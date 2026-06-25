Médico forense de Marilyn Monroe niega teorías conspirativas sobre la muerte de la actriz: ‘Fue un probable suicidio’

A más de medio siglo de su muerte, la inmortal actriz todavía es motivo de conversación entre cinéfilos y conspiranoicos

A más de seis décadas de la muerte de Marilyn Monroe, uno de los médicos forenses más conocidos de Estados Unidos volvió a pronunciarse sobre el caso que fue el inicio de su proyección pública. La oportunidad apareció con el estreno del documental Coroner to the Stars, producción que reconstruye la trayectoria del Dr. Thomas Noguchi, quien insiste en que las conclusiones emitidas por su equipo fueron producto de un análisis médico y no de interpretaciones ajenas a la evidencia.

Monroe todavía permanece rodeada por versiones que alimentadas por documentales e hipótesis conspirativas. Su fallecimiento no deja de inspirar preguntas. Sin embargo, el médico japonés-estadounidense afirma que su trabajo siempre tuvo como faro los hallazgos obtenidos durante la investigación oficial.

¿Quién es el Dr. Thomas Noguchi?

Nacido en Yokosuka, Japón, Thomas Noguchi estudió medicina en la Nippon Medical School antes de emigrar a Estados Unidos en 1952. Tras superar un largo periodo de observación médica por un cuadro inicial de tuberculosis, consiguió realizar su formación profesional en California y, en 1961, ingresó a la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles.

Marilyn Monroe en Some Like It Hot (Foto: IMDb)

En 1962 recibió la responsabilidad de practicar la autopsia de Marilyn Monroe. Años más tarde sería nombrado jefe del servicio forense del condado, cargo desde el cual intervino en investigaciones relacionadas con otras figuras polémicas como Robert F. Kennedy, Sharon Tate, Janis Joplin, William Holden, John Belushi y Natalie Wood.

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Claro que la tremenda fama por inspeccionar los cuerpos de celebridades también le acarreó enfrentamientos con sectores políticos y del entretenimiento. Su costumbre de explicar a los medios de comunicación los resultados de las autopsias provocó fuertes críticas. A pesar de ello, Noguchi mantuvo la misma postura durante toda su trayectoria: el deber del médico forense consiste en ahondar y explicar las causas de una muerte con base en la ciencia, sin modificar conclusiones para satisfacer presiones externas. Esa historia la retoman Ben Hethcoat y Keita Ideno, directores de Coroner to the Stars.

¿Qué le pasó a Marilyn Monroe?

La madrugada del 5 de agosto de 1962, a Marilyn Monroe la encontraron sin vida en su residencia de Brentwood, California. La actriz tenía apenas 36 años y vivía una etapa compleja tanto en el plano personal como en el profesional. Su fallecimiento dejó atónito a todo Hollywood y muy pronto dio origen a versiones que intentaban explicar lo ocurrido más allá de la investigación oficial.

Noguchi recuerda que el expediente representó un enorme desafío para la oficina forense. El procedimiento de autopsia exigió la participación de especialistas dedicados al estudio del suicidio para valorar todos los elementos disponibles antes de emitir una determinación definitiva. Los análisis revelaron concentraciones elevadas de barbitúricos en el cuerpo de Monroe. A ello se agregaron informes sobre antecedentes de depresión crónica.

Pese a ello, la historia tomó un rumbo distinto en el terreno mediático. Diversos autores plantearon que la actriz habría sido víctima de un asesinato relacionado con supuestos vínculos sentimentales con el senador Robert F. Kennedy. Décadas después, esas versiones reaparecieron en libros y producciones audiovisuales. No fueron escasos los escenarios conspirativos que se plantearon en torno a la muerte de la actriz.

Dr. Thomas Noguchi, realizador de la autopsia a Marilyn Monroe (Foto: American Academy of Forensic Sciences)

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Noguchi no se arrepiente de su conclusión con Marilyn Monroe

Consultado por Variety con motivo del estreno del documental, Thomas Noguchi fue categórico al responder si continúa respaldando el dictamen emitido hace más de sesenta años:

“Sí. Especialmente los casos muy conocidos atraen rumores e historias exageradas sobre la investigación, y la gente suele creer lo que escucha. Mi trabajo consiste en realizar una investigación y una autopsia, y llegar a una determinación científica sobre la causa de la muerte, más que basarme en especulaciones”.

El médico reiteró que la conclusión establecida en aquel momento sigue siendo la misma. La investigación determinó que la muerte de Marilyn Monroe correspondía a un “probable suicidio”, clasificación sustentada en los elementos médicos reunidos durante el proceso y respaldada por el análisis efectuado junto a especialistas externos. Noguchi considera que la responsabilidad de un médico forense permanece inalterable, sin importar la fama de la persona fallecida: