Joseph Gordon-Levitt responde a las acusaciones sobre vínculos con la sociedad secreta de Peter Thiel

Joseph Gordon-Levitt ya salió a aclarar su relación con Dialog, una red privada conectada con Peter Thiel que quedó bajo escrutinio tras la filtración de nombres de políticos, empresarios, figuras tecnológicas, celebridades y más. El actor reconoció que asistió a dos encuentros, pero negó cualquier relación personal con el polémico multimillonario de Sillion Valley.

Medios como The Wrap reportaron que Dialog es un club cerrado, de acceso por invitación, donde se reúnen personas muy influyentes en los ámbitos de la tecnología, política, medios, finanzas y entretenimiento. En Hollywood, Gordon-Levitt, Josh Brolin y Sophia Bush fueron algunos de los más comentados.

¿Quién es Peter Thiel?

Hablamos del empresario e inversionista de 58 años nacido en Alemania y criado en Estados Unidos, conocido por ser el cofundador de PayPal y Palantir Technologies, además de mentor y patrocinador de Sam Altman, creador de OpenIA y ChatGPT. Thiel también fue uno de los primeros grandes inversionistas de Facebook, lo que contribuyó a su figura poderosa dentro de Silicon Valley.

Joseph Gordon Levitt

Pero su perfil público va mucho más allá del dinero y se le conoce de igual forma por haber respaldado proyectos políticos de derecha, financiado candidatos cercanos a su visión y defendido ideas muy críticas de la democracia liberal, los medios tradicionales y ciertos límites regulatorios al poder tecnológico. Es mecenas económico e ideológico de Donald Trump y el movimiento MAGA.

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Dialog fue cofundada en 2006 por Thiel y Auren Hoffman, empresario del sector de datos, y opera como una red privada de encuentros fuera de cámara. WIRED describió reuniones con participantes de enorme influencia, así como temas que van de inteligencia artificial y energía nuclear a guerras futuras, poder, sexo, religión, dinero y construcción de comunidades cerradas. También se filtraron sistemas internos para clasificar miembros por influencia y utilidad social.

La controversia de Palantir Technologies, Inc.

Entre las compañías más conocidas de Thiel se encuentra Palantir Technologies, fundada en 2004 y especializada en análisis de datos a gran escala. La firma desarrolla plataformas que integran enormes volúmenes de información para gobiernos y organizaciones privadas, característica que despierta admiración en algunos sectores y preocupación en otros.

Las críticas hacia Palantir suelen concentrarse en cuestiones relacionadas con privacidad y uso gubernamental de datos. Organizaciones defensoras de derechos civiles cuestionan ciertos contratos de la compañía con agencias de seguridad y migración, y argumentan que estas herramientas podrían facilitar mecanismos de monitoreo masivo. La empresa sostiene que sus tecnologías ayudan a combatir delitos y a mejorar la toma de decisiones en escenarios complejos.

El nombre Palantir proviene de la obra literaria de J. R. R. Tolkien, El Señor de los Anillos, donde las palantíri son piedras mágicas que permiten observar acontecimientos ocurridos en lugares distantes.

Joseph Gordon-Levitt responde a las acusaciones sobre vínculos con Thiel

Tras la difusión de los nombres relacionados con Dialog, Gordon-Levitt publicó un mensaje en Instagram para explicar su participación. El actor reconoció haber asistido a dos ediciones del encuentro, pero rechazó la idea de mantener una relación con Peter Thiel:

Peter Thiel

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“Entiendo por qué la gente tiene preguntas y desconfía. Algunos de los titulares y publicaciones que están circulando sobre esto son alarmantes, cuando no francamente extraños. Durante los últimos años me he enfocado en intentar generar un impacto positivo en cómo se desarrollará el futuro, especialmente cuando se trata de la tecnología y la IA. Parte de ese trabajo implica entablar relaciones con todo tipo de personas, tratar de entender su perspectiva e intentar que ellas entiendan la mía. A veces es productivo dialogar con quienes no comparten nuestras ideas.”

Sophia Bush manifestó su sorpresa al enterarse del origen de la conferencia y aseguró que sus principios permanecen intactos. Josh Brolin, por otro lado, reaccionó con humor y quiere entender “en qué demonios se metió”.

Cómo el papa León XIV respondió indirectamente a Thiel en su primera encíclica

El papa León XIV firmó su primera encíclica el pasado 15 de mayo, documento en el que habló sobre los desafíos éticos asociados con la transformación tecnológica y el futuro de la dignidad humana. Aunque el texto no menciona a Peter Thiel por nombre, el pontífice advirtió, mediante una cita de Tolkien, sobre el riesgo de concentrar poder en grupos reducidos capaces de influir sobre información y vida pública mediante herramientas digitales cada vez más sofisticadas.