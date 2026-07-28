‘La Odisea’: Traductora del poema vuelve a criticar la nueva película y dice que ‘no tiene profundidad psicológica ni emocional’

El gran éxito comercial de La Odisea llevó el poema de Homero a públicos que pocas veces, o nunca, se acercan a los clásicos literarios; una de sus lectoras contemporáneas más influyentes permanece lejos del entusiasmo general. Emily Wilson, cuya traducción fue utilizada por Christopher Nolan para su adaptación, publicó una crítica severa contra la película y cuestionó el valor de su guion.

¿Quién es Emily Wilson?

Ella es académica y traductora de origen británico-estadounidense, profesora de Estudios Clásicos en la Universidad de Pensilvania. Su trabajo se concentra en la literatura griega y romana, así como en las decisiones éticas que implica trasladar textos antiguos a un idioma moderno. En 2017 publicó su versión de La Odisea, reconocida como la primera traducción completa del poema al inglés realizada por una mujer. Wilson evitó embellecer la violencia y las jerarquías sociales del relato, además de emplear un lenguaje que buscaba conservar la agilidad del verso homérico.

Wilson también tradujo La Ilíada, publicada en 2023, y ha dedicado buena parte de su carrera a estudiar cómo cambian los personajes clásicos bajo cada época.

Emily Wilson (Foto: The New Yorker)

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La académica ya había expresado reservas tras ver la adaptación de Nolan, aunque también celebró que el estreno despertara interés por Homero. Las ventas de distintas ediciones aumentaron y las salas recibieron a espectadores dispuestos a acercarse a una obra escrita hace casi tres milenios. “El estreno de La Odisea sigue siendo un acontecimiento digno de celebrarse”, declaró previamente a The Guardian. “Esta epopeya está llevando al público de regreso a los cines; las traducciones de La Odisea, incluida la mía, están desapareciendo de los estantes”.

Emily Wilson lanza nuevas críticas contra La Odisea

En un nuevo texto publicado por London Review of Books, Wilson acusó a la película de conservar el tamaño físico del poema y abandonar buena parte de su complejidad humana, política y moral. “Había esperado que la afinidad de Nolan con estos temas homéricos lo llevara a nuevas alturas creativas y le permitiera imaginar personajes más creíbles”, escribió. “Pero La Odisea presenta su combinación habitual de grandiosidad y superficialidad”.

Wilson apunta que la película promete una reflexión ambiciosa sobre el regreso de un soldado, pero sus personajes carecen del desarrollo necesario para sostenerla. “La visión de la película es demasiado confusa y sus personajes están demasiado poco desarrollados para cumplir lo que promete a medias respecto a sus grandes ideas, aunque es muy buena al transmitir grandes explosiones y gigantes enormes”, añadió en su reseña.

Su crítica más dura se dirige al libreto:

Anne Hathaway y Tom Holland en La Odisea (Foto: Empire)

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“La Odisea de Nolan carece de muchos de los elementos que hacen grande al poema. No tiene nada convincente que decir sobre el tiempo, la memoria, la historia, la guerra o la relación entre el glorioso regreso de un guerrero y las vidas de su familia, sus adversarios, sus compañeros, sus amigos y sus vecinos. Carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética. Su estructura narrativa es un mero artificio. El guion es pésimo. Ninguno de los personajes tiene motivaciones convincentes para sus acciones o sus palabras. No hay escenas de sexo y toda la comida luce horrible.”

Los récords de La Odisea en taquilla

La Odisea tiene casi 700 millones de dólares a nivel mundial con dos semanas en cartelera. El segundo fin de semana se convirtió en el mejor de la carrera de Nolan en Norteamérica y también fue el segundo mayor registrado para una película con clasificación R.

En agosto, La Odisea llegará a salas de cine chinas, donde tendrá la oportunidad de acrecentar todavía más sus números y reivindicar sus posición como otro hito en la trayectoria del director.