuras más influyentes del cine reciente, al tiempo que mantuvo el ritmo de la ceremonia.

Aun así, el ‘In Memoriam’ continúa siendo uno de los momentos más sensibles de los Oscar, donde cada omisión se vuelve visible y alimenta el debate sobre cómo la Academia decide quiénes forman parte de este tributo anual.

Con información te TMZ y Variety.

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