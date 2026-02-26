Hilary Duff confiesa que Lindsay Lohan fue su ‘enemiga de la infancia’ y ‘némesis’

La cultura pop de principios de los años 2000 estuvo llena de rivalidades engrandecidas por tabloides y una generación de estrellas juveniles que crecieron bajo el escrutinio implacable de los medios. En ese ecosistema, Hilary Duff y Lindsay Lohan destacaron con un brillo que muy pocos pudieron igualas.

Durante años, los rumores sobre problemas entre ambas circularon como parte del folclor mediático de la época. Fotografías, premieres, películas y apariciones públicas alimentaron la creencia de una competencia que parecía inevitable entre dos figuras que compartían edad y espacio en la industria.

Ahora, más de dos décadas después, una de ellas ha decidido mirar atrás y hablar con sinceridad sobre lo que realmente significó aquella supuesta rivalidad.

¿Hilary Duff y Lindsay Lohan realmente fueron rivales?

En una reciente entrevista en el pódcast Call Her Daddy, Hilary Duff confirmó que sí asistió al estreno de Un Viernes de Locos en 2003 en medio de la tensión que existía con Lindsay Lohan. Cuando le preguntaron si había “irrumpido” en la premiere, respondió: “Pienso que absolutamente sí. Yo era una adolescente”.

La actriz de 38 años reconoció que en aquel momento sabía que su presencia podía generar ruido, pero también recordó el contexto de la época. La prensa había alimentado un triángulo amoroso juvenil que involucraba a Aaron Carter, y ambas jóvenes quedaron atrapadas en una espiral escandalosa que pocas veces consideraba su edad.

Duff habló sobre esa relación con Lohan como parte de su “enemistad de la infancia” e incluso la describió “como mi némesis”. Duff mencionó que tenía poco más de quince años y que la intensidad de aquel conflicto era producto de la inmadurez y la presión mediática. Reconoció que la competencia fue real, pero también inevitable dentro de ese sistema que empujaba, y todavía lo hace, a las jóvenes actrices a compararse constantemente.

Cómo hicieron las paces

Duff contó que con el paso del tiempo la tensión se disipó. Incluso relató el momento exacto en que ambas decidieron dejar atrás cualquier resentimiento. Según explicó, Lindsay Lohan se le acercó en un club nocturno y le dijo: “¿Estamos bien?”. Duff recordó haber respondido: “Estamos bien”. A continuación, Lohan propuso beber un trago y ella aceptó.

Duff también mencionó que no se sorprendió cuando meses después Lohan apareció en la premiere de Más Barato por Docena, la película en la que ella participó. Para entonces, el enfrentamiento ya pertenecía al pasado.

Mundos conectados

Ambas actrices crecieron como figuras centrales del universo Disney a inicios del milenio. Hilary Duff se transformó en una ícono adolescente gracias a Lizzie McGuire y dio el salto al cine con Lizzie McGuire: La Película.

Lindsay Lohan ya era conocida por Juego de Gemelas y por producciones como Life-Size y Get a Clue antes de protagonizar Viernes de Locos. Sus carreras avanzaban en paralelo, con públicos similares y coberturas mediáticas que buscaban contraponerlas.

Ambas también trabajaron con Chad Michael Murray, considerado uno de los galanes juveniles del momento. Lohan compartió pantalla con él en Un Viernes de Locos, mientras Duff lo hizo en La Nueva Cenicienta.

Claro que la prensa convirtió esas coincidencias en combustible para todo tipo de titulares e historias. Cada evento, cada romance, cada imagen y cada proyecto era parte de una competencia que, al menos vista en retrospectiva, parece más construida que real.

Hilary Duff viajará a México el año que viene gracias a su gira mundial, The Lucky Me Tour. Se presentará en el Palacio de los Deportes el 12 y 13 de febrero de 2027.

