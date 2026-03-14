Muere Phil Campbell, guitarrista de Motörhead y figura del heavy metal, a los 64 años

El músico participó en 16 álbumes de la banda y permaneció en el grupo desde 1984 hasta su disolución

El guitarrista Phil Campbell, conocido por su larga trayectoria en la banda británica Motörhead, murió a los 64 años. La noticia fue confirmada por su familia, que informó que el músico falleció de forma pacífica después de permanecer hospitalizado tras una operación mayor. Campbell fue una de las figuras clave en la historia del heavy metal durante las últimas décadas, especialmente por su trabajo junto a Lemmy Kilmister en Motörhead, grupo que se disolvió en 2015 tras la muerte de su vocalista y líder.

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¿Quién fue Phil Campbell y cuál fue su papel en Motörhead?

Philip Anthony Campbell nació en Pontypridd, Gales, y desarrolló una carrera musical que comenzó en la década de 1970. Antes de alcanzar reconocimiento internacional, tocó en la banda de heavy metal Persian Risk. Su trayectoria dio un giro decisivo en 1984, cuando se unió a Motörhead junto al guitarrista Michael “Würzel” Burston.

Phil Campbell (Fotografía: Didier Messens/Redferns)

Desde ese momento, Campbell se convirtió en una pieza fundamental en la evolución del grupo liderado por Lemmy Kilmister. Con el paso de los años y tras la salida de Würzel en 1995, permaneció como el único guitarrista de la banda hasta su final. Durante su permanencia grabó 16 álbumes de estudio con Motörhead y participó en innumerables giras que consolidaron al grupo como uno de los nombres más influyentes del heavy metal.

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La banda fue responsable de himnos del género como “Ace of Spades”, y a lo largo de su trayectoria obtuvo cuatro nominaciones al Grammy. En 2005 ganó el premio a Best Metal Performance por su versión de “Whiplash”, originalmente interpretada por Metallica. Motörhead vendió más de 41 millones de discos durante su carrera y dejó una huella importante tanto en el metal como en el rock.

La despedida de su familia y sus últimos años

La familia del guitarrista confirmó la noticia a través de un comunicado difundido en redes sociales. En el mensaje se informó que el músico murió después de una complicada etapa médica:

“Falleció en paz […] tras una larga y valiente lucha en cuidados intensivos después de una compleja operación mayor.”

En el mismo comunicado, sus familiares lo recordaron como:

“Un esposo devoto, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso y cariñoso.”

Después de la disolución de Motörhead tras la muerte de Lemmy en 2015, Campbell continuó su carrera musical con una nueva banda: Phil Campbell and The Bastard Sons, proyecto que formó junto a tres de sus hijos. Con este grupo lanzó el álbum Old Lions Still Roar en 2019 y posteriormente Kings Of The Abyss en 2023. La banda tenía planes de gira por Europa este año, pero estos conciertos fueron cancelados por recomendación médica.

Diversas figuras del mundo del rock reaccionaron a la noticia. La cantante alemana Doro Pesch expresó su pesar, señalando que estaba “sin palabras” y que había sido un honor considerarlo su amigo.

Motörhead en el cine: canciones que marcaron escenas memorables

Además de su impacto en la música, Motörhead también dejó huella en el cine gracias al uso de sus canciones en numerosas películas. Su estilo agresivo y rápido lo convirtió en un recurso frecuente para escenas de acción, violencia o rebeldía.

Uno de los ejemplos más tempranos ocurrió en la película ‘Phenomena’ (1985), de Dario Argento, donde la canción “Locomotive” se utiliza tras una escena de masacre que intensifica la tensión del momento. Dos años después, el grupo participó directamente en la banda sonora de ‘Eat the Rich’ (1987), una comedia negra británica para la que compuso varias canciones, incluido el tema principal.

Phil Campbell (Imagen: Nuclear Blast)

En el cine de terror, la banda también dejó su marca con “Hellraiser”, canción que abre ‘Hellraiser III: Hell on Earth’ (1992) y establece el tono oscuro del personaje Pinhead. Motörhead también aparece en ‘Airheads’ (1994), donde “Born to Raise Hell” abre la historia sobre tres músicos que toman una estación de radio para conseguir un contrato discográfico.

Otras producciones que utilizaron su música incluyen ‘Tromeo and Juliet’ (1996), donde “Sacrifice” acompaña una escena de pelea caótica, y ‘Rise of the Footsoldier’ (2007), que emplea “We Are (The Road Crew)” durante una violenta confrontación entre hooligans.

La canción más emblemática del grupo, “Ace of Spades”, también se ha utilizado en el cine. En ‘Shoot ’Em Up’ (2007) acompaña una extensa secuencia de tiroteo protagonizada por Clive Owen. Más recientemente, temas del grupo aparecieron en películas como ‘Hesher’ (2010), con “Rock Out”, en ‘Halloween II’ (2009) con “The Chase Is Better Than the Catch”, y en el musical ‘Sing Street’ (2016), donde “Stay Clean” ayuda a establecer el tono de la historia.

Con información de BBC y Yahoo! News UK.

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