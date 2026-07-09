Muere Bonnie Tyler, estrella de la música y cantante de ‘Total Eclipse of the Heart’, a los 75 años

Bonnie Tyler, la cantante galesa cuya voz rasposa convirtió “Total Eclipse of the Heart” en una de las baladas más maravillosas de los años ochenta, murió a los 75 años. Su familia confirmó la noticia este jueves, tras varias semanas de preocupación por su salud y con conciertos recientes cancelados por la gravedad de su estado.

La intérprete falleció en un hospital de Portugal, país donde vivía parte del año junto a su esposo, Robert Sullivan. La noticia provocó reacciones en Reino Unido y entre figuras cercanas a su carrera, porque Tyler, además ser una cantante de grandes coros, fue una artista que transformó “sus debilidades” en una identidad sonora imposible de confundir.

¿Qué le pasó a Bonnie Tyler?

La familia y el equipo de Bonnie Tyler publicaron un comunicado en sus redes oficiales y en su página web. “La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, dice el mensaje.

Tyler había sido hospitalizada en Faro, Portugal, en mayo, después de requerir una cirugía intestinal de emergencia. En ese momento, su equipo informó que la operación había salido bien, aunque el proceso de recuperación obligó a cancelar apariciones y conciertos programados.

Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart

Semanas después, la cantante fue colocada en coma inducido para ayudar a su recuperación. El 15 de junio, su equipo informó que ya había despertado, pero aclaró que seguía “muy enferma” y permanecía en cuidados intensivos. Su muerte se anunció cuando todavía existía la esperanza de que pudiera recuperarse lentamente.

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Los inicios de la cantante

Bonnie Tyler nació como Gaynor Hopkins el 8 de junio de 1951 en Skewen, Gales del Sur. Era hija de un minero del carbón y creció en una familia numerosa, en una vivienda pública, rodeada de música popular y de una educación religiosa que la llevó a cantar desde muy chica en la capilla. Su primera oportunidad llegó tras participar en un concurso local de talento, donde quedó en segundo lugar. Aquella experiencia le dio impulso para cantar en grupos y clubes, hasta que un cazatalentos la escuchó en Swansea y la llevó a grabar demos en Londres.

En 1975 firmó con RCA y adoptó el nombre artístico Bonnie Tyler. Su primer sencillo no tuvo gran impacto, pero “Lost in France”, de 1976, la puso bajo la lupa británica y le abrió la puerta a Top of the Pops, un escaparate excelente para cualquier artista de la época.

Poco después, una operación por nódulos en las cuerdas vocales cambió su destino; aunque los médicos le recomendaron reposo absoluto, ella no logró guardar silencio el tiempo necesario, y su voz quedó con una textura áspera que al principio pudo parecer una desgracia. Esa ronquera terminó siendo su sello.

Sus canciones más famosas

“It’s a Heartache”, lanzada en 1977, fue el primer gran golpe internacional de Tyler. La canción alcanzó el número cuatro en Reino Unido y al número tres en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Su consagración mundial llegó en 1983 con “Total Eclipse of the Heart”, escrita por Jim Steinman. La canción alcanzó el número uno en Estados Unidos y Reino Unido, y con el tiempo se volvió un himno de karaoke y exceso romántico, con un video gótico que pertenece por completo a la mejor era de MTV.

Holding Out for a Hero, publicada en 1984 para Footloose, también quedó como parte esencial de ese legado que amamos. Con su dramatismo operático y un estilo de película de acción, la canción encontró nuevas generaciones gracias al cine, la televisión y múltiples usos en cultura pop.

La discografía de Tyler incluye otros títulos como “More Than a Lover”, “If You Were a Woman (And I Was a Man)” y “Bitterblue”. También representó a Reino Unido en Eurovisión 2013 con Believe in Me, y recibió reconocimiento oficial por sus servicios a la música.

Descanse en paz.

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