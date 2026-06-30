Jesse Eisenberg dice que rechazar ‘The Social Network 2’ se sintió como ‘decepcionar a Estados Unidos’

El actor aclaró que su decisión no tiene relación con la calidad del proyecto

Jesse Eisenberg no volverá a interpretar a Mark Zuckerberg en la secuela de ‘Red Social‘ (‘The Social Network’). Aunque Aaron Sorkin intentó convencerlo de regresar para ‘The Social Reckoning’, el actor explicó que decidió rechazar la oferta porque está tomando otro rumbo en su vida y no quiere seguir asociado con el fundador de Facebook. La decisión, sin embargo, no fue sencilla: Eisenberg aseguró que decirle que no a Sorkin se sintió casi como “decepcionar a Estados Unidos”.

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¿Por qué Jesse Eisenberg rechazó volver como Mark Zuckerberg?

Durante la premiere en Los Ángeles de ‘Minions & Monsters’, Eisenberg habló con Variety sobre la conversación que sostuvo con Aaron Sorkin para participar en la nueva película. El actor dejó claro que admira profundamente al guionista de ‘The Social Network’, pero también explicó que esa admiración hizo más difícil rechazar el proyecto.

Jesse Eisenberg en ‘Red Social’ (imagen: IMDb)

“Es un honor hablar con Aaron en cualquier circunstancia, ya que es muy elocuente, encantador y brillante,” dijo Eisenberg. “Hablamos sobre hacer la película durante varios días, tal como él dijo. La forma en que habla Aaron —tan maravillosa, igual que como escribe— hace que, en cierto modo, si no vas a hacer algo con él, sientas casi como si estuvieras defraudando a Estados Unidos.”

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La frase resume la tensión detrás de su decisión: no se trató de un rechazo al guion ni a Sorkin, sino de una distancia personal con el personaje que marcó uno de los momentos más importantes de su carrera.

Eisenberg no quiere seguir asociado con Zuckerberg

Cuando se le preguntó directamente por qué no aceptó regresar, Eisenberg fue más claro. El actor dijo que se encuentra en una etapa distinta y que prefiere no quedar ligado nuevamente a Zuckerberg.

“Simplemente le dije que estoy tomando rumbos distintos en mi vida y, ¿sabes?, lo que él dijo lo resume a la perfección: no quiero que se me asocie con ese personaje. Pero todas las razones por las que no quería hacer la película no tienen nada que ver con lo maravillosa que es —y que será, y que estoy seguro de que ya es— la película.”

La postura de Eisenberg no es nueva. Desde hace años ha tomado distancia del personaje, sobre todo porque la figura pública de Zuckerberg continuó acumulando controversias después del estreno de ‘The Social Network’ en 2010. En una declaración previa, el actor explicó que no ha seguido de cerca la trayectoria del empresario porque le incomoda que su imagen quede asociada a alguien que, desde su perspectiva, ha hecho cosas problemáticas.

“No he seguido la trayectoria vital de [Zuckerberg], en parte porque no… cuando pienso en que se me asocia con alguien así, no es como si hubiera interpretado a un gran golfista y ahora la gente pensara que soy un gran golfista; se trata de un tipo que está haciendo cosas problemáticas,” comentó.

Jeremy Strong en ‘The Social Reckoning’ (Sony Pictures)

‘The Social Reckoning’ avanza sin Eisenberg ni David Fincher

La secuela de ‘The Social Network’ comenzó a tomar forma después de que Sorkin anunciara en 2024 que estaba escribiendo una continuación. A diferencia de la película original, dirigida por David Fincher, ‘The Social Reckoning’ tendrá al propio Sorkin como director.

El cambio más visible estará en el reparto. Jeremy Strong fue elegido para interpretar a Zuckerberg en la nueva película, en lugar de Eisenberg. El actor elogió el guion de Sorkin y lo describió como “uno de los mejores guiones que he leído jamás”, pero también aclaró que su trabajo no partirá de la interpretación anterior: “no tiene nada que ver con lo que voy a hacer.”

Para Eisenberg, la decisión confirma una ruptura con el papel que lo llevó a una nueva etapa de fama y reconocimiento. ‘The Social Network’ sigue siendo uno de los títulos centrales de su filmografía, pero el actor parece decidido a no permitir que Mark Zuckerberg defina el resto de su carrera.

Con información de EW.

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