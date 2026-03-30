Jeffrey Epstein tendrá serie de TV: ¿De qué tratará la nueva producción con Laura Dern?

La figura de Jeffrey Epstein regresa al mundo audiovisual con un proyecto que llevará a la ficción uno de los casos más inquietantes de las últimas décadas. Una nueva serie en desarrollo colocará en el centro no al magnate, sino a la investigación que permitió desentrañar su red de abusos, con un enfoque que privilegiará el trabajo periodístico por encima del morbo.

El proyecto a cargo por Sony Pictures Television todavía no cuenta con una plataforma confirmada, pero ya reúne nombres importantes tanto delante como detrás de cámaras.

¿De qué tratará la nueva serie sobre Jeffrey Epstein?

La serie se inspira en el libro “Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story”, escrito por la periodista Julie K. Brown, cuya investigación le dio nueva vida al caso años después de un polémico acuerdo judicial que había reducido el alcance de sus consecuencias legales.

Laura Dern en The Tale

El argumento sigue el proceso que permitió revelar la dimensión real de los crímenes, así como las dificultades que enfrentaron las víctimas para ser escuchadas. La historia se articula en la persistencia de una reportera que durante años reunió testimonios y evidencias.

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La descripción oficial presenta el proyecto como “un relato explosivo de una reportera investigadora que expone el acuerdo secreto alcanzado entre Epstein y fiscales federales”. A partir de ese punto, la historia se mueve hacia el trabajo que llevó a identificar a decenas de víctimas y a reconstruir una red que operaba con discreción. Puedes ver la sinopsis completa a continuación:

“Un relato explosivo sobre una reportera investigadora que expone el acuerdo secreto alcanzado entre Epstein y fiscales federales. Basado en la experiencia de Brown como reportera pionera del Miami Herald, el libro y la serie limitada siguen su incansable investigación de años, que permitió identificar a 80 víctimas, convencer a sobrevivientes clave de hablar públicamente y conducir a los arrestos de Epstein y Ghislaine Maxwell.”

Reparto y producción

Laura Dern en Terciopelo Azul

Laura Dern (The Tale, Historia de un Matrimonio, Mujercitas) encabezará la serie interpretando a Julie K. Brown. La actriz de 59 años volverá a un tipo de personaje relacionado con conflictos reales e institucionales. Con una trayectoria que incluye premios Emmy y Oscar, también participa como productora ejecutiva del proyecto.

El guion está a cargo de Sharon Hoffman, quien asume labores de adaptación y producción junto a Eileen Myers. Ambas comparten la conducción creativa de la serie, en colaboración con Adam McKay (No miren arriba) y Kevin Messick, responsables de proyectos que exploran temas políticos y sociales. La propia Julie K. Brown también participa como productora.

El caso Jeffrey Epstein

A Jeffrey Epstein lo acusaron de operar una red de tráfico sexual que involucraba a menores de edad y a figuras influyentes de distintos ámbitos. Durante años, su nombre apareció junto a un acuerdo judicial que evitó un juicio más amplio, lo que dio pie a cuestionamientos sobre el sistema legal estadounidense.

En 2019, Epstein fue detenido nuevamente y enfrentó cargos federales relacionados con explotación sexual. Su muerte, ocurrida en una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio, fue oficialmente declarada como suicidio, aunque diversas inconsistencias alimentaron sospechas sobre lo ocurrido.

El caso dejó una cicatriz en la opinión pública, tanto por la gravedad de los delitos,como por las conexiones que permitieron su prolongación en el tiempo. La detención de Ghislaine Maxwell, colaboradora cercana, fue un punto de inflexión en la reconstrucción de la red.

Los archivos Epstein

Los documentos relacionados con el caso continúan dando de qué hablar. La publicación de archivos judiciales el pasado 30 de enero reveló nombres, testimonios, nexos e implicaciones que ampliaron la dimensión del entramado criminal, aunque no todos derivaron en procesos legales. La difusión de materiales permite reconstruir parte de la red, aunque también abre nuevas interrogantes sobre el alcance real de las conexiones.

La nueva serie con Laura Dern aparece como un intento de ordenar los hechos desde una perspectiva apoyada en la investigación y en la labor periodística, a menudo infravaloradas en favor de la inmediatez y el morbo.

Por el momento, la nueva serie sobre el caso de Jeffrey Epstein no tiene fecha de estreno.

Con información de Variety.

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