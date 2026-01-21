Matt Damon no cree hacer otra gran película después de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: ‘Fue mi última oportunidad de hacer algo al estilo David Lean’

No todos los días se filman adaptaciones de la obra de Homero

El actor Matt Damon es una de las caras más populares del cine estadounidense, alguien que ha transitado con naturalidad entre los grandes estudios y los proyectos de riesgo. A sus más de treinta años de carrera, pocas veces ha hablado de finales o puntos de no retorno, pero La Odisea de Christopher Nolan acaba de hacer una excepción.

Mientras promociona su nueva película, recordó una experiencia que lo marcó de forma particular, Damon comenzó a expresar la sensación de haber tocado un techo creativo que difícilmente volverá a existir en las mismas condiciones dentro de la industria contemporánea.

¿Fue La Odisea la última gran oportunidad cinematográfica de Matt Damon?

En entrevista con Skip Intro, Damon reflexionó sobre lo que significó trabajar en La Odisea, la ambiciosa adaptación del poema épico atribuido a Homero. Damon describió el proyecto como una vivencia física y emocional que lo tomó por sorpresa incluso a él, acostumbrado a rodajes difíciles.

Matt Damon en La Odisea (Foto: Empire)

Al hablar de esa experiencia, explicó que todavía estaba procesando lo que implicó formar parte de una producción de esa escala, con un despliegue técnico y logístico que hoy resulta cada vez más raro en Hollywood.

“Hacer La Odisea este último año se sintió como mi única oportunidad en la vida de hacer una película al estilo de David Lean, ¿sabes? Como si estuviera haciendo la última gran película en celuloide que alguna vez iba a poder hacer.”

También reconoció que, veinte años atrás, probablemente habría sido miserable enfrentando una producción de ese tamaño. Hoy, con otra relación con el trabajo y el cansancio, afirma que disfrutó cada minuto del rodaje, incluso en jornadas extenuantes.

“Intelectualmente entendí ese concepto de que no tienes control sobre lo que pasa, pero sí tienes control sobre cómo te sientes al respecto; es más fácil decirlo que hacerlo. Pero llegué a sentir gratitud de verdad, y creo que fue porque estaba ligado no solo a la alegría de poder tener un papel tan grande con un director tan grande, con un grupo de personas tan grande y una historia tan grande, sino también a ese sentimiento de nostalgia que tenía por cómo empecé, por cómo entré en la industria.”

Mantener un espíritu abierto (y la fortaleza de Odiseo)

La Odisea se estrena a mediados de 2026 (Foto: Empire)

También sobre su experiencia trabajando en La Odisea, Damon recordó las palabras de un miembro muy especial del staff de la película, alguien que ha trabajado muy de cerca con Nolan:

“Creo que [La Odisea] llegó justo en el momento adecuado de mi vida. Sí, estaba mojado, tenía frío, tenía hambre, todo eso pasó. Pero había un tipo que trabaja con Chris en muchas de sus películas, un marino llamado Duffy. Y Duffy me dijo al final del rodaje, porque esos tipos, para llegar a ser lo que son, tienen que vivir muchísima incomodidad; casi nadie puede hacerlo; un porcentaje mínimo de la humanidad puede hacerlo. Él me dijo: “Nunca recuerdas el frío que sentiste. Esa no es la memoria que se queda. Es una sensación pasajera. Se irá y volverás a sentir el calor.”

El cine más grande de Hollywood

Matt habla sobre una tradición de cine épico que parece perdida. Lawrence de Arabia, El puente sobre el río Kwai y Doctor Zhivago, son películas de David Lean que abrazaron el tiempo y el paisaje dentro de historias humanas monumentales.

Ese linaje también incluye producciones como Ben-Hur, Cleopatra, Los diez mandamientos o más tarde Danza con Lobos y Titanic, títulos que justificaban su gigantismo por la ambición artística y no solo por la taquilla.

En el siglo XXI, ese espíritu sobrevivió de forma intermitente en proyectos como El Señor de los Anillos, Gladiador o Interestelar, películas que todavía creyeron en el ritual de la sala oscura como LA experiencia irrepetible.

Lo que sabemos de La Odisea con Matt Damon

La Odisea es la primera película de Hollywood rodada completamente con cámaras IMAX. Damon explicó en semanas previas que las cámaras tradicionales de IMAX son tan ruidosas que era imposible filmar escenas de diálogo íntimas sin interferencias sonoras.

La película adapta el viaje de Odiseo tras la guerra de Troya y sigue su retorno a Ítaca entre monstruos y mares hostiles. Damon interpreta al propio Odiseo, mientras Anne Hathaway encarna a Penélope, su esposa, que espera su regreso.

El reparto incluye a Tom Holland como Telémaco, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Mia Goth y Elliott Page. Se estrena el 17 de julio.

Con información de Variety.

