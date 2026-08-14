Muere Christy Knowings, estrella de Nickelodeon, a los 46 años

Christy Knowings, actriz y comediante famosa por formar parte de All That durante una de las etapas más aclamadas de Nickelodeon, murió a los 46 años. La noticia fue comunicada por su familia y poco después comenzó a provocar mensajes de antiguos compañeros que compartieron con ella los años en que el programa convirtió a varios adolescentes en rostros definitivos de la televisión infantil estadounidense.

¿Qué le pasó a Christy Knowings?

Knowings falleció el martes 11 de agosto en un hospital del área de Los Ángeles. Su tía, Tyleah Joseph, anunció la muerte al día siguiente, aunque no dio a conocer una causa en ese primer mensaje. TMZ reportó después que la actriz había sufrido un ataque de asma el 7 de agosto; la emergencia le habría provocado daño cerebral y obligó a los médicos a mantenerla con soporte vital durante cuatro días.

La familia tomó finalmente la decisión de retirarle ese soporte el 11 de agosto. Hasta el momento, los representantes de Knowings no han difundido un informe médico independiente con mayores detalles.

Christy Knowings en Nickelodeon

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Knowings se unió a All That en 1997 y permaneció como integrante regular durante tres temporadas, compartiendo escenario con figuras como Kenan Thompson y Amanda Bynes. Uno de sus segmentos más recordados fue Whateverrr!!!, donde interpretaba a Jessica junto con Bynes. También encarnó a la presentadora Brenda Stone y a Gloria Bankhead, una parodia exagerada de Martha Stewart que años después identificó como su personaje favorito.

Después de All That, Knowings continuó apareciendo de manera esporádica en pantalla, con una intervención en la película Mother and Child, estrenada en 2009, además de participaciones en Sesame Street entre 2009 y 2011.

La reacción de Kenan Thompson

La muerte golpeó especialmente a Kenan Thompson, quien trabajó con Knowings en All That y mantuvo una relación amistosa con ella muchos años después. El actor publicó un homenaje en sus redes, acompañado por fotografías de su antigua compañera: “Amigo, ¡esta sí dolió! ¡Descansa bien, Christy! ¡Nunca hubiera imaginado este día!”, escribió Thompson. “¡Le envío muchísimo amor a su familia! ¡Era auténtica y una de las personas más divertidas que había! ¡Voy a extrañarte, amiga!”.

Thompson, de 48 años, terminó construyendo la carrera más extensa de aquel grupo dentro de la comedia televisiva y continúa formando parte de Saturday Night Live ; es el integrante con mayor permanencia en la historia del programa. Su relación con Nickelodeon tampoco desapareció por completo, pues en años recientes volvió a trabajar con Kel Mitchell y ambos recuperaron a los personajes que definieron su adolescencia, primero con Buena Hamburguesa 2 y después mediante nuevos proyectos dentro del universo de Kenan & Kel.

Christy Knowings en Nickelodeon

¿Qué pasó con las estrellas más famosas de All That?

Kenan Thompson llegó al reparto original de All That en 1994 y luego protagonizó Kenan & Kel junto con Mitchell. Su trayectoria terminó llevándolo a Saturday Night Live, donde ya lleva más de 20 años.

Kel Mitchell también quedó engarzado para siempre a aquella etapa gracias a Ed, el despistado empleado de Buena Hamburguesa que se ganó el corazón de millones a finales de los años 80. Tras varios años en los que él y Thompson tuvieron poco contacto, ambos reavivaron su amistad y volvieron a interpretar juntos a sus personajes en 2023.

Amanda Bynes entró a All That siendo niña y después recibió su propio programa, The Amanda Show, antes de pasar al cine con títulos como Una chica en apuros y Hairspray: Suéltate el Pelo. Dejó de actuar en 2010 tras atravesar problemas personales relacionados con salud mental y consumo de sustancias. Permaneció bajo una tutela legal iniciada en 2013, que terminó oficialmente en marzo de 2022 con apoyo de sus padres y del tribunal.

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