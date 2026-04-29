‘Malcolm el de en medio’: Justin Berfield pide a los paparazzi que dejen de acosar a Erik Per Sullivan por no volver como Dewey

El regreso de Malcolm el de en medio nos trajo nostalgia y trajo nuevas preguntas sobre la historia de Erik Per Sullivan, el actor que dio vida a Dewey y que eligió alejarse por completo de la industria. Ahora, Justin Berfield, quien interpretó a Reese, salió a pedir respeto ante la atención inesperada que su antiguo compañero ha recibido.

Justin Berfield defiende a Erik Per Sullivan

Durante su estancia en el podcast Howie Mandel Does Stuff, Berfield habló sobre la ausencia de Sullivan en el revival Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta. El actor abordó una preocupación que va más allá de la ficción. Explicó que a Sullivan lo contactaron en varias ocasiones para volver, pero mantuvo su postura. “Sé que le preguntaron muchísimas veces. Se lo pidieron como cuatro o cinco veces, y cada vez él respondía: ‘No’”, dijo.

“Es un buen tipo y quiero mucho a Eric. De hecho, me siento mal porque él quiere mantenerse alejado de la industria y he estado viendo fotos de paparazzi de él. Y pienso: dejen en paz a Eric. Él no quiso regresar a la serie. No hay resentimientos.”

Caleb Ellsworth-Clarke interpreta a Dewey en el revival de Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta

Por qué Erik Per Sullivan no quiso volver a Malcolm el de en medio

De acuerdo con declaraciones previas de Jane Kaczmarek, quien interpretó a Lois, Sullivan se encuentra enfocado en una vida completamente distinta. La actriz comentó que el antiguo actor está dedicado a sus estudios académicos, específicamente a la literatura, y que ha construido un camino lejos del entretenimiento. Incluso mencionó que recibió una oferta económica considerable para regresar, pero optó por rechazarla.

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“Está estudiando a Charles Dickens y es un estudiante increíble. Le ofrecieron montones de dinero para regresar y él simplemente dijo: ‘No, gracias’.”

¿Quién interpretó a Dewey en el revival?

Ante la negativa de Sullivan, la producción tomó la decisión de continuar la historia con un nuevo actor en el papel de Dewey. Caleb Ellsworth-Clark fue elegido para asumir el personaje en esta nueva etapa.

La historia retoma la vida de Malcolm en la adultez, ahora con responsabilidades familiares propias. En ese contexto, el regreso al caos doméstico ocurre cuando Hal y Lois lo convocan para celebrar su aniversario número cuarenta. Ahora Malcolm tiene una hija y también una novia, pero le aterra que ambas conozcan a su familia.

Frankie Muniz vuelve como el protagonista, acompañado por Bryan Cranston y Jane Kaczmarek. También regresan Christopher Kennedy Masterson y Justin Berfield, junto con otras incorporaciones que mantienen vivan la esencia de la serie original y que tanto impacto tuvo en regiones como América Latina.

Erik Per Sullivan se dedica en la actualidad a los estudios literarios

En su vida adulta, Dewey se convirtió en un intérprete exitoso de música clásica, con una vida amorosa muy activa y agitada. Un recital para la nobleza le impide viajar a la fiesta de aniversario de Lois y Hal, pero al menos asiste conectado desde una computadora; es así como puede formar parte de las divertidas dinámicas familiares.

¿Habrá más episodios de Malcolm?

El revival, planteado como una serie limitada de cuatro episodios (aunque originalmente iba a ser una película), sí que deja abierta la posibilidad de una continuación. Hasta el momento no hay noticias sobre más capítulos, pero al menos Frankie Muniz está entusiasmado por hacer más en el futuro.

La serie original de Malcolm el de en medio tuvo siete temporadas y 151 capítulos. Se emitió del 9 de enero de 2000 al el 14 de mayo de 2006.

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