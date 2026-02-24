Muere Robert Carradine, actor de ‘Lizzie McGuire’ y ‘La Venganza de los Nerds’, a los 71 años

El mundo del entretenimiento despide a una figura que supo construir una carrera sólida y formar parte de los recuerdos de millones de personaes. Robert Carradine, un rostro habitual del cine estadounidense durante más de cinco décadas y señalado instantáneamente por millones como el papá de Lizzie en la serie Lizzie McGuire, falleció a los […]

Robert Carradine, un rostro habitual del cine estadounidense durante más de cinco décadas y señalado instantáneamente por millones como el papá de Lizzie en la serie Lizzie McGuire, falleció a los 71 años.

La noticia tomó por sorpresa tanto a generaciones que crecieron con sus comedias juveniles como a quienes lo descubrieron en producciones más crudas de Hollywood. Su nombre vuelve a circular pero ahora atravesado por la memoria y la siempre necesaria discusión sobre la salud mental.

Se anuncia la muerte de Robert Carradine

La familia de Carradine compartió un comunicado en el que informó el fallecimiento del actor y pidió privacidad para atravesar el duelo. En el mensaje, describieron a Carradine como una persona muy querido, además de una presencia luminosa para quienes lo rodeaban:

Robert Carradine en Lizzie McGuire (Foto: Disney)

“Con profunda tristeza debemos compartir que nuestro amado padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine, ha fallecido. En un mundo que a menudo puede sentirse tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos a su alrededor. Estamos desolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby contra su batalla de casi dos décadas con el trastorno bipolar. Esperamos que su camino pueda servir para visibilizar y ayudar a combatir el estigma que rodea a las enfermedades mentales. En este momento pedimos privacidad para poder llorar esta pérdida inconcebible. Con gratitud por su comprensión y compasión.”

Su hermano mayor, Keith Carradine, habló sobre la situación y recalcó que no existe vergüenza alguna en nombrar la enfermedad. En sus palabras, quiso celebrar la sensibilidad, el talento y la calidez de quien definió como su “hermano pequeño”: “Encontraremos consuelo en lo divertido que podía ser, en lo sabio y absolutamente comprensivo y tolerante que era. Ese era mi hermanito”.

¿Qué le pasó a Robert?

En el mismo comunicado, la familia confirmó que Carradine se quitó la vida tras años de lidiar con el trastorno bipolar. El actor había mantenido su vida privada lejos de los reflectores, incluso cuando su nombre volvió a adquirir notoriedad gracias a la nostalgia por Lizzie McGuire y la promesa de un revival en Disney+. Su lucha, en gran medida silenciosa, es una realidad compartida por millones de personas, incluso dentro de industrias asociadas al glamour.

Robert Carradine en el cancelado revival de Lizzie McGuire (Foto: Disney)

Hilary Duff y Jake Thomas reaccionan

En pocas horas, la noticia provocó una oleada de mensajes de colegas y admiradores. Hilary Duff, quien interpretó a Lizzie McGuire, compartió un mensaje a través de su perfil en Instagram, con más de 28 millones de seguidores:

“Esto duele. Es muy difícil enfrentar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí muy cuidada por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecida por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón duele por él, su familia y todos los que lo amaban.”

Por su parte, Jake Thomas, quien dio vida al hermano menor de Lizzie, compartió un mensaje donde lo describió como “uno de los tipos más geniales que podrías conocer”:

“Mi corazón duele hoy. Tuve la fortuna de conocer a Bobby durante la mayor parte de mi vida. Y fue uno de los tipos más geniales que podrías conocer. Divertido, pragmático, a veces gruñón, siempre un poco excéntrico. Fue un actor, músico y director talentoso. Pero más que nada, fue un hombre de familia. Tengo muchos recuerdos entrañables con él y con su familia a lo largo de mi vida. Buenos momentos, momentos difíciles y muchas risas de por medio. Crecí admirándolo. Y más adelante en la vida, llegué a darme cuenta de que él también pensaba que yo era bastante genial. Así que supongo que estaba haciendo algo bien a sus ojos. Mi corazón está con Marica e Ian. Descansa en paz, Bobby. Te quiero. — Jake”

Vida y obra de Carradine

Nacido el 24 de marzo de 1954, Carradine formó parte de una de las dinastías actorales más reconocidas de Hollywood. Hijo del legendario John Carradine y hermano de David Carradine y Keith Carradine, creció rodeado de cine y espetáculo.

Debutó en la pantalla grande en The Cowboys, junto a John Wayne. A partir de ahí tuvo participaciones en títulos como Calles Peligrosas de Martin Scorsese y Coming Home de Hal Ashby, esta última ganadora del Oscar.

Muchos lo conocen por interpretar al irreverente Lewis Skolnick en La Venganza de los Nerds, una comedia que se convirtió en clásico de los años ochenta. Décadas después, una nueva generación lo abrazó como Sam McGuire, el padre comprensivo de Lizzie, personaje que interpretó en 65 episodios de la serie y en su película derivada.

Estaba casado con Edith Mani y tuvo tres hijos, Ever, Ian y Marica Carradine.