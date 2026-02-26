Maggie Gyllenhaal explica el curioso evento que la inspiró a reinventar a la Novia de Frankenstein en ‘The Bride!’

Ambientada en los años 30 y descrita como una historia de amor intensa e imperfecta, la película se estrenará el 6 de marzo

l origen de ‘The Bride!’ no comenzó en una sala de juntas ni con un encargo de estudio. Según ha contado Maggie Gyllenhaal, la chispa que encendió su nueva película surgió en un entorno mucho más casual: una fiesta. La actriz y directora reveló recientemente cuál fue el detonante que la llevó a revisitar el clásico ‘Bride of Frankenstein’ (1935) y, eventualmente, a desarrollar su propia reinterpretación del mito.

También te puede interesar: Christian Bale confiesa que ‘gritaba como loco’ en la silla de maquillaje de ‘The Bride!’

¿Qué inspiró a Maggie Gyllenhaal a realizar ‘The Bride!’?

Gyllenhaal explicó que, mientras asistía a una reunión social, vio a un hombre con un tatuaje completo de la Novia de Frankenstein en el antebrazo. La imagen la impactó de inmediato y despertó una duda básica: ¿realmente había visto la película original?

En entrevista con SFX, retomada por distintos medios, relató:

‘The Bride!’ (imagen: IMDb)

“Estaba en una fiesta y vi a un hombre con un tatuaje de la Novia de Frankenstein en todo el antebrazo. Y pensé… ¡vaya! Me enganchó, y la gente me había estado proponiendo ideas, diferentes propiedades intelectuales … pero nada me convenció. Vi este tatuaje y pensé: «Ah, sí, ¿alguna vez he visto esa película?». Conozco la imagen, conozco al personaje. Volví a casa. Estaba haciendo prensa en Los Ángeles, volví a mi habitación de hotel y la busqué en internet. Elsa Lanchester, la Novia de Frankenstein original, tiene un impacto enorme. Su aspecto… algo en ella es formidable”.

También lee: “No hice ‘Frankenstein’, hice ‘The Bride!’”: Maggie Gyllenhaal plantea una novedosa reescritura de un clásico del cine

La cinta a la que hace referencia fue dirigida por James Whale y protagonizada por Elsa Lanchester y Boris Karloff. Aunque la imagen de la Novia es parte del imaginario popular, Gyllenhaal reconoció que no tenía un vínculo profundo previo con la película, lo que, en sus palabras, le permitió acercarse con una perspectiva fresca.

Una protagonista que casi no habla

Al ver el filme original, algo llamó especialmente su atención: la escasa presencia en pantalla del personaje titular. La Novia aparece apenas unos minutos y no tiene diálogo, un detalle que la directora consideró revelador.

“Bueno, Elsa Lanchester no habla, lo cual me pareció muy interesante, sobre todo siendo el personaje principal. Uno espera que la película trate sobre ella, pero no es así. Pero cuando aparece en pantalla, es innegable. Tiene muy pocos minutos en pantalla como la Novia, y aun así, de alguna manera, deja una huella duradera. Creo que tiene que ver con su evidente desobediencia y su incapacidad para encajar. Es como si simplemente dijera “no” desde el momento en que se despierta y se encuentra en esta situación tan jodida.”.

En otra conversación, Gyllenhaal resumió esa impresión señalando que la Novia “se despierta y dice NO”, una idea que, según explicó, le pareció inusual y poderosa dentro del contexto de una película de esa época.

Reinventar sin imitar

La nueva versión, titulada ‘The Bride!’, tendrá a Jessie Buckley como la Novia y a Christian Bale en el papel del monstruo de Frankenstein. El reparto se completa con Annette Bening, Peter Sarsgaard y Jake Gyllenhaal.

En cuanto al diseño del personaje principal, la directora ha explicado que nunca buscaron reproducir de forma literal la imagen icónica que popularizó Elsa Lanchester en ‘Bride of Frankenstein’.

Christian Bale en ‘The Bride!’ (imagen: Warner Bros.)

La intención fue construir una identidad propia para esta nueva encarnación. Sin embargo, durante el proceso creativo surgieron ciertos guiños visuales inevitables, especialmente en el peinado. Entre las ideas que más entusiasmo les generó estuvo la de concebir la electricidad como el elemento responsable de teñir completamente de blanco el cabello del personaje, incluidas pestañas y cejas, como parte de su origen.

Más allá del aspecto estético, Gyllenhaal ha definido la película como una historia de amor con matices oscuros, centrada en una relación profundamente imperfecta. La directora ha señalado que el vínculo entre los personajes es complejo y está marcado por tensiones, fragilidad y deseo, alejándose de una visión romántica convencional.

La historia se sitúa en los años treinta, en sintonía con la época del clásico cinematográfico, aunque con una reinterpretación estilística particular que mezcla referencias de ese periodo con sensibilidades posteriores. El estreno en salas está programado para el 6 de marzo.

No te vayas sin leer: ‘The Bride!’: Cómo Sid Vicious y el punk rock inspiraron las actuaciones de Christian Bale y Jessie Buckley

