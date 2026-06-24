Olivia Cooke critica el edadismo en ‘La Casa del Dragón’: ‘Hollywood no quiere ver a las mujeres envejecer’

La temporada 3 de La Casa del Dragón acaba de comenzar su emisión en la pantalla chica y eso significa más entrevistas promocionales con sus estrellas. Olivia Cooke, actriz de Alicent Hightower en la serie, aprovechó su estancia en el podcast Happy Sad Confused para hablar sobre uno de los muchos temas espinosos que rodean a Hollywood: el edadismo en mujeres.

Olivia Cooke y el edadismo en La Casa del Dragón

Tanto Cooke como Emma D’Arcy son genios cuando se trata de encarnar las complejidades de Alicent Hightower y Rhaenyra Targaryen, sus respectivos roles en La Casa del Dragón. Sin embargo, salta a la vista el hecho de que Olivia tiene 32 años, mientras que Emma 33, curiosas edad si consideramos que sus personajes tienen varios hijos, algunos de ellos en la mayoría de edad.

Alicent tuvo 4 hijos con el rey Viserys Targaryen: Aegon II Targaryen, Helaena Targaryen, Aemond Targaryen y Daeron Targaryen. Rhaenyra tuvo 6 hijos en total: Jacaerys Velaryon, Lucerys Velaryon y Joffrey Velaryon con Harwin Strong, y Aegon III Targaryen y Viserys II Targaryen con Daemon Targaryen, además de su hija fallecida durante el parto, Visenya Targaryen.

Olivia Cooke como Alicent Hightower en la temporada 1 de La Casa del Dragón (Foto: IMDb)

En la serie, los personajes de Rhaenyra y Alicent tienen aproximadamente 38 o 39 años, más cerca de los 40 que de los 30. En este sentido, ¿por qué HBO eligió a dos intérpretes casi diez años más jóvenes? Olivia Cooke habló del tema cuando el anfitrión de Happy Sad Confused le preguntó si, antes de involucrarse en La Casa del Dragón, estaba consciente de la discrepancia de edades que habría entre Alicent y sus hijos.

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“No. Cuando descubrí que Tom Glynn-Carney [actor de Aegon II] hizo audiciones para la serie yo dije ‘¿qué?’. Pensé ‘¿van a recastear a Alicent otra vez?’, que si vendría otro salto temporal. ¿Cómo va a funcionar esto? Yo los amo con todo mi corazón; creo que Tom y yo estamos muy relacionados a nivel espiritual, pero es extraño. Siento muchas cosas al respecto. Siento ‘Dios, así es la industria, así es Hollywood, no quieren ver a las mujeres envejecer’. Creo que es un gran salto que las audiencias tienen que dar… o quizá solo soy una actriz fantástica”.

Tom Glynn-Carney, quien interpreta a Aegon II, tiene 31 años; Ewan Mitchell (Aemond) tiene 29 años; y Phia Saban (Helaena) tiene 27 años. Es decir, los tres actores están apenas unos años por debajo de Olivia Cooke. La situación es algo distinta en el lado de Rhaenyra. Harry Collett, quien da vida a Jacaerys Velaryon, tiene 22 años, por lo que existe una diferencia de edad más evidente respecto a Emma D’Arcy. No obstante, sigue siendo mucho menor de lo que correspondería a la relación madre-hijo en la historia.

¿Por qué a Hollywood le aterra ver a las mujeres envejecer (y a los hombres no)?

Olivia Cooke como Alicent Hightower en la temporada 3 de La Casa del Dragón (Foto: IMDb)

Durante décadas, numerosos estudios académicos y testimonios de actrices nos hablan de una diferencia significativa en la manera en que hombres y mujeres son percibidos conforme avanzan los años. En el caso masculino, la madurez se presenta como una virtud relacionada a experiencia o atractivo. Actores como Harrison Ford, George Clooney, Liam Neeson, Tom Cruise o Keanu Reeves han estado al frente de franquicias multimillonarias bien entrada la madurez.

La situación para muchas actrices es tristemente opuesta. Diversas intérpretes relatan que las oportunidades disminuyen conforme envejecen, especialmente en producciones comerciales de gran presupuesto. Por años, numerosos papeles femeninos fueron escritos bajo parámetros que privilegiaban la juventud por encima de otros rasgos narrativos. Misoginia pura en pocas palabras. Por fortuna, estrellas como Cate Blanchett, Michelle Yeoh, Viola Davis, Julianne Moore o Frances McDormand han sido líderes en producciones exitosas tanto en taquilla como en prestigio crítico.

¿Cuándo se estrenan los siguientes capítulos de La Casa del Dragón?

El segundo capítulo llegará el domingo 28 de junio, seguido por nuevas entregas el 5, 12, 19 y 26 de julio. Los episodios restantes continuarían durante agosto hasta completar la temporada.

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