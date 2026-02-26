‘Nuremberg: El Juicio del Siglo’ | Quién es quién en el drama histórico con Russell Crowe y Rami Malek

‘Nuremberg: El Juicio del Siglo’ reúne a un elenco de grandes estrellas para llevar a la pantalla grande un importante acontecimiento histórico asociado a la Segunda Guerra Mundial. Los Juicios de Núremberg sentaron en el banquillo a los principales líderes nazis, que cometieron atrocidades durante el conflicto bélico.

La justicia internacional se encargó de procesarlos por crímenes de guerra y de lesa humanidad, en uno de los episodios que expusieron con mayor crudeza las horrores del Holocausto. La película de James Vanderbilt recrear ese momento histórico con un enfoque dramático, centrado en las figuras de Hermann Göring y Douglas Kelley, interpretados por Russell Crowe y Rami Malek.

El trasfondo histórico de ‘Nuremberg: El Juicio del Siglo’

En mayo de 1945, la Alemania nazi fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Líderes de Estados Unidos, Reino Unido y la entonces Unión Soviética se comprometieron a enjuiciar y castigar a los criminales de guerra. Como acto simbólico, la sede del juicio fue Núremberg, ciudad donde Adolf Hitler promulgó leyes polémicas y celebró sus reuniones nazi.

Los juicios de Núremberg se llevaron a cabo entre 1945 y 1946. Los acusados fueron juzgados por crímenes de guerra contra la paz y la humanidad, así como por conspiración para cometer atrocidades durante el conflicto bélico. En octubre de 1946, un Tribunal Militar Internacional dictó las sentencias en contra de 22 líderes nazis, de los cuales solo tres fueron absueltos.

El resto de los acusados pasó décadas en prisión o recibió cadena perpetua, mientras que doce de los criminales fueron castigados con la sentencia de muerte y fueron ejecutados en la horca. Fue uno de los juicios más trascendentales del siglo XX y dio paso a la conformación de un nuevo marco de justicia internacional.

Los Juicios de Núremberg (Fotografía: Holocaust Encyclopedia)

¿De qué trata ‘Nuremberg: El Juicio del Siglo’?

La película protagonizada por Russell Crowe y Rami Malek muestra la dimensión política y humana de los Juicios de Núremberg. Se basa en ‘El nazi y el psiquiatra’, libro de Jack El-Hai que reconstruye la compleja relación entre el psiquiatra militar estadounidense Douglas Kelley y el dirigente nazi Hermann Göring, quien está a la espera de recibir su sentencia.

La obra profundiza en los interrogatorios y los perfiles psicológicos de ambos personajes, que son solo una parte del complejo entramado de ‘Nuremberg: El Juicio del Siglo’. James Vanderbilt apuesta por una mirada que mezcla la historia con el enfoque de El-Hai, en una drama lleno de tensión psicológica.

‘Nuremberg: El Juicio del Siglo’ narra cómo Douglas Kelley lucha por adentrarse en la mente de Hermann Göring y descubrir sus secretos. Por medio de interrogatorios, los espectadores conocerán poco a poco la historia de quien fue la mano derecha de Adolf Hitler. La cinta también retrata el estado mental de otros enjuiciados y los intentos de las autoridades por obtener la justicia internacional.

¿Quién es quién en el drama histórico sobre los nazis?

Hermann Göring fue uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich. Russell Crowe interpreta al militar de mayor rango que fue sentenciado en los Juicios de Núremberg. Fue miembro del Partido Nazi y comandante de las fuerzas aéreas alemanas durante el régimen. También fue responsable de diversas operaciones de saqueo, la implementación de políticas nazi y la persecución a los judíos.

Douglas Kelley estuvo en contacto con la mayoría de enjuiciados durante los Juicios de Núremberg. Fue un psiquiatra del Ejército de Estados Unidos que evaluó a los detenidos para saber si eran mentalmente aptos para enfrentar un juicio. Rami Malek da vida a una figura conocida por su agudeza mental, que fue clave durante el proceso ya que elaboró perfiles psicológicos de los nazis. Sus conclusiones fueron muy importantes para el caso, pues demostró que los culpables eran conscientes de lo que habían hecho.

‘Nuremberg: El Juicio del Siglo’ (Imagen: Bluestone Entertainment)

Michael Shannon interpreta a Robert H. Jackson, un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos que fungió como fiscal durante los Juicios de Núremberg. Su participación fue una de las más destacadas, pues justificó la necesidad de un castigo bajo el derecho internacional en uno de los discursos más influyentes de la época.

El fiscal británico David Maxwell Fyfe es interpretado por Richard E. Grant. El experto en leyes fue vital durante los interrogatorios de Göring, y su trabajo sentó las bases para la redacción del Convenio Europeo de Derechos Humanos. John Slattery es Burton C. Andrus, un general estadounidense que fue comandante de la prisión de Núremberg.

Por último, en ‘Nuremberg: El Juicio del Siglo’ aparece Leo Woodall como Howard Triest, quien trabajó como intérprete y traductor para el equipo estadounidense en Núremberg. Facilitó la comunicación entre los acusados nazis, los oficiales y los fiscales aliados.

