Muere Michael Gray, actor de Billy Batson en la serie original de ‘Shazam!’, a los 75 años

El actor estadounidense Michael Gray, principalmente famoso por interpretar a Billy Batson en la serie televisiva ‘Shazam!’ de los años setenta, falleció el pasado 16 de octubre a los 75 años. La noticia fue confirmada por su representante el jueves 22 de octubre, quien informó que el intérprete murió por causas naturales. Gray desarrolló una carrera en televisión que incluyó participaciones en producciones como ‘La tribu Brady’ y ‘Dynasty’, además de regresar al universo de DC décadas después de su papel más conocido.

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¿Quién fue Michael Gray, protagonista de la serie original de ‘Shazam!’?

Michael Gray alcanzó la popularidad gracias a ‘Shazam!’, serie de acción real que CBS transmitió durante tres temporadas, entre septiembre de 1974 y octubre de 1976, como parte de su programación de los sábados por la mañana. En la producción interpretaba a Billy Batson, un adolescente que podía transformarse en el superhéroe Captain Marvel al pronunciar la palabra mágica Shazam.

Fotografía firmada de Michael Gray y John Davey, protagonistas de ‘Shazam!’ (imagen: Amazon)

Igual que en las adaptaciones cinematográficas modernas, el personaje era interpretado por dos actores: Gray daba vida a Billy, mientras que Jackson Bostwick encarnaba inicialmente a su versión superheroica. Posteriormente, John Davey asumió ese papel. La serie ayudó a llevar a uno de los personajes clásicos de DC a una nueva generación de espectadores, mucho antes de que los superhéroes dominaran las producciones cinematográficas de Hollywood.

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¿En qué otras series y películas participó Michael Gray?

Además de ‘Shazam!’, Gray apareció en numerosas producciones televisivas estadounidenses. Entre sus trabajos destacan ‘The Brady Bunch’, donde interpretó a Jeff, uno de los novios de Marcia Brady, así como ‘The Little People’, ‘Marcus Welby, M.D.’, ‘Room 222’, ‘The Flying Nun’ y ‘Dynasty’.

En años más recientes prestó su voz a varios episodios de la serie animada ‘Archer’ y participó en ‘Comic Book Men’, producción relacionada con el mundo de los cómics y sus seguidores. Al actor le sobreviven su esposa, Stacy Benon Gray; sus hijastros, Ryan Cooper y Laurel Cooper; y su yerno, Lee Barker.

‘Shazam!’ y su paso por el cine

Zachary Levi y Michael Gray (imagen: X/@getFANDOM)

Décadas después de la serie protagonizada por Gray, el personaje regresó a las pantallas con ‘Shazam!’ (2019), dirigida por David F. Sandberg y protagonizada por Zachary Levi como la versión adulta del superhéroe, mientras Asher Angel interpretó a Billy Batson.

La película fue un éxito comercial al recaudar aproximadamente 368 millones de dólares en todo el mundo y dio paso a ‘Shazam! Fury of the Gods’ (2023), nuevamente dirigida por Sandberg. Esta secuela contó con un cameo de Michael Gray, que permitió vincular simbólicamente la adaptación televisiva de los años setenta con las películas modernas de DC.

Sin embargo, la segunda entrega resultó un fracaso comercial, con aproximadamente 134 millones de dólares recaudados mundialmente, y la franquicia no recibió una tercera película. Así, una de las últimas apariciones cinematográficas de Gray también representó un regreso al personaje que marcó su trayectoria artística.

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