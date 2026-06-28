Muere Akihiro Miwa, legendario actor queer admirado por Hayao Miyazaki y estrella de ‘La Princesa Mononoke’, a los 91 años

La cultura japonesa perdió a una de sus figuras más singulares. Akihiro Miwa, cantante, actor, escritor, director y comentarista, falleció a los 91 años después de una trayectoria que abarcó más de siete décadas y dejó una influencia sin comparación en la música, el teatro, el cine y la televisión de Japón.

Miwa alcanzó fama internacional gracias a sus colaboraciones con Hayao Miyazaki y Studio Ghibli, aunque su legado comenzó mucho antes de prestar su voz a algunos de los personajes más memorables de la animación japonesa. Su vida estuvo llena de arte, activismo y una firme defensa de la paz.

¿Qué le pasó a Akihiro Miwa?

La agencia que representaba al artista informó que Akihiro Miwa murió por causas naturales el pasado 20 de junio, a los 91 años. Siguiendo su voluntad, el velorio y el funeral se realizaron de manera privada en Tokio con la presencia exclusiva de familiares cercanos, y no se organizará un homenaje público.

En los últimos meses, Miwa había reducido considerablemente sus actividades debido a su edad y permanecía en casa recuperando fuerzas. De acuerdo con su oficina, sus últimas palabras estuvieron dirigidas a un familiar. “Al final dijo una sola palabra: ‘Gracias’, y cerró los ojos en paz”.

La Princesa Mononoke de Studio Ghibli (Foto: IMDb)

Aunque gran parte del público internacional lo conoció por su trabajo con Studio Ghibli, en Japón pasó a la historia por desarrollar una carrera extraordinariamente diversa que incluía música, teatro, cine, literatura, televisión y análisis cultural.

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Vida y obra

Nacido el 15 de mayo de 1935 en Nagasaki bajo el nombre de Akihiro Maruyama, Miwa inició su carrera profesional siendo apenas un adolescente. A los 16 años comenzó a cantar en Ginpari, un célebre café en el distrito de Ginza, donde llamó la atención por su estilo interpretativo y su poderosa presencia escénica.

Miwa desarrolló con los años una brillante trayectoria teatral. Entre sus trabajos más celebrados se encuentra Black Lizard, adaptación escénica realizada por Yukio Mishima a partir de la novela de Edogawa Ranpo, además de La Marie-Vison y otras producciones dirigidas por Shuji Terayama. Su trabajo sobre los escenarios recibió numerosos reconocimientos, incluidos premios otorgados por la crítica teatral japonesa.

El cine también ocupó un lugar importante dentro de su carrera gracias a títulos como Black Rose Mansion (1969) y más adelante alcanzó una audiencia mundial prestando su voz a Moro en La princesa Mononoke y a la Bruja Calamidad en El increíble castillo vagabundo, ambas dirigidas por Hayao Miyazaki, quien en videos de libre circulación en internet muestra su admiración por el trabajo que Miwa hace en sus películas.

Sobreviviente e ícono queer de Japón

El Increíble Castillo Vagabundo de Studio Ghibli (Foto: IMDb)

La vida de Akihiro Miwa quedó atravesada por la Segunda Guerra Mundial. Cuando tenía diez años sobrevivió al bombardeo atómico sobre Nagasaki. Años después recordaría el sufrimiento vivido durante aquellos días y la tarea de ayudar a personas heridas ofreciéndoles agua en medio de la devastación.

Aquella experiencia definió gran parte de su pensamiento político y humanista. Durante décadas defendió el pacifismo y criticó el militarismo japonés. Promovió una sociedad libre de discriminación y prejuicios y sus libros y apariciones públicas reflejaron esas convicciones.

De igual forma, Miwa desafió muchas normas sociales relacionadas con la identidad y la expresión de género. Se reconoció como homosexual a nivel público y tanto su imagen como su personalidad artística nunca intentaron adaptarse a las convenciones de su época. Entre 2005 y 2009 participó en el programa Aura no Izumi, donde formó parte del auge contemporáneo del espiritualismo en Japón. Además escribió más de veinte libros y mantuvo una activa labor como comentarista cultural.

Con información de The Japan Times.

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