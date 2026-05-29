Muere Marcia Lucas, editora clave de la trilogía original de ‘Star Wars’ y exesposa de George Lucas, a los 80 años

Su legado permanece en algunas de las películas más influyentes de la historia del cine moderno

Marcia Lucas, editora ganadora del Óscar y figura esencial en la historia temprana de ‘Star Wars’, falleció a los 80 años. De acuerdo con TMZ y San Francisco Chronicle, la causa fue cáncer metastásico y murió el 27 de mayo en Rancho Mirage, California, acompañada por sus seres queridos. Su nombre quedó ligado para siempre al montaje de la película original de 1977 y a una etapa decisiva del Nuevo Hollywood.

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¿Por qué fue tan importante Marcia Lucas para ‘Star Wars’?

Aunque George Lucas es reconocido como el creador de la galaxia de ‘Star Wars’, el trabajo de edición de Marcia Lucas fue clave para que la primera película encontrara ritmo, claridad y tensión dramática. Ella compartió el Óscar a Mejor Edición por ‘Star Wars: Episodio IV – Una Nueva Esperanza’ con Richard Chew y Paul Hirsch, el único premio de edición que ha recibido la franquicia.

Marcia Lucas (imagen: IMDb)

Uno de sus aportes más citados fue la construcción de la batalla final contra la Estrella de la Muerte. Marcia ayudó a ordenar una secuencia compleja, cargada de pilotos, naves y cortes de acción, hasta convertirla en uno de los momentos más recordados del cine de aventuras. También se le atribuye haber impulsado la idea de que Obi-Wan Kenobi muriera en su duelo con Darth Vader para continuar como guía espiritual de Luke Skywalker.

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Su labor no consistía solo en recortar escenas. Como editora, ayudaba a encontrar el centro emocional de la historia, a decidir qué información debía llegar al público y en qué momento. Esa precisión fue fundamental para una película que, antes de llegar a los cines, todavía buscaba su forma definitiva.

Una carrera marcada por Lucas, Scorsese y el Nuevo Hollywood

Antes y después de ‘Star Wars’, Marcia Lucas construyó una carrera notable como editora. Trabajó en ‘THX 1138’ y ‘American Graffiti’, ambas dirigidas por George Lucas, y también colaboró con Martin Scorsese en ‘Alice Doesn’t Live Here Anymore’, ‘Taxi Driver’ y ‘New York, New York’.

Su paso por ‘American Graffiti’ le valió una nominación al Óscar, mientras que su trabajo en ‘Taxi Driver’ fue reconocido con una nominación al BAFTA. En una industria donde pocas mujeres lograban ocupar puestos centrales en edición durante los años setenta, su presencia fue especialmente relevante.

También participó en ‘Return of the Jedi’ como editora, concentrándose en varias de las escenas de mayor peso emocional. Aunque después se alejó de la industria durante largos periodos, su influencia siguió apareciendo en conversaciones sobre el verdadero proceso creativo detrás de la trilogía original.

Una figura cada vez más reivindicada

Durante años, el nombre de Marcia Lucas quedó en segundo plano frente a la figura de George Lucas. Sin embargo, con el tiempo, cineastas, actores, historiadores y fans han subrayado la importancia de su trabajo. Mark Hamill ha reconocido públicamente sus aportes, y John Milius la describió como una de las mejores editoras que conoció.

Mark Hamill como Luke Skywalker en el Episodio IV (imagen: Lucasfilm)

Marcia estuvo casada con George Lucas desde 1969 hasta 1983. Tuvieron una hija, Amanda Lucas, y tras su divorcio ella se casó con Tom Rodrigues, con quien tuvo a Amy Rodrigues.

Su muerte ocurre en un momento en el que la atención sobre ‘Star Wars’ vuelve a mirar hacia sus orígenes. Y en esa revisión, su lugar resulta cada vez más claro: Marcia Lucas no creó la saga, pero ayudó a darle forma cinematográfica a varios de sus momentos más duraderos.

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