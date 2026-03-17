‘Lanterns’: Damon Lindelof, productor y guionista, responde a críticas y promete mejorar

El guionista admite su error y asegura que el proyecto respetará el material original

La serie ‘Lanterns’, uno de los proyectos clave del nuevo universo de DC, todavía no se estrena y ya enfrenta su primera controversia pública. Todo surgió a partir de un comentario del guionista y productor Damon Lindelof, que resurgió tras el lanzamiento del teaser y provocó críticas entre fans del cómic.

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La discusión tomó fuerza cuando seguidores comenzaron a cuestionar el enfoque de la serie, especialmente por su tono más “terrenal” y por la aparente ausencia del color verde en su adelanto. La situación escaló cuando una figura reconocida del cómic decidió intervenir públicamente.

Primera imagen de ‘Lanterns’ (imagen: HBO Max)

¿Qué dijo Damon Lindelof y por qué causó molestia?

El origen de la polémica se remonta a un podcast donde Lindelof bromeó sobre el título de la serie:

“Se llama Linternas porque todos estuvimos de acuerdo en que el “Verde” era una tontería, así que ahora simplemente se llama Linternas.”

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Aunque en su momento pasó desapercibido, el comentario volvió a circular tras el estreno del teaser, que mostraba una estética con poca presencia del color verde, elemento central en la mitología de Green Lantern.

Esto llevó a algunos fans a cuestionar si la serie sería fiel al material original o si tomaría demasiadas libertades creativas.

Grant Morrison critica al creador de la serie

La conversación dio un giro cuando el escritor de cómics Grant Morrison reaccionó en Substack, cuestionando directamente el comentario de Lindelof:

“A pesar de los comentarios del guionista y productor de televisión Damon Lindelof, el “Verde” en “Linterna Verde” no es “estúpido”. ¿Por qué un escritor se aferra a este tipo de narrativa si piensa que es fundamentalmente “estúpida”? … ¿Por qué alienarlos desde el principio? Eso se parece más a “estúpido”.”

Las declaraciones pusieron presión sobre el equipo creativo de la serie, especialmente por tratarse de una figura influyente dentro del mundo del cómic.

Lindelof responde: “Fui descuidado y negligente”

Ante la reacción, Lindelof publicó una carta abierta en Instagram dirigida a la comunidad de fans. En ella, reconoció el error y ofreció una disculpa directa:

“Hice una broma tonta en un podcast de comedia. No voy a andarme con rodeos sobre el contexto, la broma fue tonta, el fandom no lo es.”

El creador también defendió su vínculo con el personaje, recordando su afición desde joven:

Damon Lindelof (Fotografia: Annie I. Bang /Invision/AP)

“Y el verde no es estúpido, es mi color favorito de toda la vida… El verde es jodidamente genial.”

Finalmente, asumió responsabilidad por la controversia:

“Fui descuidado y negligente con mis palabras, lo cual es irónico considerando lo mucho que me importan Hal, John y todo el Cuerpo. Puedo y voy a ser mejor para estar a la altura del juramento… hasta entonces, dejaré que el show hable por sí mismo y estoy deseando que todos escuchen lo que tiene que decir.”

Lindelof aseguró que la serie sí respeta el espíritu del material original y que prefiere que el resultado final hable por sí mismo. Mientras tanto, ‘Lanterns’ mantiene su estreno previsto para agosto, en lo que será una de las primeras pruebas importantes para el nuevo rumbo de DC en televisión.

Con información de The Hollywood Reporter.

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