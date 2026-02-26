Jonathan Majors regresa: Lo que sabemos de su nueva película de acción con Kyle Rankin y Ben Shapiro

La carrera de Jonathan Majors iba en ascenso hasta que dio un giro que lo cambió todo. En marzo de 2023, pisó la cárcel luego de enfrentarse a acusaciones por violencia contra su entonces pareja, la actriz Grace Jabbari. Su detención tuvo un efecto inmediato: perdió contratos publicitarios, sus agentes lo abandonaron y pasó de ser una estrella emergente a una figura marcada por el escándalo.

Luego de retomar su carrera con ‘Magazine Dreams’, el actor tomó una larga pausa para intentar recomponer su vida personal y profesional tras el golpe mediático del escándalo. Ahora, Majors está listo para regresar a la pantalla grande tras cuatro años de ausencia. Lo hará con una película de acción de The Daily Wire y Bonfire Legend que inició su rodaje esta semana.

El ascenso y la caída de Jonathan Majors

Jonathan Majors se convirtió rápidamente en uno de los actores más prometedores de su generación. Su talento quedó en evidencia con proyectos como ‘Territorio Lovecraft’, y más tarde con películas como ‘Más dura será la caída’ y, sobre todo, ‘Creed III’. El gran salto llegó cuando Marvel Studios lo eligió para interpretar a Kang el Conquistador, el villano central de la saga multiversal del MCU.

Todo apuntaba a que Majors sería la nueva gran estrella de Hollywood, con una carrera asegurada en una de las franquicias más populares y rentables de la industria. Sin embargo, en marzo de 2023 su trayectoria dio un giro abrupto: fue arrestado por violencia contra la actriz Grace Jabbari.

Jonathan Majors (Imagen: Marvel)

En diciembre del mismo año, fue declarado culpable de agresión menor. Desde entonces, Jonathan Majors enfrentó cambios radicales en su carrera. Marvel lo despidió, lo que puso fin a sus planes para ‘Avengers: The Kang Dynasty’. Esto marcó el final de su ascenso meteórico en Hollywood y lo dejó fuera de los proyectos más ambiciosos de la industria.

En los meses siguientes, Majors perdió contratos publicitarios y el respaldo de sus agentes, por lo que quedó prácticamente aislado. Desde 2024, ha hablado de cómo afrontó este difícil proceso, que incluyó terapia, reflexión personal y un intento de reconstruir su vida más allá del estrellato. El actor expresó que el golpe a su carrera había sido devastador, pero que buscaba regresar con proyectos más íntimos y significativos, como ‘Magazine Dreams’, donde dio vida al fisicoculturista Killian Maddox.

Una nueva apuesta por el cine de acción

Jonathan Majors volverá a la pantalla grande con una nueva película de acción. El proyecto, que aún no tiene nombre, está en manos de The Daily Wire y Bonfire Legend. De acuerdo con ‘Deadline’, la cinta está en pleno rodaje en Carolina del Sur. Por ello, los detalles de la producción son escasos.

El filme será dirigido y tendrá un guion de Kyle Rankin cineasta conocido por ‘Corre, Escóndete, Pelea’. Su historia estará inspirada en película de acción como ‘Amenaza Roja’ y ‘Soldados de Juguete’. Se espera que tenga una ambientación con tintes bélicos. Caleb Robinson y Mike Richards serán los productores ejecutivos de la producción, mientras que Emma Fleming se encargará del vestuario.

El actor tiene el respaldo de varias productoras tras sus escándalos (Imagen: Getty)

El equipo creativo se complementa con personalidades como Ben Shapiro, Dallas Sonnier, Travis Mills y Lillian Campbell. El interés de The Daily Wire y Bonfire Legend en Jonathan Majors no es una casualidad. Ambas compañías se caracterizan por una línea editorial abiertamente conservadora, con críticas hacia el progresismo de Hollywood.

Como parte de dicha estrategia, han producido y distribuido películas y series protagonizadas por figuras consideradas polémicas. Las respalda bajo el argumento de que son víctimas de la llamada “cancelación” mediática.

Otros proyectos del actor tras el escándalo

Además de la nueva película de Kyle Rankin, el polémico actor tienen en puerta otros proyectos para revitalizar su carrera. Uno de ellos es ‘Merciless’, un thriller de Martin Villeneuve. Majors interpretará a un interrogador de la CIA que se enfrenta a una fuerza sobrenatural que ha poseído a su pareja. Este proyecto también es un intento del actor para reposicionarse en Hollywood luego de la estrepitosa caída que sufrió en 2023.

Luego de lo sucedido, el actor prometió trabajar en su persona para superar su pasado traumático, marcado por el abuso y la violencia. Al mismo tiempo, se comprometió a aprovechar las oportunidades que le diera la industria para retomar su carrera.

“En algún momento, uno tiene que asumir la responsabilidad de escribir su propia historia. No hay excusas, pero al buscar ayuda, comienzas a comprender cosas sobre ti mismo. ¿Voy a caer en esa narrativa de desmoronamiento, de autodestrucción? Lucha, culpa al mundo. Lucha, ódiate. Lucha, negándolo todo. Ninguna de esas narrativas es beneficiosa”.

