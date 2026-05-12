Netflix es demandada por Texas: Fiscal asegura que la empresa espía a sus ciudadanos mayores y menores de edad

Netflix enfrenta uno de los golpes legales más delicados de los últimos años en Estados Unidos. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra la plataforma de streaming bajo acusaciones relacionadas con vigilancia de usuarios y prácticas dirigidas a mantener conectadas a familias completas durante largos periodos. Aunque Netflix sigue liderando la industria del streaming, la presión política alrededor del uso de datos personales crece cada año.

Texas demanda a Netflix

La demanda se presentó hoy, lunes 11 de mayo, ante una corte del condado de Collin, en Texas. El gobierno estatal acusa a Netflix de violar la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas mediante sistemas de recopilación de información que, según el fiscal, operan sin transparencia suficiente para los consumidores.

Paxton sostiene que la empresa habría construido una maquinaria tecnológica destinada a registrar comportamientos detallados de millones de personas. El documento judicial menciona reproducciones, pausas, clics, búsquedas, tiempo frente a pantalla y patrones de navegación como parte del monitoreo interno de la plataforma.

Apex de Netflix

El punto más agresivo del documento es que Texas asegura que Netflix “espía” a adultos y a menores de edad. La acusación también dice que la reproducción automática habría sido diseñada para mantener a los usuarios conectados durante más tiempo, particularmente niños y adolescentes.

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El estado texano sostiene a que la compañía prometió mantenerse lejos de los modelos publicitarios basados en vigilancia digital. La demanda recupera declaraciones de Reed Hastings hechas en 2020, cuando aseguró que Netflix no participaba en la polémica alrededor de la publicidad y la recopilación masiva de datos.

Según el expediente, la empresa habría cambiado su discurso tras introducir planes con anuncios en 2022. Texas considera que hubo una especie de promesa rota con suscriptores que pagaban precisamente para escapar de las prácticas asociadas a las grandes tecnológicas.

La demanda menciona relaciones con firmas de publicidad y análisis de datos como Experian, Acxiom, Google Display & Video 360 y The Trade Desk. El gobierno estatal reitera que Netflix permite que información de usuarios sea integrada a ecosistemas publicitarios más amplios.

La respuesta de Netflix

Un portavoz de Netflix aseguró que la demanda “carece de mérito”:

“Con todo respeto para el gran estado de Texas y el fiscal general Paxton, esta demanda carece de fundamentos y se basa en información inexacta y distorsionada. Netflix toma muy en serio la privacidad de nuestros miembros y cumple con las leyes de privacidad y protección de datos en todos los lugares donde operamos. Esperamos responder a las acusaciones del fiscal general de Texas en los tribunales y explicar con mayor detalle nuestros controles parentales líderes en la industria, pensados para menores, así como nuestras prácticas transparentes de privacidad.”

Merlina de Netflix

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¿Cuántos suscriptores tiene Netflix

Netflix sigue siendo el servicio de streaming con más suscriptores pagados en el mundo. La empresa cerró el primer trimestre del año con más de 320 millones de cuentas globales, impulsadas por mercados internacionales y por el crecimiento de su plan con publicidad. En este marco, Estados Unidos y Canadá se mantienen como las regiones fundamentales para ingresos, aunque América Latina y Asia representan áreas importantes para el crecimiento futuro.

Nielsen y otras firmas de medición colocan regularmente a Netflix como la plataforma dominante en consumo doméstico de streaming dentro de Estados Unidos. Producciones originales y adquisiciones internacionales permiten que el catálogo tenga una rotación casi permanente entre tendencias semanales.

Siempre hay algo para ver en Netflix y por el momento no parece existir una competencia a su altura.